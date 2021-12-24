بأربع ملاعق من اللبن البودرة جهزي خبز التميس السعودي أو الخبز الأفغاني

طريقة بسيطة وسريعة لعمل خبز التميس السعودي، الذي يعود أصله إلى بلاد أفغانستان وباكستان وهم من أكثر البلاد شهرة به، كما أن ظهر هذا الخبز في كثير من دول الخليج والسعودية ولكن اختلفت مكوناته وطريقة إعداده من بلد إلى أخرى، ويطلق على هذا الخبز أيضاً الخبز الأفغاني وهو نوع مميز وبسيط عن أنواع الخبز الأخرى، ومن المعروف أن تتعدد أنواع حشواته حيث يمكن حشوه بالجبنة بأنواعها أو حشوه باللحوم، واليوم سوف نحدثكم مشاهدينا الكرام عن مكونات عمل خبز التميس السعودي وطريقة تحضيره في البيت بمجموعة من الخطوات من خلال هذه المقالة المختصرة عبر موقع ثقفني الاخباري المختلف عن الآخرين.

مكونات عمل خبز التميس السعودي

خبز التميس السعودي يرجع أصل هذا الخبز إلى بلاد أفغانستان وباكستان حتى وصل إلينا بهذه المكونات التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

٦ أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

٤ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

كوب ونصف من الماء.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

كمية من السمسم للتزيين.

طريقة إعداد وتحضير الخبز

تختلف طريقة تحضير هذا الخبز من بلد إلى أخرى على حسب الطريقة المعروفة بها والآن سوف نعرض عليكم هذه الطريقة وهي كالآتي:-

ننخل الدقيق جيداً في إناء العجن ثم نضيف عليه الملح واللبن البودرة ونقلبهم مع بعض. ثم نضيف الخميرة الفورية والسكر ونخلط جيداً، ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونعجن. نستمر في العجن لمدة ١٠ دقائق بعد أن نحصل على عجينة طرية ومتماسكة، نقوم بتقسيم العجينة إلى ١٢ قطعة متساوية. بعد ذلك نرش الصينية بالدقيق ونرص عليها الكرات ونرش عليهم قليل من الدقيق ونتركهم قليلاً حتى يرتاحوا ويخمروا. نضغط على العجين براحة اليد حتى نحصل على سمك نصف سم ثم نمسح كل قطعة بقليل من الماء ونرش عليها السمسم. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركها حتى يأخذ الخبز اللون المحمر من اعلى ومن أسفل ثم نخرجه ونقدمه بعد أن يبرد.

طريقة عمل الخبز العربي بالسمن

يتكون الخبز العربي بالسمن من أربع مكونات فقط سوف نعرفها الآن وهي كما يلي:-

المكونات

ملعقة كبيرة من السمن.

دقيق حسب العجن.

ربع كوب من الماء أو أكثر.

ملعقة صغيرة ملح.

الطريقة

نضع الدقيق والملح والسمن في وعاء ونقلبهم مع بعض. ثم نضيف عليهم الماء بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة غير لاصقة. نقطع العجينة ٦ قطع متساوية ونكورها ثم نضغط عليها قليلاً. بعد ذلك نضعها في مقلاة ونتركها حتى تتحمر من الجهتين.

طريقة عمل خبز الصاج الساخن

يتكون خبز الصاج الساخن من مجموعة مكونات لا تكلف من يقوم بعمله الكثير لأنها قليلة وهي كما يلي:-

المكونات

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

٥ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب وربع من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

زيت للوجه حسب الحاجة.

الطريقة