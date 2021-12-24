ماسكات الزبادي للتقشير والترطيب السريع للبشرة وصفات مجربة وغير مكلفة

ماسكات الزبادي للبشرة للتخلص من جفاف البشرة والأسباب التي تؤدي إلى ذلك هو ما تبحث عنه الكثير من السيدات والفتيات عن أفضل ترطيب للبشرة والتخلص من الجفاف الملاحق لها، وتقشيرها بدون إرهاق للبشرة وعلى ذلك فأن البعض يستخدم المواد الكيماوية والمواد غالية الثمن والذهاب إلى بعض مراكز التجميل، ولكن ما لا تعرفه معظم السيدات أن هناك ماسكات طبيعية وغير مكلفة للتخلص من جفاف البشرة وإعطاء الجسم نعومة وحيوية بدون تكاليف، والتمتع ببشرة صافية وجذابة.

استخدمي الزبادي لما تتويه على مواد مرطبة وطبيعية في التخلص من الجفاف الشديد الذي يلحق بشرة الجسم، وصفة إخفاء الشيب بدون صبغة، فعند وضع ملعقة من الزبادي على الوجه وتوزيعها يمينا ويسارا وعلى جميع أجزاء الوجه، طريقة عمل صابون لبان الذكر لتبييض الإبط والمناطق الداكنة، ووضع خيار مقطع شرائح دوائر صغيرة على الوجه وتوزيعها عليها، ويترك هذا الماسك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ويتم غسل البرة جيدا بالماء الفاتر بعد ذلك ولا تستخدمي الماء الساخن وسوف تلاحظين نعومة وبشرة رطبة.

تحتوي الخميرة على العديد من المعان والبروتينات والفيتامينات عالية الجودة، ماسك العسل الأسود للبشرة، وتعد مصدر غذائي جيد لمن يتحسس من الألبان، وعند تناولها سوفت تحصل على مزيج من العناصر الهامة التي تحتاج إليها، فهي تعزز من صحة الجلد والشعر وتقوي المناعة وتنظف المعدة والجسم، وتخفض نسبة الكوليسترول، التخلص من جفاف البشرة، ويمكنك بخطوات بسيطة أن تقم بعمل ماسك الزبادي والخميرة بوضع ملعقة من الخميرة مع ملعقة من الزبادي الطازج ومعهم ملعقة من العسل الأبيض، ويتم خلطهم سوياً ووضع الماسك بفرشاة على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ويتم استخدام تلك الوصفة مرتين في الأسبوع لتحصلي على وجه ناعم بدون تعب.

استخدمي أيضاً ماسك الكاكاو المجرب وغير المكلف للتخلص من جفاف البشرة والجلد في أسرع وقت، وصفة تصغير الأنف، بإضافة 4 ملاعق من الزبادي مع ملعقتان من الكاكاو وملعقة عسل أبيض ويخلط مع بعضهم ويوضع على الوجه والرقبة واليدين ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يتم غسله بالماء الفاتر وينشف الوجه بالمناشف الورقية الناعمة ثم يترك ويتم استخدامها 3 مرات خلال الأسبوع.

من أقوى الماسكات الطبيعية التي تخلصك سريعاً من جفاف البشرة والتشققات التي تعتلي الجلد من أول استخدام، كما أن هذا الماسك يعتبر من أهم الماسكات في إزالة الخلايا الميتة ويعمل على تجديد خلايا الجلد، وصفة إزالة الشعر من الوجه بدون ألم، ويصنع هذا الخليط بوضع ملعقة من الزبادي مع ملعقة من عصير الطماطم ويكون طازج، ويتم وضعهم داخل الخلاط الكهربائي أو استخدام الخلاط اليدوي لصنع كريم ناعم ويوزع على الوجه ويترك 10 دقائق فقط ويغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظ نعومة واختفاء الجلد الميت وتقشير الوجه من أول مره كما ذكرنا، وللحصول على أفضل النتائج يجب شرب ماء بكمية كافية طوال اليوم في الشتاء.