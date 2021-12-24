بدون فرن وبيضة واحدة عمل كيكة الطاسة أو المقلاة بالشكولاتة والفانيليا بمقادير سهلة وبسيطة والنتيجة مضمونة 100% تحفة

عمل كيكة الطاسة أو المقلاة بالشكولاتة والفانيليا ، إن كيكة الطاسة من أهم الحلويات التي يحبها العديد من الأفراد، وتسعي العديد من السيدات إلى إعدادها نظرا لعدم توفر الأفران المعدة لتجهيز ألكيك ولسرعة تحضيرها عن كيكة الفرن، وتقدم كيكة الطاسة بنكهة الشيكولاتة أو الفانيليا ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة بكل سهولة ويسر. عمل كيكة الطاسة أو المقلاة بالشكولاتة والفانيليا مكونات كيكة الطاسة بالشكولاتة

كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول

3 ملاعق كبيره من السكر الأبيض الناعم

ملعقة صغيرة من البكينج بودر

ربع ملعقة صغيرة من البكينج صودا أو صودا الخبز

ملعقة صغيرة من ملح الطعام

نصف كوب من الحليب السائل

بيضة واحدة كبيره الحجم

ملعقة فانيليا سائلة صغيرة الحجم

ربع كوب من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. طريقة تحضير كيكة الطاسة يتم ضرب البيض مع السكر في أناء واسع باستخدام المضرب الكهربائي، ويتم وضع الخل والفانيليا والكاكاو ويتم خلطهم جيدا، ويتم وضع اللبن السائل إلى مزيج البيض ويتم الضرب جيدا حتي تمتزج المكونات جيدا.

يتم وضع الزيت مع هذا المزيج حتي يختلط المزيج جيدا وفي أناء آخر واسع يتم وضع الدقيق ونخله للتخلص من أي تجمعات من الدقيق تسبب فشل الدقيق.

ثم يوضع الملح والبكينج بودر وصودا الخبز مع الدقيق ومزجه جيدا، ثم يوضع مزيج الدقيق إلى مزيج البيض حتي طريقة تحضير تمتزج المكونات جيدا ثم يوضع الخليط في مقلاة واسعة على نار متوسطة مع دهنه بالزيت أو السمن. ثم يتم تغطيتها بغطاء محكم حتي ينضج ألكيك ويتم التأكد من نضج ألكيك من خلال عود خشبي ويتم رفعها من على النار وتركها حتي تهدأ من الحرارة، ويتم إضافة الكريمة أو ألشكولاته المذابة على وجه ألكيك لتزيينها وتقدم باردة. كيكة الطاسة بالفانيليا كيكة الطاسة بالفانيليا مكونات كيكة الطاسة بالفانيليا نصف كوب من الدقيق

ربع كوب من السكر

ربع كوب من الزبدة

بيضة

ربع كوب من الحليب

ربع ملعقة من الفانيليا

رشه ملح

ملعقة صغيرة من البكينج بودر

مكونات الكريمة

ملعقتين من كريم الشانتيه البودر

ربع كوب من الحليب

ملعقتين كبيرة من السكر طريقة تحضير كيكة الطاسة نقوم بخفق البيض مع الفانيليا والسكر والطلب ورشة الملح حتي تمتزج جيدا، ويتم وضع الزيت على هذا الخليط ويتم خفقهم جيدا ثم نقوم بوضع الدقيق والبكينج بودر في إناء آخر ويتم خلطهم جيدا.

ثم نحضر مقلاة واسعة ودهنها بالزيت ونضعها على نار متوسطة ويوضع خليط ألكيك في المقلاة وتركها 10 دقائق حتي تنضج ألكيك ويتم اختبارها بواسطة عود خشبي.

ويتم تحضير الكريمة باستخدام المضرب الكهربائي وتوضع فوق ألكيك وتزين بحبيبات ألشكولاته وتقدم باردة. طريقة تحضير الوسوم

عمل كيكة الطاسة أو المقلاة بالشكولاتة والفانيليا ، إن كيكة الطاسة من أهم الحلويات التي يحبها العديد من الأفراد، وتسعي العديد من السيدات إلى إعدادها نظرا لعدم توفر الأفران المعدة لتجهيز ألكيك ولسرعة تحضيرها عن كيكة الفرن، وتقدم كيكة الطاسة بنكهة الشيكولاتة أو الفانيليا ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة بكل سهولة ويسر. عمل كيكة الطاسة أو المقلاة بالشكولاتة والفانيليا مكونات كيكة الطاسة بالشكولاتة

كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول

3 ملاعق كبيره من السكر الأبيض الناعم

ملعقة صغيرة من البكينج بودر

ربع ملعقة صغيرة من البكينج صودا أو صودا الخبز

ملعقة صغيرة من ملح الطعام

نصف كوب من الحليب السائل

بيضة واحدة كبيره الحجم

ملعقة فانيليا سائلة صغيرة الحجم

ربع كوب من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. طريقة تحضير كيكة الطاسة يتم ضرب البيض مع السكر في أناء واسع باستخدام المضرب الكهربائي، ويتم وضع الخل والفانيليا والكاكاو ويتم خلطهم جيدا، ويتم وضع اللبن السائل إلى مزيج البيض ويتم الضرب جيدا حتي تمتزج المكونات جيدا.

يتم وضع الزيت مع هذا المزيج حتي يختلط المزيج جيدا وفي أناء آخر واسع يتم وضع الدقيق ونخله للتخلص من أي تجمعات من الدقيق تسبب فشل الدقيق.

ثم يوضع الملح والبكينج بودر وصودا الخبز مع الدقيق ومزجه جيدا، ثم يوضع مزيج الدقيق إلى مزيج البيض حتي طريقة تحضير تمتزج المكونات جيدا ثم يوضع الخليط في مقلاة واسعة على نار متوسطة مع دهنه بالزيت أو السمن. ثم يتم تغطيتها بغطاء محكم حتي ينضج ألكيك ويتم التأكد من نضج ألكيك من خلال عود خشبي ويتم رفعها من على النار وتركها حتي تهدأ من الحرارة، ويتم إضافة الكريمة أو ألشكولاته المذابة على وجه ألكيك لتزيينها وتقدم باردة. كيكة الطاسة بالفانيليا كيكة الطاسة بالفانيليا مكونات كيكة الطاسة بالفانيليا نصف كوب من الدقيق

ربع كوب من السكر

ربع كوب من الزبدة

بيضة

ربع كوب من الحليب

ربع ملعقة من الفانيليا

رشه ملح

ملعقة صغيرة من البكينج بودر

مكونات الكريمة

ملعقتين من كريم الشانتيه البودر

ربع كوب من الحليب

ملعقتين كبيرة من السكر طريقة تحضير كيكة الطاسة نقوم بخفق البيض مع الفانيليا والسكر والطلب ورشة الملح حتي تمتزج جيدا، ويتم وضع الزيت على هذا الخليط ويتم خفقهم جيدا ثم نقوم بوضع الدقيق والبكينج بودر في إناء آخر ويتم خلطهم جيدا.

ثم نحضر مقلاة واسعة ودهنها بالزيت ونضعها على نار متوسطة ويوضع خليط ألكيك في المقلاة وتركها 10 دقائق حتي تنضج ألكيك ويتم اختبارها بواسطة عود خشبي.

ويتم تحضير الكريمة باستخدام المضرب الكهربائي وتوضع فوق ألكيك وتزين بحبيبات ألشكولاته وتقدم باردة. طريقة تحضير

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