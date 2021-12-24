اسرع طريقة لعمل البليلة الشتوية اللذيذة بمقادير بسيطة

تعتبر البليلة من الأطباق الشتوية السريعة وهي تتميز بطعمها اللذيذ ولذلك يحبها الكبار والأطفال وتعد من الوجبات الغذائية المتكاملة لأنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لجسم الانسان مثل الكالسيوم والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة وتقوية المناعة ومد الجسم بالطاقة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البليلة في البيت فتابعونا. طريقة عمل البليلة طريقة عمل البليلة المكونات: كوب من حبوب البليلة.

3 أكواب ماء.

لتر من الحليب كامل الدسم.

جوز هند.

سكر حسب الرغبة.

مكسرات.

قشطة.

فانيليا. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بتنظيف حبوب البليلة جيدا للتخلص من الشوائب التي توجد بها ثم نغلسها تحت الماء الجاري وتنقع في كمية مناسبة من الماء. نتركها لمدة ليلة كاملة وفي الصباح تصفي ثم تسلق في وعاء بعد غمرها بالماء عندما تفتح الحبوب وتنفش نصفي الماء منها. ونضع عليها الحليب مع السكر ونقلب حتى تتجانس المكونات ويغلي الحليب بعد ذلك تضاف القشطة ونقلب لمدة دقيقتين ونرفعها من النار. تصب البليلة وهي ساخنة في أكواب التقديم وعلى الوجه نضع رشة من جوز الهند والمكسرات ويمكن أيضا إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا بعد رفعها من النار. طريقة عمل البليلة بالكريم شانتيه طريقة عمل البليلة بالكريم شانتيه المكونات: نصف كيلو من قمح البليلة.

لتر ونصف ماء مغلي.

لتر من الحليب.

كيس فانيليا.

سكر حسب الرغبة.

زبيب.

جوز هند.

مكسرات.

2 ملعقة سمنة بلدي.

2 ملعقة من القشطة.

2 ملعقة من كريم الشانتيه. طريقة التحضير: نغسل قمح البليلة جيدا تحت الماء الجاري بعد تنظيفه ثم تنقع في كمية مناسبة من الماء لمدة 8 ساعات بعد ذلك تصفي ونغسلها مرة أخرى. نحضر وعاء ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركه على النار حتى الغليان ثم ننزل بحبوب البليلة ونتركها حتى الغليان. نخفض النار ونترك المكونات حتى تتشرب البليلة الماء في وعاء أخر نحضر الحليب مع السكر والمكسرات والفانيليا. مع الكريم شانتيه نترك المكونات حتى تغلي ثم ترفع ونصب في أكواب التقديم كمية مناسبة من حبوب البليلة المسلوقة. وفوقها نصب الحليب ونضيف ملعقة من السمنة والقشطة لكل كوب مع تزين الوجه بالمكسرات وجوز الهند وبالهنا والشفا. الوسوم

تعتبر البليلة من الأطباق الشتوية السريعة وهي تتميز بطعمها اللذيذ ولذلك يحبها الكبار والأطفال وتعد من الوجبات الغذائية المتكاملة لأنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لجسم الانسان مثل الكالسيوم والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة وتقوية المناعة ومد الجسم بالطاقة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البليلة في البيت فتابعونا. طريقة عمل البليلة طريقة عمل البليلة المكونات: كوب من حبوب البليلة.

3 أكواب ماء.

لتر من الحليب كامل الدسم.

جوز هند.

سكر حسب الرغبة.

مكسرات.

قشطة.

فانيليا. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بتنظيف حبوب البليلة جيدا للتخلص من الشوائب التي توجد بها ثم نغلسها تحت الماء الجاري وتنقع في كمية مناسبة من الماء. نتركها لمدة ليلة كاملة وفي الصباح تصفي ثم تسلق في وعاء بعد غمرها بالماء عندما تفتح الحبوب وتنفش نصفي الماء منها. ونضع عليها الحليب مع السكر ونقلب حتى تتجانس المكونات ويغلي الحليب بعد ذلك تضاف القشطة ونقلب لمدة دقيقتين ونرفعها من النار. تصب البليلة وهي ساخنة في أكواب التقديم وعلى الوجه نضع رشة من جوز الهند والمكسرات ويمكن أيضا إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا بعد رفعها من النار. طريقة عمل البليلة بالكريم شانتيه طريقة عمل البليلة بالكريم شانتيه المكونات: نصف كيلو من قمح البليلة.

لتر ونصف ماء مغلي.

لتر من الحليب.

كيس فانيليا.

سكر حسب الرغبة.

زبيب.

جوز هند.

مكسرات.

2 ملعقة سمنة بلدي.

2 ملعقة من القشطة.

2 ملعقة من كريم الشانتيه. طريقة التحضير: نغسل قمح البليلة جيدا تحت الماء الجاري بعد تنظيفه ثم تنقع في كمية مناسبة من الماء لمدة 8 ساعات بعد ذلك تصفي ونغسلها مرة أخرى. نحضر وعاء ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركه على النار حتى الغليان ثم ننزل بحبوب البليلة ونتركها حتى الغليان. نخفض النار ونترك المكونات حتى تتشرب البليلة الماء في وعاء أخر نحضر الحليب مع السكر والمكسرات والفانيليا. مع الكريم شانتيه نترك المكونات حتى تغلي ثم ترفع ونصب في أكواب التقديم كمية مناسبة من حبوب البليلة المسلوقة. وفوقها نصب الحليب ونضيف ملعقة من السمنة والقشطة لكل كوب مع تزين الوجه بالمكسرات وجوز الهند وبالهنا والشفا.

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