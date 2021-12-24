كرات البطاطس بالجبنة ، تعتبر من الوجبات السريعة والمشهورة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها وحشوة من مكان الي أخر، وتعتبر من الوجبات الخفيفة وسهلة التحضير، وتعتبر من الوجبات الاقتصادية التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتبحث دائماً الأمهات على وجبات سريعة وخفيفة وغير مكلفة لعملها لأبنائها عند الذهاب إلى المدرسة أو وجبة العشاء خفيفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبنة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مقادير كرات البطاطس بالجبنة

تتكون كرات البطاطس بالجبنة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي وهي كالآتي:-

4 حبات من البطاطس المسلوقة.

كوب من الجبنة الشيدر المبشور.

فص من الثوم المهروس.

2حبة بيض مخفوق.

كوب ونصف بقسماط مطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كمية من الزيت القلي.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تقشير البطاطس ومهرسه ونضيف إليه الثوم والجبنة والملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات جيداً حتى تتماسك. قومي بعد ذلك بتشكيل كرات متوسطة الحجم من البطاطس ثم نضعها في البيض المخفوق جيداً حتى تتغطي. ثم نقوم بوضعها في البقسماط المطحون حتي تتغطي جيداً بالبقسماط. تحضير مقلاة ونضع بها كمية من الزيت ونضع على النار حتي تسخن. ضعي كرات البطاطس في الزيت وتخفض عليها النار لمدة ثلاث دقائق حتي تتحمر. نخرج الكرات من الزيت ونضعها في طبق التقديم وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.

فوائد الجبنة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها الجبنة للجسم وهي كالآتي:-