بسرعة الصاروخ لفي الكرنب وورق العنب بطريقة سهلة وبدون مجهود وبتتبيلة لذيذة

الكرنب من الورقيات التي تستخدم في فصل الشتاء بكثرة لأنه يمد الجسم بالطاقة ويعطي الشعور بالدفء خاصة إذا تم تناوله مع شوربة لسان عصفور دافئة وفراخ محمرة أو لحمة وملوخية، وهو يتميز بطعمه الرائع ويتميز بفوائدة الصحية المذهلة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة الطبيعية ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة للف الكرنب فتابعونا. طريقة سهلة وسريعة للف الكرنب في البداية نقوم بوضع وعاء كبير على النار به كمية مناسبة من الماء والملح والكمون ثم نقطع الكرنب من القطعة الكبيرة التي توجد في الأعلى.

نفرغ الكرنبة من الداخل ونضعها في الماء المغلي ويجب أن ننزع الورق عندما يصبح طري نتركه في النار لمدة دقيقة.

ثم يوضع ورق الكرنب على مصفاة ونتركه جانبا لحين الانتهاء من باقي الكمية بعد ذلك يقطع العروق السميكة باستخدام السكين.

أو المقص ثم يوضع على سطح صلب ويقطع على شكل مستطيل ثم يوضع في وعاء بعد ذلك نحضر الحشوة وهي عبارة.

عن وضع وعاء على النار به 3 حبات من البصل المفروم ونقلب حتى يذبل ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب حتى تخرج رائحته.

نضيف 2 ملعقة من صلصة الطماطم مع كيلو من عصير الطماطم ونترك الصلصة على النار حتى تتسبك مع وضع رشة من الملح والفلفل الأسود.

نرفع الصلصة من النار ونتركها حتى تهدأ قليلا ثم نضعها عليها البقدونس والكزبرة الخضراء والشبت المقطع على خليط الصلصة.

ثم نضع الأرز المغسول ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ويمكن إضافة ملعقة من النعناع الناشف المجفف مع ملعقة صغيرة من الشطة.

نقلب المكونات ثم نضع ورق الكرنب على سطح صلب ونضع كمية بسيطة من الحشوة بداخله ويلف بكل سهولة ثم يرص في الوعاء.

نكرر نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية ثم يرفع المحشي على النار ونضيف إليه كمية مناسبة من الشوربة ويجب أن تكون أقل علقة من فوق أخر طبقة للمحشي.

نترك المحشي على النار حتى الغليان يم نخفض النار ونتركه حتى ينضج تماما وبعد ذلك يقدم وهو ساخن مع فراخ محمرة أو لحمة وبالهنا والشفا. طريقة سهلة وسريعة للف الكرنب الوسوم

الكرنب من الورقيات التي تستخدم في فصل الشتاء بكثرة لأنه يمد الجسم بالطاقة ويعطي الشعور بالدفء خاصة إذا تم تناوله مع شوربة لسان عصفور دافئة وفراخ محمرة أو لحمة وملوخية، وهو يتميز بطعمه الرائع ويتميز بفوائدة الصحية المذهلة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة الطبيعية ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة للف الكرنب فتابعونا. طريقة سهلة وسريعة للف الكرنب في البداية نقوم بوضع وعاء كبير على النار به كمية مناسبة من الماء والملح والكمون ثم نقطع الكرنب من القطعة الكبيرة التي توجد في الأعلى.

نفرغ الكرنبة من الداخل ونضعها في الماء المغلي ويجب أن ننزع الورق عندما يصبح طري نتركه في النار لمدة دقيقة.

ثم يوضع ورق الكرنب على مصفاة ونتركه جانبا لحين الانتهاء من باقي الكمية بعد ذلك يقطع العروق السميكة باستخدام السكين.

أو المقص ثم يوضع على سطح صلب ويقطع على شكل مستطيل ثم يوضع في وعاء بعد ذلك نحضر الحشوة وهي عبارة.

عن وضع وعاء على النار به 3 حبات من البصل المفروم ونقلب حتى يذبل ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب حتى تخرج رائحته.

نضيف 2 ملعقة من صلصة الطماطم مع كيلو من عصير الطماطم ونترك الصلصة على النار حتى تتسبك مع وضع رشة من الملح والفلفل الأسود.

نرفع الصلصة من النار ونتركها حتى تهدأ قليلا ثم نضعها عليها البقدونس والكزبرة الخضراء والشبت المقطع على خليط الصلصة.

ثم نضع الأرز المغسول ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ويمكن إضافة ملعقة من النعناع الناشف المجفف مع ملعقة صغيرة من الشطة.

نقلب المكونات ثم نضع ورق الكرنب على سطح صلب ونضع كمية بسيطة من الحشوة بداخله ويلف بكل سهولة ثم يرص في الوعاء.

نكرر نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية ثم يرفع المحشي على النار ونضيف إليه كمية مناسبة من الشوربة ويجب أن تكون أقل علقة من فوق أخر طبقة للمحشي.

نترك المحشي على النار حتى الغليان يم نخفض النار ونتركه حتى ينضج تماما وبعد ذلك يقدم وهو ساخن مع فراخ محمرة أو لحمة وبالهنا والشفا. طريقة سهلة وسريعة للف الكرنب

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