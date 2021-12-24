طريقة عمل الباذنجان المخلل في المنزل بتتبيلة شهية ومميزة

يعد الباذنجان المخلل من أطيب وأشهى وألذ الأطباق الفرعية التي تقدم مع الأطباق الرئيسية فيمكننا أن نقدمه مقلي أو مسلوق كما أنه يقدم مع الملوخية الخضراء أو ناشفة كما أنه يقدم مع الفراخ المشوية وفي محلات اللحوم والكباب ويقدم أيضاً مع الفول والطعمية والبطاطس في وجبة الإفطار كما يضاف أيضًا في محلات الشاورما شوال مع الفراخ أو اللحم ومع الكريبات ويقدم مع الأكلات المطبوخة مثل اللوبيا والفاصوليا أو بامية وباقي الأطعمة المطبوخة ويرجع طهيه إلى أن الباذنجان يحتوي على العناصر الغذائية الهامة فهو يحتوي على الحديد وبعض المعادن التي تمد الجسم بالطاقة وله إفادة هامة بالنسبة للشعر وعظم الجسم. مقادير عمل الباذنجان المخلل كيلو باذنجان رفيع ويفضل اللون الأسود.

معلقة ملح كبيرة.

نص كوب خل ابيض. مقادير حشو الباذنجان المخلل بالمنزل حزمة كزبرة خضراء طازجة.

فص ثوم ونقوم بهرسه.

معلقتان صغيرة ملح.

معلقتان صغيرة من كزبرة ناشفة.

معلقة كبيرة شطة الناعمة.

نص كوب زيت زيتون.

أربع معالق صغيرة كمون ناعم.

معلقتان كبار خل ابيض.

ثلاث حبات فلفل أخضر حار. طريقة تحضير الباذنجان المخلل بأسهل الطرق وأقل الخطوات نقوم بنزع رأس أو عنق الباذنجان ثم نقوم بغسيله جيداً.

نأتي بوعاء كبير ونضع فيه الماء والخل والملح على نار متوسطة وهادئة ونتركه حتى يغلي ثم نقوم بوضع الباذنجان فيه.

نقوم بتخفيض الحرارة عندما يقوم الماء بالغليان ثم نترك الباذنجان حتى ينضج.

نقوم بإخراج الباذنجان من الماء ونتركه حتى يبرد. طريقة تحضير حشو الباذنجان المخلل نأتي بالباذنجان بعد أن برد ونقوم بفتح كل حبة باذنجان بالطول.

نقوم بوضع كمية من الحشو في وسط كل حبة.

وأخيراً نضع الباذنجان المخلل في علبة محكمة الغلق ثم نقوم بوضعها بداخل الثلاجة ليبرد ويبدأ في شرب التتبيلة جيداً فيجب تركها لمدة يومان. نصائح هامة عند عمل الباذنجان المخلل المحشو نقوم بعمل طشه للباذنجان مثل طشه الفتة باستخدام الخل والثوم والكزبرة.

يمكن أن نقوم بالاستغناء عن الكسبرة إذا لم توجد.

يمكن أن نقوم بالاستغناء عن الشطة الناعمة ونكتفي بالفلفل الأخضر بدلاً من حبات الفلفل الأحمر أو العكس حتى لا يكون حارا جداً. الوسوم

يعد الباذنجان المخلل من أطيب وأشهى وألذ الأطباق الفرعية التي تقدم مع الأطباق الرئيسية فيمكننا أن نقدمه مقلي أو مسلوق كما أنه يقدم مع الملوخية الخضراء أو ناشفة كما أنه يقدم مع الفراخ المشوية وفي محلات اللحوم والكباب ويقدم أيضاً مع الفول والطعمية والبطاطس في وجبة الإفطار كما يضاف أيضًا في محلات الشاورما شوال مع الفراخ أو اللحم ومع الكريبات ويقدم مع الأكلات المطبوخة مثل اللوبيا والفاصوليا أو بامية وباقي الأطعمة المطبوخة ويرجع طهيه إلى أن الباذنجان يحتوي على العناصر الغذائية الهامة فهو يحتوي على الحديد وبعض المعادن التي تمد الجسم بالطاقة وله إفادة هامة بالنسبة للشعر وعظم الجسم. مقادير عمل الباذنجان المخلل كيلو باذنجان رفيع ويفضل اللون الأسود.

معلقة ملح كبيرة.

نص كوب خل ابيض. مقادير حشو الباذنجان المخلل بالمنزل حزمة كزبرة خضراء طازجة.

فص ثوم ونقوم بهرسه.

معلقتان صغيرة ملح.

معلقتان صغيرة من كزبرة ناشفة.

معلقة كبيرة شطة الناعمة.

نص كوب زيت زيتون.

أربع معالق صغيرة كمون ناعم.

معلقتان كبار خل ابيض.

ثلاث حبات فلفل أخضر حار. طريقة تحضير الباذنجان المخلل بأسهل الطرق وأقل الخطوات نقوم بنزع رأس أو عنق الباذنجان ثم نقوم بغسيله جيداً.

نأتي بوعاء كبير ونضع فيه الماء والخل والملح على نار متوسطة وهادئة ونتركه حتى يغلي ثم نقوم بوضع الباذنجان فيه.

نقوم بتخفيض الحرارة عندما يقوم الماء بالغليان ثم نترك الباذنجان حتى ينضج.

نقوم بإخراج الباذنجان من الماء ونتركه حتى يبرد. طريقة تحضير حشو الباذنجان المخلل نأتي بالباذنجان بعد أن برد ونقوم بفتح كل حبة باذنجان بالطول.

نقوم بوضع كمية من الحشو في وسط كل حبة.

وأخيراً نضع الباذنجان المخلل في علبة محكمة الغلق ثم نقوم بوضعها بداخل الثلاجة ليبرد ويبدأ في شرب التتبيلة جيداً فيجب تركها لمدة يومان. نصائح هامة عند عمل الباذنجان المخلل المحشو نقوم بعمل طشه للباذنجان مثل طشه الفتة باستخدام الخل والثوم والكزبرة.

يمكن أن نقوم بالاستغناء عن الكسبرة إذا لم توجد.

يمكن أن نقوم بالاستغناء عن الشطة الناعمة ونكتفي بالفلفل الأخضر بدلاً من حبات الفلفل الأحمر أو العكس حتى لا يكون حارا جداً.

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