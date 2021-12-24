كريم التبييض السحري بانثينول والنشا هيخلي وشك منور ديما.. اعمليه الآن

كريم بانثينول والنشا للتفتيح، يعد كريم بانثينول والنشا من أسرع الخلطات للحصول على التبييض الفوري للوجه والجسم، حيث يعمل على توحيد لون البشرة فى أقل وقت ممكن ويمنحك بياض ملفت ودائم مدى الحياة وتفتيح البشرة حتى 5 درجات، كما أنها وصفة هائلة لترطيب ونعومة الجسم لتحصلين على بشرة مثل الأطفال، فهذه الوصفة تصلح لكل عروسة تحلم بتفتيح جسمها والحصول على بياض الحليب مهما كانت شدة اسمرار بشرتك، فجربى وصفة كريم بانثينول والنشا للتفتيح بمكونات متوفرة بمنزلك بطريقة بسيطة وتمتعي بإشراقة دائمة. كريم التبييض السحري بانثينول والنشا كريم التبييض السحري بانثينول والنشا المكونات: – ملعقة كبيرة نشا ذرة.

– ملعقة ونصف زيت زيتون.

– ملعقة صغيرة جل صبار.

– ملعقة كبيرة من كريم بانثينول. طريقة التحضير: نحضر وعاء نخلط فيه النشا وزيت الزيتون وجل الصبار ونمزج المكونات جيدا.

نضف كريم البانثينول إلى المكونات ونخلطها مع بعضها البعض.

نضع الكريم فى علبة فارغة ونحفظه فى الثلاجة ليصبح جاهز للاستخدام عند الحاجة. طريقة الاستخدام: يفضل أولا قبل استخدام الوصفة عمل تقشير للمناطق التي ترغبين فى تفتيحها وذلك عن طريق وضع قليل من السكر على نصف ثمرة طماطم ونبدأ بتدليك المنطقة لتقشيرها وإزالة الجلد الميت.

نشطف المنطقة بالماء الدافئ من أجل تفتيح مسام البشرة للحصول على نتائج أفضل.

إذا تم استخدام الكريم على الوجه فيفضل أن يكون كريم ليلى يوضع قبل النوم بنصف ساعة ويتم غسله فى الصباح التالي.

إذا تم استخدامه على الجسم فيفضل وضعه بعد الاستحمام بالماء الساخن لتفتيح المسام.

يمكن تكرار استخدام الكريم بشكل يوم قبل النوم مباشرة ومع مرور أول أسبوع سوف تلاحظون الفرق الواضح تفتيح أكثر من 3 درجات في بشرتك. فوائد كريم بانثينول والنشا يزيل التصبغات والبقع الداكنة.

تبييض وترطيب البشرة

التخلص من البثور وحب الشباب.

محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة.

تقشير البشرة ومنحها النضارة والحيوية.

التخلص من الهالات السوداء.

يصلح للبشرة الدهنية لأنه يعمل على قبض المسام. ماسك الزبادي فوائد كريم بانثينول والنشاماسك الزبادي يمكن استخدام كريم النشا والبانثينول بالتبادل مع ماسك الزبادي للحصول على نتائج أفضل، كل ما عليكي فعله هو وضع طبقة مناسبة من الزبادي على البشرة لمدة نصف ساعة ويغسل ويكرر الأمر يوم بعد يوم، والتمتع ببشرة صحية ونضرة. الوسوم

كريم بانثينول والنشا للتفتيح، يعد كريم بانثينول والنشا من أسرع الخلطات للحصول على التبييض الفوري للوجه والجسم، حيث يعمل على توحيد لون البشرة فى أقل وقت ممكن ويمنحك بياض ملفت ودائم مدى الحياة وتفتيح البشرة حتى 5 درجات، كما أنها وصفة هائلة لترطيب ونعومة الجسم لتحصلين على بشرة مثل الأطفال، فهذه الوصفة تصلح لكل عروسة تحلم بتفتيح جسمها والحصول على بياض الحليب مهما كانت شدة اسمرار بشرتك، فجربى وصفة كريم بانثينول والنشا للتفتيح بمكونات متوفرة بمنزلك بطريقة بسيطة وتمتعي بإشراقة دائمة. كريم التبييض السحري بانثينول والنشا كريم التبييض السحري بانثينول والنشا المكونات: – ملعقة كبيرة نشا ذرة.

– ملعقة ونصف زيت زيتون.

– ملعقة صغيرة جل صبار.

– ملعقة كبيرة من كريم بانثينول. طريقة التحضير: نحضر وعاء نخلط فيه النشا وزيت الزيتون وجل الصبار ونمزج المكونات جيدا.

نضف كريم البانثينول إلى المكونات ونخلطها مع بعضها البعض.

نضع الكريم فى علبة فارغة ونحفظه فى الثلاجة ليصبح جاهز للاستخدام عند الحاجة. طريقة الاستخدام: يفضل أولا قبل استخدام الوصفة عمل تقشير للمناطق التي ترغبين فى تفتيحها وذلك عن طريق وضع قليل من السكر على نصف ثمرة طماطم ونبدأ بتدليك المنطقة لتقشيرها وإزالة الجلد الميت.

نشطف المنطقة بالماء الدافئ من أجل تفتيح مسام البشرة للحصول على نتائج أفضل.

إذا تم استخدام الكريم على الوجه فيفضل أن يكون كريم ليلى يوضع قبل النوم بنصف ساعة ويتم غسله فى الصباح التالي.

إذا تم استخدامه على الجسم فيفضل وضعه بعد الاستحمام بالماء الساخن لتفتيح المسام.

يمكن تكرار استخدام الكريم بشكل يوم قبل النوم مباشرة ومع مرور أول أسبوع سوف تلاحظون الفرق الواضح تفتيح أكثر من 3 درجات في بشرتك. فوائد كريم بانثينول والنشا يزيل التصبغات والبقع الداكنة.

تبييض وترطيب البشرة

التخلص من البثور وحب الشباب.

محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة.

تقشير البشرة ومنحها النضارة والحيوية.

التخلص من الهالات السوداء.

يصلح للبشرة الدهنية لأنه يعمل على قبض المسام. ماسك الزبادي فوائد كريم بانثينول والنشاماسك الزبادي يمكن استخدام كريم النشا والبانثينول بالتبادل مع ماسك الزبادي للحصول على نتائج أفضل، كل ما عليكي فعله هو وضع طبقة مناسبة من الزبادي على البشرة لمدة نصف ساعة ويغسل ويكرر الأمر يوم بعد يوم، والتمتع ببشرة صحية ونضرة.

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