كوني متألقة ..... في دقيقتين فقط عمل كريم اساس طبيعي بالنشا مغذي ومفيدة للبشرة وينعمها

عمل كريم اساس طبيعي بالنشا مغذي ومفيدة للبشرة ، كريم الأساس من مكونات المكياج الأساسية بدون قد لا تحصلين على النتيجة المرغوب فيها، ولهذا دائمًا ما تجدين أسعاره باهظة الثمن أما عن الرخيص منها يتكون من مواد مضرة، يمكنك صنع كريم اساس منزلى من مكونات طبيعية ليس لها أي ضرر على بشرتك، بل لها العديد من الفوائد عن وضعها على البشرة. عمل كريم اساس طبيعي بالنشا مغذي ومفيدة للبشرة عمل كريم اساس طبيعي بالنشا مغذي ومفيدة للبشرة تلك الطريقة تحتوي على العديد من المكونات، لكل منها تأثيره في كريم الأساس وله فوائده على البشرة. مكونات تحضير كريم الاساس ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

كبسولتين من فيتامين ه.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

علبة وملعقة للتقليب. مكونات تحضير كريم الاساس طريقة عمل كريم الاساس في وعاء صغير الحجم قومي بوضع جل الصبار وبعد ذلك ضعي النشا.

قلبي المكونين قبل وضع باقي المكونات.

ضعي الدقيق وقلبي مرة ثانية.

عند إضافة أي مكون لا تقومي بوضع الثاني قبل تقليب المكون الأول والتأكد من امتزاجه مع باقي المكونات.

وهذا الأمر مع وضع زيت اللافندر وفيتامين 2.

تأكدي من خلو المزيج من الكتل، إذا كان لديك مضرب كهربي صغير يمكنك استخدامه للحصول على مزيج مختلط جيدًا.

أحضري علبة ونظفيها جيدًا واتركيها حتى تجف بالكامل.

يمكن أستخدام العلب البلاستيكية أو الزجاج ولكن يفضل دائمًا الزجاج حيث أنه لا يتفاعل مع أي مواد.

ضعي كريم الاساس في العلبة واتركيه لحين استخدام كريم الأساس. طريقة عمل كريم الاساس كريم أساس بالنشا منزلي كريم أساس بالنشا منزلي تلك الطريقة تحتوي على القليل من المكونات، ولكنها ذات فائدة كبيرة للبشرة بفضل مكوناته المميزة. مكونات عمل كريم أساس بالنشا ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

زيت الياسمين.

علبة وملعقة للتقليب. مكونات عمل كريم أساس بالنشا طريقة تحضير كريم أساس بالنشا في وعاء صغير قومي بوضع زبدة الشيا ومعها النشا.

قلبي المكونان معًا أولا وبعد ذلك ضيفي الدقيق.

قومي بتقليب زبدة الشيا مع الدقيق والنشا جيدًا حتى يندمجوا بالكامل.

ضيفي زيت الياسمين بالتدريج بكميات قليلة حتى تحصلين على القوام المناسب لكريم الأساس.

في علبة زجاجية مناسبة الحجم قومي بوضع الخليط.

صنع كريم الأساس بالمنزل لا يمنع عد إزالته بعد الرجوع من الخارج، فقد يعرض بشرتك ايضًا للضرر عند إهمال إزالته. طريقة تحضير كريم أساس بالنشا الوسوم

عمل كريم اساس طبيعي بالنشا مغذي ومفيدة للبشرة ، كريم الأساس من مكونات المكياج الأساسية بدون قد لا تحصلين على النتيجة المرغوب فيها، ولهذا دائمًا ما تجدين أسعاره باهظة الثمن أما عن الرخيص منها يتكون من مواد مضرة، يمكنك صنع كريم اساس منزلى من مكونات طبيعية ليس لها أي ضرر على بشرتك، بل لها العديد من الفوائد عن وضعها على البشرة. عمل كريم اساس طبيعي بالنشا مغذي ومفيدة للبشرة عمل كريم اساس طبيعي بالنشا مغذي ومفيدة للبشرة تلك الطريقة تحتوي على العديد من المكونات، لكل منها تأثيره في كريم الأساس وله فوائده على البشرة. مكونات تحضير كريم الاساس ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

كبسولتين من فيتامين ه.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

علبة وملعقة للتقليب. مكونات تحضير كريم الاساس طريقة عمل كريم الاساس في وعاء صغير الحجم قومي بوضع جل الصبار وبعد ذلك ضعي النشا.

قلبي المكونين قبل وضع باقي المكونات.

ضعي الدقيق وقلبي مرة ثانية.

عند إضافة أي مكون لا تقومي بوضع الثاني قبل تقليب المكون الأول والتأكد من امتزاجه مع باقي المكونات.

وهذا الأمر مع وضع زيت اللافندر وفيتامين 2.

تأكدي من خلو المزيج من الكتل، إذا كان لديك مضرب كهربي صغير يمكنك استخدامه للحصول على مزيج مختلط جيدًا.

أحضري علبة ونظفيها جيدًا واتركيها حتى تجف بالكامل.

يمكن أستخدام العلب البلاستيكية أو الزجاج ولكن يفضل دائمًا الزجاج حيث أنه لا يتفاعل مع أي مواد.

ضعي كريم الاساس في العلبة واتركيه لحين استخدام كريم الأساس. طريقة عمل كريم الاساس كريم أساس بالنشا منزلي كريم أساس بالنشا منزلي تلك الطريقة تحتوي على القليل من المكونات، ولكنها ذات فائدة كبيرة للبشرة بفضل مكوناته المميزة. مكونات عمل كريم أساس بالنشا ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

زيت الياسمين.

علبة وملعقة للتقليب. مكونات عمل كريم أساس بالنشا طريقة تحضير كريم أساس بالنشا في وعاء صغير قومي بوضع زبدة الشيا ومعها النشا.

قلبي المكونان معًا أولا وبعد ذلك ضيفي الدقيق.

قومي بتقليب زبدة الشيا مع الدقيق والنشا جيدًا حتى يندمجوا بالكامل.

ضيفي زيت الياسمين بالتدريج بكميات قليلة حتى تحصلين على القوام المناسب لكريم الأساس.

في علبة زجاجية مناسبة الحجم قومي بوضع الخليط.

صنع كريم الأساس بالمنزل لا يمنع عد إزالته بعد الرجوع من الخارج، فقد يعرض بشرتك ايضًا للضرر عند إهمال إزالته. طريقة تحضير كريم أساس بالنشا

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