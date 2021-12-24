شكل الافرازات البيضاء الطبيعية والشفافة واسباب نزولها

الافرازات البيضاء التي تظهر من المهبل لدى جميع السيدات والفتيات أمر طبيعي لا داعي للقلق منه، ولكن إذا ظهرت تلك الإفرازات بشكل غير طبيعي مثل تغير لونها ورائحتها، بحيث تصبح غير بيضاء وذات رائحة غير مستحبة، فهذا يحتم على السيدة التوجه بسرعة إلى الطبيب المختص لمعرفة السبب؛ لأن غالباً ما يكون هناك مرض أصيب المهبل وعنق الرحم ولابد من علاجه على الفور.

شكل الافرازات البيضاء الطبيعية

لا يعني كون أن الإفرازات المهبلية بيضاء أنها طبيعية، ولكن لابد أن تتسم ببعض المواصفات، بجانب اللون الأبيض لكي تصبح طبيعية وصحية، هذه المواصفات تتمثل في الآتي:

الصفاء التي يصل إلى حد الشفافية.

لابد أن تكون لزجة تشبه المخاط وتميل إلى السيلان أي أنها تكون مائية.

يجب عدم امتلاكها إلى أي رائحة.

تظهر بشكل كثيف في بعض المواقف مثل أيام التبويض وعند حدوث توتر عاطفي أو ممارسة الرياضة أو العلاقة الزوجية أو خلال فترة استخدام موانع الحمل بجميع أنواعها.

أنواع الإفرازات المهبلية

يوجد العديد من الإفرازات المهبلية التي تدل على صحة المرأة التناسلية أو تدل على وجود مشكلة ما لابد من حلها، هذه الأنواع تتمثل في الآتي:

الافرازات البيضاء المهبلية تظهر بعد انقضاء فترة الحيض وتستمر حتى بدأ الحيض التالي تمتلك المواصفات التي سبق ذكرها.

الإفرازات المهبلية الشفافة هي أحد أنواع إفرازات المهبل وتكون مخاطية أي لزجة ومطاطية تظهر بكثرة عند بدأ توقيت التبويض أي عند اليوم الرابع عشر من تاريخ بدأ الحيض.

أما الإفرازات المهبلية الشفافة المائية هي إفرازات من الطبيعي أن ينتجها المهبل في حالة انتهاء وقت الحيض وبمجرد بذل مجهود في المشي أو ممارسة الرياضة؛ لأنها عبارة عن ترطيب للمهبل.

الإفرازات المهبلية الحمراء تظهر كتمهيد لنزول الطمث وتسمر طوال فترة الطمث، ولكن في حالة ظهور الإفرازات الحمراء في وقت لا يتناسب مع الحيض، فإنه يكون مؤشر عن حمل أو إجهاض أو مشكلة سرطان الرحم.

الإفرازات الصفراء أو الخضراء التي تظهر من المهبل وتتسم بثقل القوام والرائحة الكريهة، فهذا دليل قوي على أنها غير طبيعية وتعبر عن مشكلة مرضية تتمثل في الإصابة بداء المشعرات وهو مرض معدي من العلاقات الحميمة.

أسباب الإفرازات المهبلية غير الطبيعية

إذا كانت السيدة لم تتمتع بنزول الافرازات البيضاء الطبيعية وتلاحظ ظهور إفرازات مهبلية تثير الشكوك نحو الإصابة ببعض المشكلات المرضية، فهذا يحتم عليها التوجه للطبيب؛ لأن من الممكن أن تكون مصابة بالآتي:

الفطريات التي تتمثل في عدوى الخميرة التي أغلب السيدات المصابات بداء السكري ومستخدمات حبوب منع الحمل والمضادات الحيوية، بجانب السيدات اللاتي دائمًا ما يشكون من الإجهاد والتعب يصابون بتلك العدوى.

إصابة السيدة بالبكتيريا المهبلية أو داء المشعرات أو فيروس الورم الحليمي البشري، تؤدي إلى تغير من شكل الإفرازات المهبلية وتحولها إلى اللون الأصفر أو الأخضر أو الأحمر مع ظهور رائحة كريهة وقوام سميك.

أحيانًا يتسبب التهاب الحوض أو الإصابة بالسيلان أو الكلاميديا إلى تغير وتحول شكل الافرازات البيضاء الطبيعية التي تظهر من المهبل، حيث تصبح ذات لون رمادي أو أحمر أو أخضر أو أصفر، بجانب علامات أخرى تظهر وتعتبر دليل واضح على هذه المشكلات.

الافرازات البيضاء المهبلية تكون طبيعية جدًا إذا ظهرت ناصعة البياض ومتوسطة القوام وعديمة الرائحة، بجانب ضرورة توافر شرط ظهورها في توقيت مع بعد فترة الطمث.