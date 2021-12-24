في الشتا بنكون محتاجين نمد جسمنا بطاقة اكتر ، لان الطاقة دي مش بس هتخلي جسمنا نشيط طول اليوم ولكن كمان هتساعد على تدفئة الجسم ، بالاضافة كمان ان الوصفات هتساعد على علاج البرد اللي دايما بنتعرض له في موسم الشتا ، تعالوا نتعرف مع بعض من خلال السطور الجاية على 3 وصفات لتعزيز الطاقة وعلاج البرد.

وصفات لتعزيز الطاقة وعلاج البرد:

1- شوربة الفراخ بالثوم:

المكونات:

– فرخة كاملة.

– 1 معلقة صغيرة زيت نباتي.

– 40 فص ثوم.

– عودين كرفس ، مفرومين ناعم.

بصلة ، مفرومة ناعم.

– قطعة جنزبيل فريش ، متقشرة ومتقطعة.

– 2 – 3 اوراق غار (لوري).

– حزمة زعتر طازة.

– حزمة بقدونس طازة.

– عود روزماري (اكليل الجبل).

– 1 معلقة صغيرة خل.

– 1 ½ كوباية جزر صغير ، متقشرين.

– 1 ½ كوباية كرات صغير ، متقشر ومتقطع لشرايح رفيعة.

– رشة كركم.

– 3 كوبايات مكرونة شعرية.

طريقة التحضير:

1- في حلة كبيرة سخني الزيت على نار متوسطة وضيفي الثوم ، قلبيه في الزيت لمدة 3 – 4 دقايق لحد ما لونة يبقى دهبي وريحته تظهر بعدها ضيفي له الكرفس, البصل, الزنجبيل, اوراق الغار, الزعتر, البقدونس, الروزماري.

2- قلبي الخليط وحطي الفرخة وضيفي لها كمية ماية مناسبة لحد ما تغطيها ، حوالي 12 كوباية ماية ، ضيفي له ملح وسيبيها تغلي ، وبعدين خففي النار وسيبيها تستوي على نار هادية لمدة ساعة.

3- بمجرد ما الفرخة تستوي طلعيها من الشوربة وصفيها.

4- بمجرد ما الفرخة تبرد وتقدري تمسكيها بايدك افرميها كلها لقطع صغيرة.

5- اغلي الشوربة مرة تانية وضيفي لها الخل الابيض, الجزر الصغير, الكرات, والكركم.

6- سيبيهم يستوا مع بعض لمدة 5 دقايق بعدها ضيفي المكرونة الشعرية وسيبي الشوربة على النار لحد ما المكرونة تستوي.

7- رجعي الفراخ المفرومة للشوربة تاني وسيبيها تغلي غلوة على نار خفيفة.

8- قدمي الشوربة في الاطباق وزينيها بالبقدونس المفروم.

2- سلمون مشوي مع سلطة فواكة حمضية:

المكونات:

– 2 قطعة سلمون فيلية.

– 4 حبات بطاطس صغيرين.

– 1 كوباية فاصوليا خضرا.

– زيت زيتون.

– 1 ليمونة.

– 1 حزمة صغيرة بقدونس.

– 1 حزمة صغيرة شبت.

– ملح.

– فلفل.

– 2 حبة طماطم صغيرة.

للسلطة:

– 1 برتقانة متقطعة.

– 1 ثمرة جريب فروت متقطعة.

– 1 بصلة خضرا متقطعة.

– 1 حبة فلفل احمر حار ، منزوع البذور ومتقطع مكعبات.

– حزمة كزبرة طازة مفرومة.

– حفنة ريحان طازة مفرومة.

– عصير ليمونة.

– ملح وفلفل.

– اوراق ريحان طازة للتزيين.

طريقة التحضير:

1- هاتي صينية كبيرة وادهنيها بالزيت.

2- قطعي البطاطس شرايح رفيعة ، وقطعي الفاصوليا ، وافركيهم بزيت الزيتون وتبليهم بالملح والفلفل ، وحطي معاها 3 شرايح ليمون.

3- حطي شريحة فيليه سلمون على لوحة التقطيع بحيث يكون الجنب اللي فيه الجلد لتحت ، تبليها بالملح وحطي عليها شبت وبقدونس وشرايح ليمون.

4- حطي الشريحة التانية ، بحيث يكون الجنب اللي فيه الجلد لفوق ، ثبيتهم مع بعض بخيط او بخلة اسنان ، حطي السلمون في نص صينية الخبز.

5- رصي الفاصوليا والبطاطس والطماطم حوالين السمك ، واعصري ليمون على السمك.

6- دخلي الصينية الفرن لمدة 15 – 20 دقيقة لحد ما السمك يستوي تماما ، وممكن تقلبي الخضار في نص الوقت لو احتاج.

7- اثناء ما السمك في الفرن حضري السلطة ، اخلطي كل مكوناتها في طبق وقلبيها مع بعض.

8- بمجرد ما السمك يستوي طلعيه من الفرن ، وسيبيه يتماسك لمدة 5 دقايق ، وشيلي خلة السنان او الخيط ، واستخدمي سكينة حادة لتقطيع السلمون بالطول ، وقدميه مع الخضار المشوي والسلطة.

3- تشيز كيك الليمون والتوت:

المكونات:

الطبقة الاساسية:

– زيت طبخ.

– 1 ½ كوباية لوز.

– 1 ½ كوباية تمر منزوع النوى.

– طبقة التشز كيك:

– 3 كوبايات كاجو غير مملح.

– 1 كوباية كريمة جوز الهند سقعة ، لو مش متوفرة ممكن تستخدمي كريمة عادية.

– 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند ، سايح.

– 2 معلقة كبيرة عسل.

– عصير ½ ليمونة.

– بشر ليمونة.

– ½ معلقة صغيرة زيت ليمون.

ال Topping:

– 1 ½ كوباية بلاك بري.

– 5 حبات تمر.

– جوز هند مبشور محمص.

طريقة التحضير:

الطبقة الاساسية:

1- هاتي قالب كيك مربع وادهنية بالزيت.

2- عشان تحضري القاعدة او الطبقة الاساسية ، افرمي اللوز مع التمر في محضر الطعام فرم ناعم.

3- انقلي الخليط في الصينية واضغطي عليه بشكل متساوي لتشكيل القاعدة.

4- حطي الصينية في الفريزر عشان الخليط يتماسك لحد ما تحضري باقي الطبقات.

طبقة التشيز كيك:

1- انقعي الكاجو في ماية باردة طول الليل.

2- صفي الكاجو وحطي نص الكمية في محضر الطعام.

3- ضيفي كريمة جوز الهند للكاجو في محضر الطعام.

4- ضيفي باقي مكونات طبقة التشيز كيك واضربيهم مع بعض لمدة 5 دقايق ، لحد ما المكونات تبقى ناعمة وكريمي.

5- افردي الخليط الكريمي فوق طبقة القاعدة الاولانية اللي حضرناها وحطيها في الفريزر.

ال Topping:

1- اخلطي التوت مع التمر وباقي كمية الكاجو واضربيهم مع بعض في محضر الطعام.

2- خرجي صينية التشيز كيك من الفريزر وافردي عليها طبقة ال Topping ووزعيها كويس على الوش بالتساوي.

3- رجعيها الفريزر تاني.

4- طلعيها من الفريزر قبل التقديم ب 10 دقايق ، وقطعيها ل 10 – 12 قطعة.

5- رشي فوقيها جوز الهند المبشور وقدميها.

الوصفات بالفيديو:

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