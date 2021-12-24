طريقة تحضير مديدة البلح بالخطوات

يعتبر البلح من أهم المكونات التي يتم عمل الحلويات الخليجية باستخدامها، ومن أهم هذه الحلويات مديدة البلح، والتي تعد من أغني أنواع الحلويات، التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وتحتوي أيضًا على كمية كبيرة من المكونات الدسمة، فتعطي الجسم الطاقة والحرارة، لذا يفضل تحضيرها في فصل الشتاء، ويوجد العديد من الوصفات التي يمكن تحضير حلوى مديدة البلح باستخدامها، وسوف نقدم لكم أهم هذه الوصفات من خلال هذا المقال.طريقة تحضير مديدة البلح:
يمكن تحضير حلوي مديدة البلح باستخدام عدة مكونات بسيطة، ومليئة بالعناصر الغذائية، التي تمد الجسم بالطاقة، وسنوضح لكي بعض الطرق التي يمكن من خلالها تحضير الحلوى، ومن أهم هذه المكونات ما يلي:
مكونات التحضير:
- كيلو من البلح.
- ملعقتين من الزبدة.
- ٤ أكواب من الماء.
- ملعقتين من الطحين.
- قرفة.
- سكر حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- قومي بغسل حبات البلح جيدًا وأنزعي منها النواة، ثم قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم.
- أضيفي البلح مع الماء والسكر، إلى وعاء وضعية على نار هادئة.
- عندما يذوب البلح في الماء، وينضج جيدًا، قومي بغلق النار.
- قومي بوضع البلح في الخلاط الكهربائي، مع إضافة القليل من الماء، ليقل من لازجت البلح.
- أضيفي القليل من مسحوق القرفة على البلح، وقومي بوضعة على النار مرة أخرى.
- أتركي البلح على النار الهادئة، لمدة ١٠ دقائق.
- قومي بوضع الطحين في وعاء، وأضيفي علية القليل من الماء حتى يذوب تمامًا.
- أضيفي مسحوق الطحين على البلح، وقلبي جيدًا حتى يتمازج المكونات.
- بعد الانتهاء، قومي بتقديم مديدة البلح في الأطباق، وزينيها باستخدام المكسرات.
مكونات التحضير:
- كيلو من البلح.
- ٢ ملعقة من الطحين.
- قرفة.
- سكر.
- كربونة.
- ماء.
- ملح.
- سمنة.
طريقة التحضير:
- قومي بغسل البلح جيدًا، وقطعية، وضيفيه إلى وعاء يحتوي على ماء وملح والكربونة.
- أتركي البلح على النار حتى ينضج.
- أضيفي البلح إلى الخلاط الكهربائي، مع الماء.
- قومي بوضع البلح على النار مرة ثانية.
- أضيفي إلية الطحين المذاب في الماء.
- أتركي الخليط على النار حتى ينضج.
- قدمي الخليط في كاسات التقديم، وزينية بالقرفة والمكسرات.
الوسوم
يعتبر البلح من أهم المكونات التي يتم عمل الحلويات الخليجية باستخدامها، ومن أهم هذه الحلويات مديدة البلح، والتي تعد من أغني أنواع الحلويات، التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وتحتوي أيضًا على كمية كبيرة من المكونات الدسمة، فتعطي الجسم الطاقة والحرارة، لذا يفضل تحضيرها في فصل الشتاء، ويوجد العديد من الوصفات التي يمكن تحضير حلوى مديدة البلح باستخدامها، وسوف نقدم لكم أهم هذه الوصفات من خلال هذا المقال.طريقة تحضير مديدة البلح:
يمكن تحضير حلوي مديدة البلح باستخدام عدة مكونات بسيطة، ومليئة بالعناصر الغذائية، التي تمد الجسم بالطاقة، وسنوضح لكي بعض الطرق التي يمكن من خلالها تحضير الحلوى، ومن أهم هذه المكونات ما يلي:
مكونات التحضير:
- كيلو من البلح.
- ملعقتين من الزبدة.
- ٤ أكواب من الماء.
- ملعقتين من الطحين.
- قرفة.
- سكر حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- قومي بغسل حبات البلح جيدًا وأنزعي منها النواة، ثم قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم.
- أضيفي البلح مع الماء والسكر، إلى وعاء وضعية على نار هادئة.
- عندما يذوب البلح في الماء، وينضج جيدًا، قومي بغلق النار.
- قومي بوضع البلح في الخلاط الكهربائي، مع إضافة القليل من الماء، ليقل من لازجت البلح.
- أضيفي القليل من مسحوق القرفة على البلح، وقومي بوضعة على النار مرة أخرى.
- أتركي البلح على النار الهادئة، لمدة ١٠ دقائق.
- قومي بوضع الطحين في وعاء، وأضيفي علية القليل من الماء حتى يذوب تمامًا.
- أضيفي مسحوق الطحين على البلح، وقلبي جيدًا حتى يتمازج المكونات.
- بعد الانتهاء، قومي بتقديم مديدة البلح في الأطباق، وزينيها باستخدام المكسرات.
مكونات التحضير:
- كيلو من البلح.
- ٢ ملعقة من الطحين.
- قرفة.
- سكر.
- كربونة.
- ماء.
- ملح.
- سمنة.
طريقة التحضير:
- قومي بغسل البلح جيدًا، وقطعية، وضيفيه إلى وعاء يحتوي على ماء وملح والكربونة.
- أتركي البلح على النار حتى ينضج.
- أضيفي البلح إلى الخلاط الكهربائي، مع الماء.
- قومي بوضع البلح على النار مرة ثانية.
- أضيفي إلية الطحين المذاب في الماء.
- أتركي الخليط على النار حتى ينضج.
- قدمي الخليط في كاسات التقديم، وزينية بالقرفة والمكسرات.
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