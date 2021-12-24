أسرار تحضير الفول المدمس بطريقة اشهر المطاعم المصرية باللون الكهرماني المميز

الفول المدمس، غالبية ميزانية الأسرة تضيع في الإنفاق على شراء الفول المدمس من المطاعم أو عربات الفول لأنه من الأطباق الأساسية التي يمكن الاستغناء عنها في الفطور تحديدا، لذلك حرصنا على توفير الطريقة الأسهل لتحضير أكبر كمية من الفول في المنزل والاحتفاظ به لوقت طويل وبأقل تكلفة في المنزل، ذلك لتخفيف أعباء الشراء والمصاريف علي رب الأسرة، كما أنه يكون آمن، يحتوي الطبق الواحد من الفول علي القيم والعناصر الغذائية العالية التي لا توجد بأي نوع من البقوليات الأخرى. أسرار تحضير الفول المدمس كيلو من الفول البلدي الصحيح.

كوبين من العدس الأصفر.

ثمرة طماطم.

ملعقة معجون طماطم.

ثلاث حبات جزر أصفر.

بصلة كبيرة.

ملعقة عصير ليمون. طريقة تحضير الفول المدمس ننقع كيلو الفول بعد غسله في ماء مغلي لمدة ليلة كاملة، يقطع البصل والجزر والطماطم إلى قطع صغيرة جدا.

يغسل مقدار العدس وتوضع جميع المكونات في حلة على نار هادئة ويفضل أن يكون في دماسة فول إن وجد.

يترك لمدة ثلاث ساعات على نار منخفضة بعد غليانه.

ثم يختبر تسويتها وأن استوت ترفع من علي النار وتترك جانبا.

إذا كانت قاسية ولن تستوي بعد نقوم بتزويدها بالماء المغلي ونضع نصف ملعقة كربونات الصوديوم لأنه يساعد في التسوية سريعا.

عن اختيار حبات الفول يجب أن تكون عريضة ناعمة الملمس من الخارج.

يتم الاحتفاظ بالفول في علب أو أكياس ثلاجة بالفريزر وتستخدم عندما تفك من الثلج في إعداد الإفطار. طريقة عمل الفول بالصلصة أسرار تحضير الفول المدمسطريقة تحضير الفول المدمسطريقة عمل الفول بالصلصة يعتبر الفول بالصلصة أشهر أطباق الفول والتي تقدم على جميع عربيات الفول في المناطق الشعبية بصلة صغيرة.

ثلاث فصوص ثوم.

ثمرة طماطم وسط.

قرن فلفل أخضر حار.

ملعقتين زبدة أو زيت.

نصف طبق فول مدمس. طريقة التحضير نضع الزبدة في مقلاة على النار ونقطع البصل مكعبات ويفرم الثوم ويضاف إلى البصل.

تقطع الطماطم مكعبات مع الفلفل ويضاف إلى الخليط السابق.

ثم يهرس الفول ويضاف إليهم بعد تسبيكهم معا، ونضيف قليل من الكمون وقليل من الملح. طريقة التحضير ويقدم الطبق مع عيش بلدي وبصل أخضر. الوسوم

الفول المدمس، غالبية ميزانية الأسرة تضيع في الإنفاق على شراء الفول المدمس من المطاعم أو عربات الفول لأنه من الأطباق الأساسية التي يمكن الاستغناء عنها في الفطور تحديدا، لذلك حرصنا على توفير الطريقة الأسهل لتحضير أكبر كمية من الفول في المنزل والاحتفاظ به لوقت طويل وبأقل تكلفة في المنزل، ذلك لتخفيف أعباء الشراء والمصاريف علي رب الأسرة، كما أنه يكون آمن، يحتوي الطبق الواحد من الفول علي القيم والعناصر الغذائية العالية التي لا توجد بأي نوع من البقوليات الأخرى. أسرار تحضير الفول المدمس كيلو من الفول البلدي الصحيح.

كوبين من العدس الأصفر.

ثمرة طماطم.

ملعقة معجون طماطم.

ثلاث حبات جزر أصفر.

بصلة كبيرة.

ملعقة عصير ليمون. طريقة تحضير الفول المدمس ننقع كيلو الفول بعد غسله في ماء مغلي لمدة ليلة كاملة، يقطع البصل والجزر والطماطم إلى قطع صغيرة جدا.

يغسل مقدار العدس وتوضع جميع المكونات في حلة على نار هادئة ويفضل أن يكون في دماسة فول إن وجد.

يترك لمدة ثلاث ساعات على نار منخفضة بعد غليانه.

ثم يختبر تسويتها وأن استوت ترفع من علي النار وتترك جانبا.

إذا كانت قاسية ولن تستوي بعد نقوم بتزويدها بالماء المغلي ونضع نصف ملعقة كربونات الصوديوم لأنه يساعد في التسوية سريعا.

عن اختيار حبات الفول يجب أن تكون عريضة ناعمة الملمس من الخارج.

يتم الاحتفاظ بالفول في علب أو أكياس ثلاجة بالفريزر وتستخدم عندما تفك من الثلج في إعداد الإفطار. طريقة عمل الفول بالصلصة أسرار تحضير الفول المدمسطريقة تحضير الفول المدمسطريقة عمل الفول بالصلصة يعتبر الفول بالصلصة أشهر أطباق الفول والتي تقدم على جميع عربيات الفول في المناطق الشعبية بصلة صغيرة.

ثلاث فصوص ثوم.

ثمرة طماطم وسط.

قرن فلفل أخضر حار.

ملعقتين زبدة أو زيت.

نصف طبق فول مدمس. طريقة التحضير نضع الزبدة في مقلاة على النار ونقطع البصل مكعبات ويفرم الثوم ويضاف إلى البصل.

تقطع الطماطم مكعبات مع الفلفل ويضاف إلى الخليط السابق.

ثم يهرس الفول ويضاف إليهم بعد تسبيكهم معا، ونضيف قليل من الكمون وقليل من الملح. طريقة التحضير ويقدم الطبق مع عيش بلدي وبصل أخضر.

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