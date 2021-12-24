في الشتا بنكون محتاجين نمد جسمنا بطاقة اكتر ، لان الطاقة دي مش بس هتخلي جسمنا نشيط طول اليوم ولكن كمان هتساعد على تدفئة الجسم ، بالاضافة كمان ان الوصفات هتساعد على علاج البرد اللي دايما بنتعرض له في موسم الشتا ، تعالوا نتعرف مع بعض من خلال السطور الجاية على 3 وصفات لتعزيز الطاقة وعلاج البرد.
وصفات لتعزيز الطاقة وعلاج البرد:
1- شوربة الفراخ بالثوم:
المكونات:
– فرخة كاملة.
– 1 معلقة صغيرة زيت نباتي.
– 40 فص ثوم.
– عودين كرفس ، مفرومين ناعم.
بصلة ، مفرومة ناعم.
– قطعة جنزبيل فريش ، متقشرة ومتقطعة.
– 2 – 3 اوراق غار (لوري).
– حزمة زعتر طازة.
– حزمة بقدونس طازة.
– عود روزماري (اكليل الجبل).
– 1 معلقة صغيرة خل.
– 1 ½ كوباية جزر صغير ، متقشرين.
– 1 ½ كوباية كرات صغير ، متقشر ومتقطع لشرايح رفيعة.
– رشة كركم.
– 3 كوبايات مكرونة شعرية.
طريقة التحضير:
1- في حلة كبيرة سخني الزيت على نار متوسطة وضيفي الثوم ، قلبيه في الزيت لمدة 3 – 4 دقايق لحد ما لونة يبقى دهبي وريحته تظهر بعدها ضيفي له الكرفس, البصل, الزنجبيل, اوراق الغار, الزعتر, البقدونس, الروزماري.
2- قلبي الخليط وحطي الفرخة وضيفي لها كمية ماية مناسبة لحد ما تغطيها ، حوالي 12 كوباية ماية ، ضيفي له ملح وسيبيها تغلي ، وبعدين خففي النار وسيبيها تستوي على نار هادية لمدة ساعة.
3- بمجرد ما الفرخة تستوي طلعيها من الشوربة وصفيها.
4- بمجرد ما الفرخة تبرد وتقدري تمسكيها بايدك افرميها كلها لقطع صغيرة.
5- اغلي الشوربة مرة تانية وضيفي لها الخل الابيض, الجزر الصغير, الكرات, والكركم.
6- سيبيهم يستوا مع بعض لمدة 5 دقايق بعدها ضيفي المكرونة الشعرية وسيبي الشوربة على النار لحد ما المكرونة تستوي.
7- رجعي الفراخ المفرومة للشوربة تاني وسيبيها تغلي غلوة على نار خفيفة.
8- قدمي الشوربة في الاطباق وزينيها بالبقدونس المفروم.
2- سلمون مشوي مع سلطة فواكة حمضية:
المكونات:
– 2 قطعة سلمون فيلية.
– 4 حبات بطاطس صغيرين.
– 1 كوباية فاصوليا خضرا.
– زيت زيتون.
– 1 ليمونة.
– 1 حزمة صغيرة بقدونس.
– 1 حزمة صغيرة شبت.
– ملح.
– فلفل.
– 2 حبة طماطم صغيرة.
للسلطة:
– 1 برتقانة متقطعة.
– 1 ثمرة جريب فروت متقطعة.
– 1 بصلة خضرا متقطعة.
– 1 حبة فلفل احمر حار ، منزوع البذور ومتقطع مكعبات.
– حزمة كزبرة طازة مفرومة.
– حفنة ريحان طازة مفرومة.
– عصير ليمونة.
– ملح وفلفل.
– اوراق ريحان طازة للتزيين.
طريقة التحضير:
1- هاتي صينية كبيرة وادهنيها بالزيت.
2- قطعي البطاطس شرايح رفيعة ، وقطعي الفاصوليا ، وافركيهم بزيت الزيتون وتبليهم بالملح والفلفل ، وحطي معاها 3 شرايح ليمون.
3- حطي شريحة فيليه سلمون على لوحة التقطيع بحيث يكون الجنب اللي فيه الجلد لتحت ، تبليها بالملح وحطي عليها شبت وبقدونس وشرايح ليمون.
4- حطي الشريحة التانية ، بحيث يكون الجنب اللي فيه الجلد لفوق ، ثبيتهم مع بعض بخيط او بخلة اسنان ، حطي السلمون في نص صينية الخبز.
5- رصي الفاصوليا والبطاطس والطماطم حوالين السمك ، واعصري ليمون على السمك.
6- دخلي الصينية الفرن لمدة 15 – 20 دقيقة لحد ما السمك يستوي تماما ، وممكن تقلبي الخضار في نص الوقت لو احتاج.
7- اثناء ما السمك في الفرن حضري السلطة ، اخلطي كل مكوناتها في طبق وقلبيها مع بعض.
8- بمجرد ما السمك يستوي طلعيه من الفرن ، وسيبيه يتماسك لمدة 5 دقايق ، وشيلي خلة السنان او الخيط ، واستخدمي سكينة حادة لتقطيع السلمون بالطول ، وقدميه مع الخضار المشوي والسلطة.
3- تشيز كيك الليمون والتوت:
المكونات:
الطبقة الاساسية:
– زيت طبخ.
– 1 ½ كوباية لوز.
– 1 ½ كوباية تمر منزوع النوى.
– طبقة التشز كيك:
– 3 كوبايات كاجو غير مملح.
– 1 كوباية كريمة جوز الهند سقعة ، لو مش متوفرة ممكن تستخدمي كريمة عادية.
– 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند ، سايح.
– 2 معلقة كبيرة عسل.
– عصير ½ ليمونة.
– بشر ليمونة.
– ½ معلقة صغيرة زيت ليمون.
ال Topping:
– 1 ½ كوباية بلاك بري.
– 5 حبات تمر.
– جوز هند مبشور محمص.
طريقة التحضير:
الطبقة الاساسية:
1- هاتي قالب كيك مربع وادهنية بالزيت.
2- عشان تحضري القاعدة او الطبقة الاساسية ، افرمي اللوز مع التمر في محضر الطعام فرم ناعم.
3- انقلي الخليط في الصينية واضغطي عليه بشكل متساوي لتشكيل القاعدة.
4- حطي الصينية في الفريزر عشان الخليط يتماسك لحد ما تحضري باقي الطبقات.
طبقة التشيز كيك:
1- انقعي الكاجو في ماية باردة طول الليل.
2- صفي الكاجو وحطي نص الكمية في محضر الطعام.
3- ضيفي كريمة جوز الهند للكاجو في محضر الطعام.
4- ضيفي باقي مكونات طبقة التشيز كيك واضربيهم مع بعض لمدة 5 دقايق ، لحد ما المكونات تبقى ناعمة وكريمي.
5- افردي الخليط الكريمي فوق طبقة القاعدة الاولانية اللي حضرناها وحطيها في الفريزر.
ال Topping:
1- اخلطي التوت مع التمر وباقي كمية الكاجو واضربيهم مع بعض في محضر الطعام.
2- خرجي صينية التشيز كيك من الفريزر وافردي عليها طبقة ال Topping ووزعيها كويس على الوش بالتساوي.
3- رجعيها الفريزر تاني.
4- طلعيها من الفريزر قبل التقديم ب 10 دقايق ، وقطعيها ل 10 – 12 قطعة.
5- رشي فوقيها جوز الهند المبشور وقدميها.
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