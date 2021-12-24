كريب النوتيلا كما يحضر في المحلات

تعد وصفة كريب النوتيلا من أشهى الوصفات فعلى الرغم أن الكريب الحادق بالحشوات المختلفة له قيمته ومطلوب بشدة إلا أن الكريب الحلو مشهور أيضاً ويحب الجميع تناوله، يمكنك بدلاً من شرائه من محلات الكريبات والاكلات السريعة أن تحضريه في المنزل بكل سهولة وتقدميه كحولى بعد الغداء أو للضيوف فتابعي المقال لتعرفي المقادير والخطوات.

كريب النوتيلا

حضري ألذ وأسهل أنواع الحلويات في المنزل بنكهة النوتيلا المحببة لدى الجميع واستمتعي بها مع أولادك.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ملعقة كبيرة ونصف من السكر الأبيض الناعم.

ربع ملعقة صغيرة ملح الطعام الأبيض.

نصف كوب من اللبن السائل.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من شوكولاتة النوتيلا.

ملعقتان كبيرتان من السكر البودر للتزيين.

المقادير اللازمة لعمل الطبق:

قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي الملح والسكر إلى الدقيق وقلبي. أضيفي البيضة والفانيليا واخلطي المكونات معاً. قومي بإذابة الزبدة على النار ثم أضيفيها للخليط وقلبي. قومي بإضافة اللبن السائل بالتدريج مع الخفق بالمضرب اليدوي أو الكهربائي. استمري في إضافة اللبن واخفقي حتى تنتهي من كل الكمية وتحصلي على عجينة شبه سائلة. قومي بتصفية العجين من أي تكتلات باستخدام مصفاة مناسبة. غطي الوعاء الموجود به العجين بورق استرتش واتركيه لنصف ساعة ليرتاح. أحضري مقلاه تيفال أو جرانيت لا تلتصق وضعيها على نار متوسطة. امسحي المقلاه بمسحة من الزيت واتركيها تسخن قليلاً. أضيفي كمية مناسبة من العجين وحركي المقلاه بشكل دائري حتى يتشكل الكريب. اتركي العجين يتماسك وينفصل عن المقلاه ويحمر من أسفل. قومي بقلبه على الجانب الآخر واتركيه يتحمر من كل الجهات. قومي بتكرار الخطوات مع كل العجين حتى تنتهي من الكمية. أحضري رغيف من الكريب وضعي به كمية مناسبة من الشوكولاتة. وزعي الشوكولاتة جيداً على نصف الكريب ثم اثني النصف الآخر. يمكنك إضافة قطع من الفواكه أو الكريمة إن أردت حسب رغبتك. زيني الكريب بالسكر الأبيض المطحون ثم قدمي الكريب.

خطوات تحضير كريب النوتيلا: