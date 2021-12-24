طريقة تحضير فطيرة التفاح في المنزل بمكونات بسيطة في خطوة واحدة

تعتبر فطيرة التفاح واحدة من أكثر أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير من الأشخاص كما أنه يتم تحضيرها بخطوات سهلة سريعة ومقاديرها سهلة الشراء فتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير فطيرة التفاح.

كيفية تحضير فطيرة التفاح

يتم تحضير فطيرة التفاح من خلال إحضار القليل من المقادير المتوفرة في كل منزل وتلك المقادير تتلخص في الآتي.

ملعقتان كبيرتان من كلًا من زيت الذرة والسكر. كأسان من الدقيق. كأس إلا ربع من المياه الدافئة. نصف ملعقة من كلًا من الفانيليا السائلة والقرفة. بيضة حجمها كبير. ربع ملعقة من البيكنج بودر والملح. ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ثمانية حبات من الكرز. صفار بيض. ربع كأس من السكر البني. ثمرتين من التفاح ثم يتم تقطيعه إلى شرائح. ملعقتان من البقسماط. ملعقتان من الجوز. نصف ملعقة من القرفة.

ملعقة ونصف من الكريمة. ربع ملعقة من الفانيليا. كأس من السكر البودرة.

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من القرفة وكأس ونصف من الدقيق بعد نخله والملح والخميرة والبيكنج بودر والسكر مع بعضها البعض في إناء الخلاط ثم يتم تشغيل الخلاط أو العجان لخلط كافة المقادير. بعد ذلك يتم إضافة الزيت والبيض والمياه والفانيليا إلى الخليط السابق مع العمل على تشغيل المضرب لحين الحصول على عجينة. بعد ذلك يتم إضافة الكمية الباقية من الدقيق ثم تشغيل المضرب على سرعة بطيئة لحين الحصول على عجينة متجانسة سهلة التشكيل. بعد ذلك يتم وضع غطاء على العجينة وتغطيتها بالبلاستيك المطاط تركها مغطاة لمدة نصف ساعة على الأقل في مكان دافئ لحين أن يتضاعف حجمها. يتم فرد العجينة بعد أن تتخمر ثم وضعها في صينية وتغليفها وتركها لحين أن ترتاح. إما بالنسبة لتحضير الحشو يكون من خلال إحضار صفار البيض لمسح سطح العجينة ثم وضع البقسماط والقرفة ثم شرائح التفاح ثم رش السكر البني. يتم وضع الصينية في الفرن لحين أن يتغير لونها إلى الذهبي ثم تركها لحين أن تبرد.

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