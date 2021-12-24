حضري العصير الأخضر في المنزل بنفسك مشروب للجمال والصحة سحري

يعتبر العصير الأخضر ، من أهم وأفضل أنواع المشروبات التي تعطي البشرة نضارة وحيوية لذلك ننصح بشربه يومياً، لأن هذا العصير جميع مكوناته السابقة تحتوي علي مضادا أكسدة تحارب الجذور الحرة التي تسبب في ضمور الخلايا، فتظهر التجاعيد علي البشرة، كما أنها تدعم القدرة علي حرق الدهون، فتؤثر بشكل واضح علي دهون البطن والأرداف المزعجة، خاصة وأن الأوراق الخضراء تحتوي علي الألياف وهو ما يحسن الهضم ويشعر بالشبع، فهذا المشروب يعتبر سر جمال الممثلات وملكات الجمال، فهو يعطي مناعة وصحة وخسارة وزن، فهو فوائده صحية لصحة الجسم وأجهزته المختلفة، غير أنه مليء بمضادات الأكسدة بشكل لا تتصوره مما يجعله يحارب الأورام السرطانية والالتهابات، يعتبر طبيعي 100%، وهو يعتبر أمن جداً لمرضي السكر حيث أنه يرفع سكر الدم تدريجياً، مفيد جداً للبشرة والشعر، لذلك سوف نقدم لكم مشاهدين الكرام من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل العصير الأخضر في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل العصير الأخضر

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذا المشروب السحري وهي كالاتي:-

نصف حزمة بقدونس.

مقدار نصف حزمة جرجير.

نصف حزمة كرفس.

مقدار نصف حزمة شبت.

2 حبة من التفاح.

نصف حزمة كزبرة خضراء.

2 حبة من الخيار.

حبة من الكمثري.

2 كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال موقعنا هذا سوف نتعرف علي خطوات تحضير العصير الأخضر في المنزل بكل بساطة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بنقع البقدونس والجرجير، والكرفس والشبت، والكزبرة في ماء به عصير لليمون وخل، ويتم تركهم جانباً لمدة 5 دقائق. بعد ذلك نقوم بتصفيتهم من الماء، ثم نقطعهم ونضعهم في الخلاط، ونضع معهم الماء ويتم الخفق جيداً. ثم نضيف عليهم الخيار ونستمر في الخفق، ثم نضع التفاح والكمثري ونخفق جيداً، حتي تمتزج المكونات جيداً. بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط، ويتم وضعه في زجاجة ويحفظ في الثلاجة، ويتم الشرب منه يومياً وسوف تلاحظين الفرق.

فوائد العصير الأخضر

يحتوي هذا المشروب علي فوائد عديدة للبشرة والشعر والجسم سوف نذكر لكم بعضها وهي كما يلي:-

يمنح البشرة نضارة وإشراقة ملحوظة.

يعد بديلاً مثالياً للوجبات الخفيفة.

يساعد بشكل كبير علي كبح الشهية والشعور بالشبع.

يعمل علي تقوية الشعر والأظافر.

تحسين وتقوية الدورة الدموية في الجسم.

تخفيف الهالات السوداء تحت العين.

طريقة عمل عصير النعناع الفريش

تعرفي من هنا علي خطوات تحضير هذا العصير الطازج وهي كما يلي:-

نقوم بغسل 4 حبات من الليمون جيداً، ثم نقشره ونقطعه إلي 4 أجزاء. بعد ذلك نضع الليمون في الخلاط الكهربائي، ونضيف إلية القليل من أوراق النعناع الطازج، والسكر مع 2 كوب من الماء البارد. ونخلط الليمون مع الماء والنعناع جيداً، ثم نأخذ خليط الليمون ونصفيه في إناء كبير. بعد كدة نصب العصير، في أكواب التقديم، ونضيف إلية مكعبات الثلج، ويقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل عصير الموز والفراولة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا العصير الفريش وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به 2 حبة من الموز مع 10 حبات من الفراولة، ويتم الخفق جيداً.

ثم نضيف عليهم سكر علي حسب الرغبة، و2 كوب من الماء البارد، ويتم الخفق حتي تتجانس المكونات.

بعد ذلك نحضر كاسات التقديم، ويتم سكب الخليط فيها مع مكعبات الثلج، ثم تقدم بالهناء والشفاء.

فوائد التفاح للجسم

من هنا سوف نتعرف علي بعض فوائد التفاح وهي كالاتي:-