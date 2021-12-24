كرات شوكولاته بالكيك كرات بوبس بديل الحلويات الجاهزة، الكيك من الحلويات التي تستخدم كقاعدة في عمل الحلويات المختلفة من التورتة والكعك وحلويات اعياد الميلاد والمناسبات المختلفة، واليوم من الكيك سنعد كرات شوكولاته بصوص بني وأبيض ناعم بطعم وشكل جديد لم تتناوله قبل ذلك، كما يمكن أن تصنع كرات شوكولاته من بواقي الكيك أو من بسكويت المطحون بعد خلطة مع الزبدة، ولكننا اليوم سنعد كرات شوكولاته كرات بوبس كيك خفيفة لذيذة سنحضرها معكم خطوة بخطوة.

نحتاج إلى عدد 2 كوب دقيق أبيض. كوب إلا ربع من الكاكاو الخام البودر. كوب ونصف الكوب من السكر. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة كربونات صوديم. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. كوب حليب سائل كامل الدسم. نصف كوب من الزيت النباتي. كوب ماء ساخن مغلي. رشة صغيرة من الملح.

في وعاء سننخل المكونات الجافة نبدأ بالدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والبيكنج صودا.

وتوضع عليهم في النهاية بعد النخل رشة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من النسكافية سريع الذوبان.

ثم بوعاء أخر نضيف مكونات سائلة بخفق كل من الحليب وبيض والزيت وتخفق جيدا معا بعضها في نهاية نضيف السكر.

ثم تضاف مكونات سائلة على مكونات الجافة وتقلب حتى تتجانس مكونات معا مكونة خليط كريمي بدون كتل أو تكتلات.

يضاف عليه الماء المغلي وتقلب سريع بالمضرب اليدوي يمكن عمل كرات كيك شوكولاته بماكينة البوب كيك.

أو عن طريقة وضع الكيك في صينية الخبز وتدخل فرن ساخن على حرارة 180 درجة حتى تنضج.

وتخرج من الفرن ويصب عليها نصف كوب من الحليب مخلوط معه ملعقة كاكاو محلى وتصنع كرات من كيك شوكولاته.

بعد أن تبرد، ثم تترك الكرات جانبا لحين تجهيز صوص شوكولاته البني لتزيين الكرات.

كوب من كريمة الحلويات أو كوب قشطة.

كوب من شوكولاته الخام أو قطع شوكولاته حبيبات.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الناعم.

نصف كوب من حليب محلى مكثف.

توضع المكونات كلها في وعاء وترفع على حمام ماء ساخن حتى تمتزج وتكون كريمة شوكولاتته صوص ناعم.

ثم ترص كرات في طبق تقديم ويصب عليها صوص بني شوكولاته بالكريمة وتقدم مباشرة وهي باردة.

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لعمل خليط من صوص بني مع الصوص الأبيض وتصب على كرات شوكولاته تعطي طعم رائع، سنتعرف معكم على مكونات الصوص الأبيض الناعم.