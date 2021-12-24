طريقة عمل ألذ حلى طبقات بالفراولة بسهولة مع طعم في منتهى الروعة، نشارك اليوم معكم وصفة حلى من أسهل وألذ الحلويات الباردة وهي حلى الفراولة، فهي تتميز بمذاق مختلف يجمع ما بين طبقات البسكويت والكريمة مع نكهة الفراولة الطبيعية، ولا تخلو من بعض الشوكولاتة المحببة للكثيرين منا لإضافة مزيد من اللذة. إليكي سيدتي طريقة تحضير حلى طبقات الفراولة بطعم لا يُقاوم في دقائق معدودة.

طريقة تحضير حلى طبقات الفراولة

لتحضير وصفة حلى الطبقات بالفراولة من منزلك بكل سهولة ينبغي عليك تجهيز المقادير التالية:

2 كوب فراولة قطع صغيرة.

30 قطعة بسكويت شاي أي نوع.

10 حبات فراولة صحيحة.

100 جرام شوكولاتة مبشورة.

أما مقادير الكريمة المستخدمة في عمل حلى الفراولة فهي:

كوب حليب مكثف محلى.

3 ملاعق كبيرة حليب مجفف.

كوب كريمة بمقدار 200 جرام (أو علبة قشطة أو 4 مكعبات جبن كريمي).

4 أكواب حليب بارد.

4 ملاعق كبيرة نشا.

في إناء مناسب يتم إضافة الحليب المكثف المحلى مع إضافة الحليب المجفف ثم نمزج المكونين معا بشكل جيد، ثم نضيف الكريمة ونمزج مرة أخرى وبعدها نضيف الحليب البارد والنشا ثم نتابع الخلط بشكل جيد على البارد، حتى يتجانس المزيج ويصبح بدون تكتلات ثم نرفع الإناء على النار مع التقليب المستمر لمدة 3-5 دقائق حتى يغلي ويثقل قوام المزيج، وبعد ذلك نرفعه جانباً ونأخذ مقدار 10 ملاعق كبيرة من الكريمة ونضعهم في وعاء خارجي.

ألذ حلى طبقات من منزلك

ثم نحضر قالب بايركس ونضف مقدار مناسب من الكريمة في قاع القالب ونوزعها بشكل متساوي، ثم نرص قطع البسكويت على الكريمة. بعد ذلك نضع طبقة من قطع الفراولة ثم نسكب طبقة من الكريمة ونقوم بتوزيعها بشكل متساوي، وبعدها نرص طبقة أخرى من البسكويت وعليها طبقة من قطع الفراولة، ثم نأخذ حبات الفراولة الصحيحة ونقسمها نصفين ونرصها على جوانب البايركس وبعد ذلك نسكب باقي كمية الكريمة ونوزعها جيداً.

في الخطوة التالية نقوم بإدخال القالب للثلاجة مدة نصف ساعة حتى يبرد الحلى، وفي نفس الوقت نقوم بتحضير الطبقة الأخيرة من خلال تذويب قطع الشوكولاتة في الميكرويف أو على حمام مائي، ثم نضيفها في وعاء ونضيف ال10 ملاعق من الكريمة ونخلط جيداً، وبعد ذلك نخرج القالب من الثلاجة ونسكب مزيج الشوكولاتة بالكريمة على السطح، ونوزعه بشكل متساوي مع إضافة حبة فراولة في منتصف القالب ثم ندخله الثلاجة مجدداً لمدة ساعتين حتى يتماسك جيداً، وبعدها يصبح جاهز للتقديم بالهناء والشفاء.