طريقة عمل صوص الشيكولاته الرائع لتزيين الكيك والحلويات وبخطوات بسيطة وسهلة

صوص الشيكولاته من أهم أساسيات الحلويات، له طعم لذيذ، وشهي يحبه الاطفال، والكبار، ويتم تزين به جميع انواع الكيكات المختلفة، ولكنه مرتفع الاسعار ولا تتمكن كل ربة منزل من شرائه بشكل مستمر، لذلك من الممكن تجهيزه في المنزل بخطوات بسيطة وتكلفة أقل، وسوف نساعدكم الان ونعرض لكم طريقة عمل صوص الشيكولاته بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة.

طريقة عمل صوص الشيكولاته

صوص الشيكولاته لا يحتاج إلى الكثير من المكونات وخطوات تحضيرها لا تتعدى دقائق معدودة، وطريقة التحضير هي كالاتي:

المكونات

خمس ملاعق من السكر الناعم.

نصف كوب من المياه.

ملعقتين من القهوة سريعة التحضير وهو النسكافية.

ملعقتين كبار من الكاكاو البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

احضري وعاء مناسب الحجم، أضيفي بداخلها الكاكاو، والقهوة، والفانليا، مع إضافة كوب المياه.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس بشكل كامل.

ارفعي الوعاء على النار، و اخفضي النار قليلًا، مع التقليب المستمر، حتى يتغير قوام ويصبح كثيف الحجم.

ارفعي الخليط من النار واتركيه حتى يبرد تمامًا.

صبي الخليط على الكيكة، ويمكن تزين الكيكة بالشوكولاتة المبشورة ليعطي لها افضل طعم.

طريقة التحضيرطريقة عمل صوص الشوكولاته الساخن

يمكن عمل صوص الشيكولاته الساخن اللذيذ وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من الشيكولاته الخام مقطعة إلى قطع صغيرة.

ربع كيلو من الكريمة اللبناني.

كوب من القشطة البلدي.

ربع كيلو من السكر الناعم.

اربع ملاعق من الكاكاو الخام.

ملعقتين من الزبدة كبار.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

باكو من الفانليا السائلة.

طريقة التحضير