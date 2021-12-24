بسكويت زبدة الإيطالي ناعم يذوب بالفم خفيف تناولي بسكويت من صنع أيديك

بسكويت زبدة الإيطالي ناعم يذوب بالفم خفيف ومشبع، تبحث الكثير من الأمهات على طرق تحضير الحلويات التي يحبها أطفالها وأسرتها وتقوم بصنعها في المنزل وتحضيرها بدلا من شراءها من الخارج ومن المحلات وتكون مضمونة الصنع والمكونات طالما قد تم صنعها بمكونات متوفرة بالمنزل، ومن ضمن تلك الحلويات المنتشرة هي طريقة عمل بسكويت الذي يدخل في مكوناته أو المكون الأساسي له هو الزبدة، حيث أن تلك النوع من بسكويت له قيمة غذائية عالية ومفيد ومشبع وينال إعجاب الكثيرين ويتناوله باستمتاع كبير، يتناول بسكويت زبدة في الإفطار مع الشاي أو القهوة فهو إفطار مفيد وسريع والآن لنستمتع معا بطريقة تحضير بسكويت زبدة الناعم بمكونات متوفرة لديكم خطوة بخطوة. بسكويت زبدة ناعم بالطريقة الإيطالية خفيف نحتاج إلى كيلو من دقيق الأبيض دقيق بسكويت أو حوالي 6 ونصف كوب دقيق. نصف كيلو من سكر البودرة حوالي 3 كوب ونصف. عدد 3 كوب ونصف الكوب من زبدة بوزن 750 جرام. عدد 5 بيض بحرارة مطبخ. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. تحضير بسكويت زبدة الناعم بالشوكولاته أولا في عجان كهربائي يخفق الزبدة جيدا وتكون في درجة حرارة الغرفة مع السكر البودة المنخول وتخفق جيدا.

إلى أن تتحول الزبدة مع السكر إلى خليط كريمي بلون فاتح أشبه بالكريمة في اللون والقوام ويكون بالخفق لمدة 5 دقائق.

ثم يضاف البيض بالتدريج على مزيج الزبدة والفانيليا وتخفق جيدا حتى تختفي البيضة يضاف الأخرى عليها.

ثم ينخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح وتضاف بالتدريج مع تقليب فقط من دون عجن وعدم العجن يكون سبب خروج بسكويت ناعم.

ثم تؤخذ عجينة بسكويت وتوضع داخل كيس الحواني وتشكل عن طريق الوجه مخصص للبسكويت أو تشكيله على شكل كرات صغيرة.

وترص قطع البسكويت في صينية مدهونة بالزبدة أو مبطنة بورق الزبدة حتى تنتهي من رص كل قطع البسكويت في الصينية. تسوية بسكويت زبدة ناعم يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة ويوضع الرف في وسط الفرن وتأكد بأن رف الفرن متساوي.

ثم يترك يسخن لمدة 5 دقائق قبل أن يدخل البسكويت الفرن فلابد من أن يكون الفرن ساخن عند دخول الصينية.

تدخل الصينية الفرن بالرف الأوسط وتسوية تكون من أسفل فقط البسكويت لا يحتاج إلى شواية. نصائح بسكويت زبدة ناعم البسكويت عند تسويته يكون فوق النار السفلية وليست الشواية حتى لا يحترق. لابد من أن تكون عجينة البسكويت طرية ناعمة وتكون لاصقة باليد تترك أثر في اليد عند عجنها. لابد العمل في مكان بارد بعيد عن حرارة الفرن حتى لا تخرج الزبدة من عجينة. وبعد تشكيل عجينة البسكويت يفضل أن تترك بمكان بارد أيضا حتى لا تفصل الزبدة عن عجينة. عند رص بسكويت في صينية الفرن يفضل أن لا تكون مدهونة لأن بسكويت زبدة لن يلتصق في الصينية بعد الخبز. بسكويت زبدة ناعم بالطريقة الإيطالية خفيفتحضير بسكويت زبدة الناعم بالشوكولاتهتسوية بسكويت زبدة ناعمنصائح بسكويت زبدة ناعم الوسوم

بسكويت زبدة الإيطالي ناعم يذوب بالفم خفيف ومشبع، تبحث الكثير من الأمهات على طرق تحضير الحلويات التي يحبها أطفالها وأسرتها وتقوم بصنعها في المنزل وتحضيرها بدلا من شراءها من الخارج ومن المحلات وتكون مضمونة الصنع والمكونات طالما قد تم صنعها بمكونات متوفرة بالمنزل، ومن ضمن تلك الحلويات المنتشرة هي طريقة عمل بسكويت الذي يدخل في مكوناته أو المكون الأساسي له هو الزبدة، حيث أن تلك النوع من بسكويت له قيمة غذائية عالية ومفيد ومشبع وينال إعجاب الكثيرين ويتناوله باستمتاع كبير، يتناول بسكويت زبدة في الإفطار مع الشاي أو القهوة فهو إفطار مفيد وسريع والآن لنستمتع معا بطريقة تحضير بسكويت زبدة الناعم بمكونات متوفرة لديكم خطوة بخطوة. بسكويت زبدة ناعم بالطريقة الإيطالية خفيف نحتاج إلى كيلو من دقيق الأبيض دقيق بسكويت أو حوالي 6 ونصف كوب دقيق. نصف كيلو من سكر البودرة حوالي 3 كوب ونصف. عدد 3 كوب ونصف الكوب من زبدة بوزن 750 جرام. عدد 5 بيض بحرارة مطبخ. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. تحضير بسكويت زبدة الناعم بالشوكولاته أولا في عجان كهربائي يخفق الزبدة جيدا وتكون في درجة حرارة الغرفة مع السكر البودة المنخول وتخفق جيدا.

إلى أن تتحول الزبدة مع السكر إلى خليط كريمي بلون فاتح أشبه بالكريمة في اللون والقوام ويكون بالخفق لمدة 5 دقائق.

ثم يضاف البيض بالتدريج على مزيج الزبدة والفانيليا وتخفق جيدا حتى تختفي البيضة يضاف الأخرى عليها.

ثم ينخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح وتضاف بالتدريج مع تقليب فقط من دون عجن وعدم العجن يكون سبب خروج بسكويت ناعم.

ثم تؤخذ عجينة بسكويت وتوضع داخل كيس الحواني وتشكل عن طريق الوجه مخصص للبسكويت أو تشكيله على شكل كرات صغيرة.

وترص قطع البسكويت في صينية مدهونة بالزبدة أو مبطنة بورق الزبدة حتى تنتهي من رص كل قطع البسكويت في الصينية. تسوية بسكويت زبدة ناعم يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة ويوضع الرف في وسط الفرن وتأكد بأن رف الفرن متساوي.

ثم يترك يسخن لمدة 5 دقائق قبل أن يدخل البسكويت الفرن فلابد من أن يكون الفرن ساخن عند دخول الصينية.

تدخل الصينية الفرن بالرف الأوسط وتسوية تكون من أسفل فقط البسكويت لا يحتاج إلى شواية. نصائح بسكويت زبدة ناعم البسكويت عند تسويته يكون فوق النار السفلية وليست الشواية حتى لا يحترق. لابد من أن تكون عجينة البسكويت طرية ناعمة وتكون لاصقة باليد تترك أثر في اليد عند عجنها. لابد العمل في مكان بارد بعيد عن حرارة الفرن حتى لا تخرج الزبدة من عجينة. وبعد تشكيل عجينة البسكويت يفضل أن تترك بمكان بارد أيضا حتى لا تفصل الزبدة عن عجينة. عند رص بسكويت في صينية الفرن يفضل أن لا تكون مدهونة لأن بسكويت زبدة لن يلتصق في الصينية بعد الخبز. بسكويت زبدة ناعم بالطريقة الإيطالية خفيفتحضير بسكويت زبدة الناعم بالشوكولاتهتسوية بسكويت زبدة ناعمنصائح بسكويت زبدة ناعم

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