بمكونات بسيطة اعملي أحلى حمص شام على الطريقة المصرية بطعم ولا أروع

يعد حمص الشام من الأشياء اللذيذة التي لا يخلو منها أي منزل في فصل الشتاء، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومذاق ولا أروع، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الحمص والتوابل وهو نوع من البقوليات التي يتم تحضيرها في فصل الشتاء للإحساس بالدفء وهو شائع جداً في مصر وخاصتا في فصل الشتاء، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، وهو من الحبوب المغذية والمفيدة جداً لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل حمص الشام اللذيذ في المنزل.

مقادير عمل حمص الشام

يحتوي حمص الشام على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٣ أكواب من الماء.

رشة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

٦ فصوص من الثوم.

كوب ونصف من عصير الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ربع كيلو من الحمص.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير حمص الشام اللذيذ في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر إناء عميق ونضع به الماء ونشعل عليه النار حتى يغلي، بعد ذلك نقوم بإضافة الحمص ونخرج من الماء الشوائب التي تظهر عند الغليان. بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الطماطم والثوم مع التحريك ونتركها على النار حتى تغلي. ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونترك الحمص يغلي على النار حتى ينضج. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والكمون وننزل الإناء من على النار، ثم نضعه في الأكواب ويصبح جاهز للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى حمص شام لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

أهم فوائد الثوم للجسم

هناك عدة فوائد الثوم للجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعمل على خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم بشكل ملحوظ.

يمنع التجلطات الدموية ويقي من الإصابة بالسكتة الدماغية.

يكافح الأمراض المعدية ويستخدم كمضاد حيوي قوي.

يحمي من الإصابة بنزلات البرد والزكام.

يقي من الإصابة بالأمراض السرطانية ويقوي جهاز المناعة.

فوائد الليمون على الجسم

هناك عدة فوائد لليمون على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-