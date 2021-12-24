سهلة و لذيذة .. طريقة عمل رول الدجاج

طريقة عمل رول الدجاج تعرفي عليها خلال هذا المقال، وصفات الدجاج غير محدودة وهناك الكثير من الطرق من خلالها تستطيعين تقديم أطيب الأطباق بمكونات مع الدجاج، وتعتبر رول الدجاج إحدى الوصفات الرائعة التي يمكنك تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتك ولذلك سوف تتعرفي فيما يلي على المكونات وخطوات التحضير.

مكونات عمل رول الدجاج

جهازي المكونات التالية من صدور الفراخ والتوابل التالية بنفس المقادير لعمل رول الدجاج اللذيذ على طريقة المطاعم المشهورة وهي:

عشرة من صدور الدجاج مخلية العظم.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة قليلة الدهن.

ثمرة من البصل مفرومة ناعماً.

ثلاث من فصوص الثوم المهروسة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

اثنين كوب مشروم بورتوبيللو.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من البقسماط المحمص.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس.

رشة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف كيلوجرام بيف بيكون جارنش.

كيلو بطاطس بيوريه.

طريقة تحضير رول الدجاج

على طريقة المطاعم المشهورة اتبعي الخطوات التالية واحصلي على رول الدجاج الشهي: