سهلة و لذيذة .. طريقة عمل رول الدجاج

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طريقة عمل رول الدجاج تعرفي عليها خلال هذا المقال، وصفات الدجاج غير محدودة وهناك الكثير من الطرق من خلالها تستطيعين تقديم أطيب الأطباق بمكونات مع الدجاج، وتعتبر رول الدجاج إحدى الوصفات الرائعة التي يمكنك تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتك ولذلك سوف تتعرفي فيما يلي على المكونات وخطوات التحضير.مكونات عمل رول الدجاج
جهازي المكونات التالية من صدور الفراخ والتوابل التالية بنفس المقادير لعمل رول الدجاج اللذيذ على طريقة المطاعم المشهورة وهي:
- عشرة من صدور الدجاج مخلية العظم.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة قليلة الدهن.
- ثمرة من البصل مفرومة ناعماً.
- ثلاث من فصوص الثوم المهروسة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- اثنين كوب مشروم بورتوبيللو.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ربع كوب من البقسماط المحمص.
- ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس.
- رشة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- نصف كيلوجرام بيف بيكون جارنش.
- كيلو بطاطس بيوريه.
على طريقة المطاعم المشهورة اتبعي الخطوات التالية واحصلي على رول الدجاج الشهي:
- قطعي كل من البصل والثوم إلى قطع صغيرة جداً.
- أضيفي القليل من الزيت في وعاء ثم أضيفي البصل المقطع قطع صغيرة وقلبي.
- عصجي اللحمة المفرومة في وعاء يحتوى على بصل وزيت زيتون على النار.
- ثم يضاف المشروم ومكونات التتبيلة وهي ملح وفلفل أسود.
- أضيفي البقسماط ثم ارفعي المكونات من على النار وأضيفي عليها البقدونس واتركيه جانباً حتى يبرد.
- افردي البيف بيكون في صينية مبطنة بورق ألمونيوم.
- إبدأي في رص صدور الدجاج ثم أضيفي حشوة اللحمة والمشروم ولفي جميع المكونات على شكل رول ويغلف بورق ألمونيوم ويغلق جيدا.
- أشعلي الفرن واتركيه لفترة حتى يسخن قبل أن تدخلي رول الدجاج إليه.
- أدخلي صينية رول الدجاج إلى الفرن المحنة مسبقاً واتركيه في درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- اتركي الصينية لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى ينضج الدجاج.
- بعد أن ينضج الدجاج أخرجي الصينية من الفرن ورصي الدجاج في أطباق التقديم.
- قدمي رول الدجاج مع البطاطس البيوريه.
- أضيفي الصوص المفضل إليك بجانب طبق رول الدجاج والبطاطس.
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طريقة عمل رول الدجاج تعرفي عليها خلال هذا المقال، وصفات الدجاج غير محدودة وهناك الكثير من الطرق من خلالها تستطيعين تقديم أطيب الأطباق بمكونات مع الدجاج، وتعتبر رول الدجاج إحدى الوصفات الرائعة التي يمكنك تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتك ولذلك سوف تتعرفي فيما يلي على المكونات وخطوات التحضير.مكونات عمل رول الدجاج
جهازي المكونات التالية من صدور الفراخ والتوابل التالية بنفس المقادير لعمل رول الدجاج اللذيذ على طريقة المطاعم المشهورة وهي:
- عشرة من صدور الدجاج مخلية العظم.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة قليلة الدهن.
- ثمرة من البصل مفرومة ناعماً.
- ثلاث من فصوص الثوم المهروسة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- اثنين كوب مشروم بورتوبيللو.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ربع كوب من البقسماط المحمص.
- ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس.
- رشة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- نصف كيلوجرام بيف بيكون جارنش.
- كيلو بطاطس بيوريه.
على طريقة المطاعم المشهورة اتبعي الخطوات التالية واحصلي على رول الدجاج الشهي:
- قطعي كل من البصل والثوم إلى قطع صغيرة جداً.
- أضيفي القليل من الزيت في وعاء ثم أضيفي البصل المقطع قطع صغيرة وقلبي.
- عصجي اللحمة المفرومة في وعاء يحتوى على بصل وزيت زيتون على النار.
- ثم يضاف المشروم ومكونات التتبيلة وهي ملح وفلفل أسود.
- أضيفي البقسماط ثم ارفعي المكونات من على النار وأضيفي عليها البقدونس واتركيه جانباً حتى يبرد.
- افردي البيف بيكون في صينية مبطنة بورق ألمونيوم.
- إبدأي في رص صدور الدجاج ثم أضيفي حشوة اللحمة والمشروم ولفي جميع المكونات على شكل رول ويغلف بورق ألمونيوم ويغلق جيدا.
- أشعلي الفرن واتركيه لفترة حتى يسخن قبل أن تدخلي رول الدجاج إليه.
- أدخلي صينية رول الدجاج إلى الفرن المحنة مسبقاً واتركيه في درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- اتركي الصينية لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى ينضج الدجاج.
- بعد أن ينضج الدجاج أخرجي الصينية من الفرن ورصي الدجاج في أطباق التقديم.
- قدمي رول الدجاج مع البطاطس البيوريه.
- أضيفي الصوص المفضل إليك بجانب طبق رول الدجاج والبطاطس.
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