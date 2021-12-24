جربيها طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل بأبسط الطرق وأقل التكاليف

تعد البسبوسة بالقشطة من أفضل أشهر وأطيب وألذ أنواع الحلويات المرغوبة حول العالم فلكل دولة طريقة خاصة بها فتعددت طرق عملها مع تعدد أطعمتها فيوجد منها بسبوسة سادة والمكسرات والقشطة وكرات البسبوسة وبسبوسة الكيكة وغيرها من باقي الأنواع فتقدم البسبوسة بالقشطة مع باقي الحلويات مثل الكنافة وأم الرموش وغيرها وتستخدم عادةً في المناسبات والأبعاد والحفلات وفي شهر رمضان الكريم بجانب المشروبات الغازية أو الشاي فهي من الحلويات المحببة للجميع كبار وصغار ولكثرة زيادة الطلب عليها تلجأ الأمهات وربات المنزل إلى عملها وذلك لسعرها الباهظ في المحلات فلا يكفي الأسرة كيلو أو أثنان فتقوم الأم بطهيها في المنزل وذلك يرجع أيضاً إلى النظافة التي تتمتع بها. مقادير عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل كوبان من السميد.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السمن.

ربع كوب جوز هند.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

علبتان من القشطة.

فستق للتزيين. طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة في المنزل نقوم بإضافة السمنة والسكر ثم نبدأ في الخلط جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي، حتى يتجانس الخليط جيداً، لكي نحصل على قوام كريمي ناعم.

نضيف اللبن إلى الخليط السابق والتقليب في الخلاط جيداً حتى يتجانس الخليط.

نقوم بخلط جميع المكونات الجافة معاً، ثم نضيف إليها السمن ويتم التقليب حتى نحصل على عجينة اللينة.

نقوم بترك عجينة البسبوسة حتى ترتاح في الثلاجة لمدة تصل إلى نصف ساعة تقريباً.

نضع طبقة من عجينة البسبوسة في قالب فرن وندهنه بالزيت ورشة من الدقيق، ونبدأ في تسويتها ، ونضغط عليها باليد لتصبح ملساء.

يتم وضع القالب في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة، ونتركها لمدة 12 دقيقة حتى يجف السطح وتتماسك العجينة.

نضع طبقة من قشطة البسبوسة ونحرص عدم ملامسة الأطراف ثم نضع طبقة أخرى فوقها من عجينة البسبوسة حتى نغطيها جيداً.

حتى نغطيها جيداً. نقوم بوضع الفستق على الوجه، ثم نقطع البسبوسة إلى مربعات متساوية.

نضع البسبوسة في الفرن تحت الشواية لمدة 5 دقائق إلى أن يتحمر السطح والحصول على اللون الذهبي.

نضع الشربات على سطح البسبوسة بالقشطة، وتترك لمدة 10 دقائق تقريباً. الوسوم

تعد البسبوسة بالقشطة من أفضل أشهر وأطيب وألذ أنواع الحلويات المرغوبة حول العالم فلكل دولة طريقة خاصة بها فتعددت طرق عملها مع تعدد أطعمتها فيوجد منها بسبوسة سادة والمكسرات والقشطة وكرات البسبوسة وبسبوسة الكيكة وغيرها من باقي الأنواع فتقدم البسبوسة بالقشطة مع باقي الحلويات مثل الكنافة وأم الرموش وغيرها وتستخدم عادةً في المناسبات والأبعاد والحفلات وفي شهر رمضان الكريم بجانب المشروبات الغازية أو الشاي فهي من الحلويات المحببة للجميع كبار وصغار ولكثرة زيادة الطلب عليها تلجأ الأمهات وربات المنزل إلى عملها وذلك لسعرها الباهظ في المحلات فلا يكفي الأسرة كيلو أو أثنان فتقوم الأم بطهيها في المنزل وذلك يرجع أيضاً إلى النظافة التي تتمتع بها. مقادير عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل كوبان من السميد.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السمن.

ربع كوب جوز هند.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

علبتان من القشطة.

فستق للتزيين. طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة في المنزل نقوم بإضافة السمنة والسكر ثم نبدأ في الخلط جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي، حتى يتجانس الخليط جيداً، لكي نحصل على قوام كريمي ناعم.

نضيف اللبن إلى الخليط السابق والتقليب في الخلاط جيداً حتى يتجانس الخليط.

نقوم بخلط جميع المكونات الجافة معاً، ثم نضيف إليها السمن ويتم التقليب حتى نحصل على عجينة اللينة.

نقوم بترك عجينة البسبوسة حتى ترتاح في الثلاجة لمدة تصل إلى نصف ساعة تقريباً.

نضع طبقة من عجينة البسبوسة في قالب فرن وندهنه بالزيت ورشة من الدقيق، ونبدأ في تسويتها ، ونضغط عليها باليد لتصبح ملساء.

يتم وضع القالب في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة، ونتركها لمدة 12 دقيقة حتى يجف السطح وتتماسك العجينة.

نضع طبقة من قشطة البسبوسة ونحرص عدم ملامسة الأطراف ثم نضع طبقة أخرى فوقها من عجينة البسبوسة حتى نغطيها جيداً.

حتى نغطيها جيداً. نقوم بوضع الفستق على الوجه، ثم نقطع البسبوسة إلى مربعات متساوية.

نضع البسبوسة في الفرن تحت الشواية لمدة 5 دقائق إلى أن يتحمر السطح والحصول على اللون الذهبي.

نضع الشربات على سطح البسبوسة بالقشطة، وتترك لمدة 10 دقائق تقريباً.

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