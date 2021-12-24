طريقة عمل اللازانيا بالكوسا والباذنجان في البيت مثل المطاعم

اللازانيا هى من اشهر الوجبات اللذيذة التي يفضلها العديد والعديد من الناس وذلك يرجع إلى طعمها اللذيذ والشهي، كما أنها تتكون من المكرونة مع إضافة النكهات المختلفة لها ومن أشهر الإضافات التى يمكن إعدادها بها ومنها الكوسا والباذنجان. مكونات عمل لازانيا الكوسا: ربع كوب زيت ذره.

4 ثمرات كبيرة كوسا.

750 جرام لحم مفروم.

3 ثمرات طماطم مفرومة.

1 ثمرة بصل كبيره مفرومة.

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

نص ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة من، توابل اللحم، اوريجانو.

نص كوب ماء. مكونات صوص البشاميل: 5 ملعقة كبيرة دقيق.

4 ملعقة كبيرة زبدة.

4 كوب لبن.

2 كوب جبن موزاريلا مبشور.

2 ملعقة صغيرة ملح. طريقه التحضير: أولا نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180° وتثبيت الرف الشبكي فى الوسط. إحضار مقلاة ووضع بها الزيت، وإضافة اللحم المفروم وتقليبه جيداً جتي يتغير لونه ويتشرب الماء. نقوم بوضع التوابل على اللحم والبصل وبعد ذلك إضافة الطماطم المفرومة والماء ومعجون الطماطم ونقلبهم مع اللحم جيداً حتي يمتزج كل المكونات مع بعضهم. ونتركه على النار حتي يستوي ويتسبك جيداً لدقائق. نقوم بتقطيع الكوسا إلى حلقات. نحضر مقلاة ونسخنها، وندهنها بالزيت بواسطة الفرشاة الخاصة. ونضيف حلقات الكوسا فى المقلاة ونتركها دقائق قليلة. نحضر وعاء ونضع فيه الزبدة والدقيق ونقلبهم جيداً وذلك بإستخدام مضرب يدوي، ثم نقوم بوضع اللبن عليه ونستمر فى تقليبه ويكون المزيج ثقيل وقوام متماسك. نقوم بوضع حلقات الكوسا فى الصينية الخاصة بالفرن، وبعد ذلك إضافة خليط صلصة وعليه قليل من البشاميل ورشة من الجبن ونكرر هذه الخطوات حتي ننتهي منه. وتكون الطبقه الأخيرة بشاميل وعليه موتزريلا. نقوم بإدخاله الفرن حتي يتحمر الوجه وذلك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يتماسك ويتغير لونه إلي اللون الذهبي، ويقدم جاهز. مكونات عمل لازانيا الباذنجان: 1 وربع ثمرة باذنجان يقطع شرائح.

1 ثمرة بصل صغيرة مقطعة.

3 ثمرات طماطم مقطعة.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملعقه كبيرة دقيق.

ربع ملعقة صغيرة جوزه طيب ناعم.

600 لتر لبن.

8 شرائح لازانيا.

5 ورقات ريحان.

جبنة موتزاريلا مبشورة.

إضافة زيت الزيتون على حسب الحاجة. طريقه التحضير: نحضر وعاء ونضع فيه الخضروات المقطعة ونقوم بتتبيلها بالفلفل والأسود والملح، ونتركها جانبا. نقوم بوضع زبدة فى وعاء ووضعها على النار حتي تذوب ثم نضيف عليها الدقيق، والفلفل الأسود والملح واللبن وجوزة الطيب ونقلبهم جميعاً مع بعضهم حتي تتماسك ونترك الخليط جانباً. نحضر صينية الفرن وندهنها بالزيت، ثم نقوم بوضع شرائح اللازانيا ورصهم جيدا، ثم وضع الباذنجان والطماطم، وخليط البشاميل المحضر ونضع عليه الجبن الموتزاريلا المبشور على وجهه. نقوم بتكرار نفس الخطوات حتي نكون قمنا بعمل 3 طبقات، وبعد ذلك نضيف عليهم البشاميل والجبن الموتزاريلا على السطح. نقوم بضبط الرف الشبكي في الفرن، وبعد ذلك نضع اللازانيا بداخل الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وبعد ذلك تكون جاهزة للتقديم. مكونات عمل لازانيا الكوسا:مكونات صوص البشاميل:طريقه التحضير:مكونات عمل لازانيا الباذنجان:طريقه التحضير: الوسوم

اللازانيا هى من اشهر الوجبات اللذيذة التي يفضلها العديد والعديد من الناس وذلك يرجع إلى طعمها اللذيذ والشهي، كما أنها تتكون من المكرونة مع إضافة النكهات المختلفة لها ومن أشهر الإضافات التى يمكن إعدادها بها ومنها الكوسا والباذنجان. مكونات عمل لازانيا الكوسا: ربع كوب زيت ذره.

