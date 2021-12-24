أسرار تتبيلة السمك المشوي بالفرن مع سلطة البطاطس في المنزل مثل المطاعم

يعد السمك المشوي من أشهر المأكولات البحرية وهو مفيد جداً لجسم الإنسان وله قيمة غذائية عالية والسمك أيضا من أكثر الأكلات الصحية التى تعطي بروتين ومعادن صحية للأنسان ويساعد على تحسين صحة الدماغ والقلب وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل السمك المشوي بالفرن مع سلطة بطاطس بطريقة بسيطة وسهلة في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تتبيلة السمك المشوي بالفرن مع سلطة بطاطس طريقة تتبيلة السمك المشوي بالفرن مع سلطة بطاطس المكونات: ‏أربع حبات من السمك متوسط الحجم.

كيلو جرام من البطاطس.

أثنين ثمرة من الطماطم متوسطة الحجم.

‏أثنين ثمرة من ليمون.

أثنين ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم الناعم.

ملعقة ونصف صغيرة من الثوم المفروم الناعم.

ملعقة ونصف صغيرة من الكمون المطحون.

أثنين ‏ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

بصلة واحدة متوسطة الحجم. طريقة التحضير: اولا قومي بإحضار سكينة‏ حاد ورفيع وبعد ذلك قومي بفتح بطن السمك ‏وتنظيفها جيداً من الداخل ‏ثم قومي بإزالة القشور الموجودة على السمك من الخارج ثم اغسلي السمك جيداً بالماء ونترك السمك حتى يتصفى جيداً من الماء. ثم قومي بإحضار وعاء وضعي فيه الثوم المفروم والبقدونس المفروم والكمون والملح ‏وعصير الليمون والفلفل ونخلط المكونات مع بعضهم البعض بشكل جيد. ‏وفي الخطوة التالية قومي بإحضار صينية كبيرة مناسبة‏ وضعي فيها السمك وقومي بفرك السمك من الداخل والخارج بخليط الثوم المفروم والبقدونس حتى يتغطى بالكامل ثم نغطي ‏الصينية في ورق النايلون ثم نضع الصينية في الثلاجة لمدة ساعتين. وبعد ذلك قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ‏وبعد ذلك نحضر صينية مناسبة للفرن ونقوم بدهنها بالزيت ‏وبعد ذلك نحضر البصلة ‏والطماطم والليمون ونقوم بتقطيعهم إلى قطع صغيرة أو شرائح ‏ثم قومي بتقشير البطاطس وقطعيها إلى شرائح دائرية متوسطة الحجم. ثم نحضر الصينية التى قومنا بدهنها بالزيت ‏ثم نوزع شرائح البطاطس في أسفل الصينية وفوقها السمك ‏ ‏وبعد ذلك نوزع شرائح البصل والطماطم والليمون والزيت فوقهم ثم نغطى الصينية في ورق الفويل ‏ ‏ونقوم بإدخال الصينية في الفرن لمدة ‫ثلث ساعة ‏ثم نرفع ورق الفايل من على وجه الصينية وتترك الصينية لمدة 15 دقيقة أخرى في الفرن حتى ينضج السمك جيداً. ‏وبعد ذلك أصبح السمك مع سلطة البطاطس جاهزة للتقديم. طريقة التحضير: الوسوم

يعد السمك المشوي من أشهر المأكولات البحرية وهو مفيد جداً لجسم الإنسان وله قيمة غذائية عالية والسمك أيضا من أكثر الأكلات الصحية التى تعطي بروتين ومعادن صحية للأنسان ويساعد على تحسين صحة الدماغ والقلب وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل السمك المشوي بالفرن مع سلطة بطاطس بطريقة بسيطة وسهلة في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تتبيلة السمك المشوي بالفرن مع سلطة بطاطس طريقة تتبيلة السمك المشوي بالفرن مع سلطة بطاطس المكونات: ‏أربع حبات من السمك متوسط الحجم.

كيلو جرام من البطاطس.

أثنين ثمرة من الطماطم متوسطة الحجم.

‏أثنين ثمرة من ليمون.

أثنين ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم الناعم.

ملعقة ونصف صغيرة من الثوم المفروم الناعم.

ملعقة ونصف صغيرة من الكمون المطحون.

أثنين ‏ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

بصلة واحدة متوسطة الحجم. طريقة التحضير: اولا قومي بإحضار سكينة‏ حاد ورفيع وبعد ذلك قومي بفتح بطن السمك ‏وتنظيفها جيداً من الداخل ‏ثم قومي بإزالة القشور الموجودة على السمك من الخارج ثم اغسلي السمك جيداً بالماء ونترك السمك حتى يتصفى جيداً من الماء. ثم قومي بإحضار وعاء وضعي فيه الثوم المفروم والبقدونس المفروم والكمون والملح ‏وعصير الليمون والفلفل ونخلط المكونات مع بعضهم البعض بشكل جيد. ‏وفي الخطوة التالية قومي بإحضار صينية كبيرة مناسبة‏ وضعي فيها السمك وقومي بفرك السمك من الداخل والخارج بخليط الثوم المفروم والبقدونس حتى يتغطى بالكامل ثم نغطي ‏الصينية في ورق النايلون ثم نضع الصينية في الثلاجة لمدة ساعتين. وبعد ذلك قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ‏وبعد ذلك نحضر صينية مناسبة للفرن ونقوم بدهنها بالزيت ‏وبعد ذلك نحضر البصلة ‏والطماطم والليمون ونقوم بتقطيعهم إلى قطع صغيرة أو شرائح ‏ثم قومي بتقشير البطاطس وقطعيها إلى شرائح دائرية متوسطة الحجم. ثم نحضر الصينية التى قومنا بدهنها بالزيت ‏ثم نوزع شرائح البطاطس في أسفل الصينية وفوقها السمك ‏ ‏وبعد ذلك نوزع شرائح البصل والطماطم والليمون والزيت فوقهم ثم نغطى الصينية في ورق الفويل ‏ ‏ونقوم بإدخال الصينية في الفرن لمدة ‫ثلث ساعة ‏ثم نرفع ورق الفايل من على وجه الصينية وتترك الصينية لمدة 15 دقيقة أخرى في الفرن حتى ينضج السمك جيداً. ‏وبعد ذلك أصبح السمك مع سلطة البطاطس جاهزة للتقديم. طريقة التحضير:

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