ألذ حلويات الشتاء طريقة عمل البطاطا في الفرن بخطوات سهلة

البطاطا من الحلويات التي تقدم في فصل الشتاء بكثرة ويوجد طرق مختلفة لعملها ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص ومنها المشوية أو بالبشاميل أو في الفرن أو بالمهلبية، وهي مفيدة جدا للصحة لأنها تحتوي على عناصر غذائية هامة وتمد الجسم بالطاقة وتعطي شعور بالحرارة بعد تناولها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها في البيت بكل سهولة فتابعونا. طريقة عمل البطاطا في الفرن طريقة عمل البطاطا في الفرن المكونات: كيلو بطاطا.

2 ملعقة من السمنة البلدي.

نصف كوب حليب.

2 ملعقة من القشطة.

2 ملعقة من السكر.

قرفة.

فانيليا.

زبيب وجوز هند.

مكسرات حسب الرغبة. طريقة التحضير: نغسل البطاطا جيدا للتخلص من الأتربة العالقة بها باستخدام اسفنجة مواعين نظيفة ثم نسلقها في كمية مناسبة من الماء. عندما تنضج نتركها حتى تهدأ قليلا ثم تقشر ونهرسها جيدا ونضيف إليها الحليب ونقلب بشكل مستمر حتى يصبح القوام ناعم. في وعاء أخر نضع السكر مع القرفة والمكسرات والفانيليا ونجهز صينية وندهنها بالسمنة أو الزبدة ونفرد بداخلها نصف كمية البطاطا. نضع فوقها الحشوة ثم باقي كمية البطاطا وعلى الوجه تضاف القشطة ندخل الصينية إلى فرن ساخن ونتركها حتى تحمر وتأخذ اللون المناسب. عندما تخرج نتركها حتى تهدأ قليلا وتقدم وهي ساخنة مع مكسرات مشكلة على الوجه وبالهنا والشفا. البطاطا المشوية في الفرن نقوم بوضع البطاطا في كمية مناسبة من الماء لمدة 30 دقيقة ثم تغسل تحت الماء الجاري جيدا للتخلص من باقي الأتربة والشوائب العالقة بها.

بعد ذلك نسخن الفرن على درجة حرارة 200 ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم نضع البطاطا على الشبك من الداخل ونتركها حتى تنضج وتذبل القشرة الخارجية.

أو نلفها بورق ألومنيوم ونضعها لمدة 30 دقيقة ثم تقلب على الجانب الأخر حتى تنضج ويمكنك التأكد من نضج البطاطا.

عن طريق إحضار سكين ووضعها بداخلها إذا دخلت بسهولة فهذا يعني أن البطاطا نضجت وأصبحت جاهزة للطعام. القيمة الغذائية للبطاطا الحلوة تحتوي البطاطا على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومنها فيتامين أ وب وج ويوجد بها أيضا نسبة عالية من البروتين.

الحبة الواحدة من البطاطا تحتوي على حمض الفوليك ومجموعة من الألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم وكالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم. البطاطا المشوية في الفرنالقيمة الغذائية للبطاطا الحلوة الوسوم

البطاطا من الحلويات التي تقدم في فصل الشتاء بكثرة ويوجد طرق مختلفة لعملها ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص ومنها المشوية أو بالبشاميل أو في الفرن أو بالمهلبية، وهي مفيدة جدا للصحة لأنها تحتوي على عناصر غذائية هامة وتمد الجسم بالطاقة وتعطي شعور بالحرارة بعد تناولها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها في البيت بكل سهولة فتابعونا. طريقة عمل البطاطا في الفرن طريقة عمل البطاطا في الفرن المكونات: كيلو بطاطا.

2 ملعقة من السمنة البلدي.

نصف كوب حليب.

2 ملعقة من القشطة.

2 ملعقة من السكر.

قرفة.

فانيليا.

زبيب وجوز هند.

مكسرات حسب الرغبة. طريقة التحضير: نغسل البطاطا جيدا للتخلص من الأتربة العالقة بها باستخدام اسفنجة مواعين نظيفة ثم نسلقها في كمية مناسبة من الماء. عندما تنضج نتركها حتى تهدأ قليلا ثم تقشر ونهرسها جيدا ونضيف إليها الحليب ونقلب بشكل مستمر حتى يصبح القوام ناعم. في وعاء أخر نضع السكر مع القرفة والمكسرات والفانيليا ونجهز صينية وندهنها بالسمنة أو الزبدة ونفرد بداخلها نصف كمية البطاطا. نضع فوقها الحشوة ثم باقي كمية البطاطا وعلى الوجه تضاف القشطة ندخل الصينية إلى فرن ساخن ونتركها حتى تحمر وتأخذ اللون المناسب. عندما تخرج نتركها حتى تهدأ قليلا وتقدم وهي ساخنة مع مكسرات مشكلة على الوجه وبالهنا والشفا. البطاطا المشوية في الفرن نقوم بوضع البطاطا في كمية مناسبة من الماء لمدة 30 دقيقة ثم تغسل تحت الماء الجاري جيدا للتخلص من باقي الأتربة والشوائب العالقة بها.

بعد ذلك نسخن الفرن على درجة حرارة 200 ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم نضع البطاطا على الشبك من الداخل ونتركها حتى تنضج وتذبل القشرة الخارجية.

أو نلفها بورق ألومنيوم ونضعها لمدة 30 دقيقة ثم تقلب على الجانب الأخر حتى تنضج ويمكنك التأكد من نضج البطاطا.

عن طريق إحضار سكين ووضعها بداخلها إذا دخلت بسهولة فهذا يعني أن البطاطا نضجت وأصبحت جاهزة للطعام. القيمة الغذائية للبطاطا الحلوة تحتوي البطاطا على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومنها فيتامين أ وب وج ويوجد بها أيضا نسبة عالية من البروتين.

الحبة الواحدة من البطاطا تحتوي على حمض الفوليك ومجموعة من الألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم وكالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم. البطاطا المشوية في الفرنالقيمة الغذائية للبطاطا الحلوة

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