4 ثمرات كبيرة كوسا.

750 جرام لحم مفروم.

3 ثمرات طماطم مفرومة.

1 ثمرة بصل كبيره مفرومة.

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

نص ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة من، توابل اللحم، اوريجانو.

نص كوب ماء. مكونات صوص البشاميل: 5 ملعقة كبيرة دقيق.

4 ملعقة كبيرة زبدة.

4 كوب لبن.

2 كوب جبن موزاريلا مبشور.

2 ملعقة صغيرة ملح. طريقه التحضير: أولا نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180° وتثبيت الرف الشبكي فى الوسط. إحضار مقلاة ووضع بها الزيت، وإضافة اللحم المفروم وتقليبه جيداً جتي يتغير لونه ويتشرب الماء. نقوم بوضع التوابل على اللحم والبصل وبعد ذلك إضافة الطماطم المفرومة والماء ومعجون الطماطم ونقلبهم مع اللحم جيداً حتي يمتزج كل المكونات مع بعضهم. ونتركه على النار حتي يستوي ويتسبك جيداً لدقائق. نقوم بتقطيع الكوسا إلى حلقات. نحضر مقلاة ونسخنها، وندهنها بالزيت بواسطة الفرشاة الخاصة. ونضيف حلقات الكوسا فى المقلاة ونتركها دقائق قليلة. نحضر وعاء ونضع فيه الزبدة والدقيق ونقلبهم جيداً وذلك بإستخدام مضرب يدوي، ثم نقوم بوضع اللبن عليه ونستمر فى تقليبه ويكون المزيج ثقيل وقوام متماسك. نقوم بوضع حلقات الكوسا فى الصينية الخاصة بالفرن، وبعد ذلك إضافة خليط صلصة وعليه قليل من البشاميل ورشة من الجبن ونكرر هذه الخطوات حتي ننتهي منه. وتكون الطبقه الأخيرة بشاميل وعليه موتزريلا. نقوم بإدخاله الفرن حتي يتحمر الوجه وذلك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يتماسك ويتغير لونه إلي اللون الذهبي، ويقدم جاهز. مكونات عمل لازانيا الباذنجان: 1 وربع ثمرة باذنجان يقطع شرائح.

1 ثمرة بصل صغيرة مقطعة.

3 ثمرات طماطم مقطعة.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملعقه كبيرة دقيق.

ربع ملعقة صغيرة جوزه طيب ناعم.

600 لتر لبن.

8 شرائح لازانيا.

5 ورقات ريحان.

جبنة موتزاريلا مبشورة.

إضافة زيت الزيتون على حسب الحاجة. طريقه التحضير: نحضر وعاء ونضع فيه الخضروات المقطعة ونقوم بتتبيلها بالفلفل والأسود والملح، ونتركها جانبا. نقوم بوضع زبدة فى وعاء ووضعها على النار حتي تذوب ثم نضيف عليها الدقيق، والفلفل الأسود والملح واللبن وجوزة الطيب ونقلبهم جميعاً مع بعضهم حتي تتماسك ونترك الخليط جانباً. نحضر صينية الفرن وندهنها بالزيت، ثم نقوم بوضع شرائح اللازانيا ورصهم جيدا، ثم وضع الباذنجان والطماطم، وخليط البشاميل المحضر ونضع عليه الجبن الموتزاريلا المبشور على وجهه. نقوم بتكرار نفس الخطوات حتي نكون قمنا بعمل 3 طبقات، وبعد ذلك نضيف عليهم البشاميل والجبن الموتزاريلا على السطح. نقوم بضبط الرف الشبكي في الفرن، وبعد ذلك نضع اللازانيا بداخل الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وبعد ذلك تكون جاهزة للتقديم. مكونات عمل لازانيا الكوسا:مكونات صوص البشاميل:طريقه التحضير:مكونات عمل لازانيا الباذنجان:طريقه التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل اللازانيا بالكوسا والباذنجان في البيت مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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