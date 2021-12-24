ماسك الكركم لتبييض البشرة وتفتيح الجسم للحصول علي جسم ناعم من أول استعمال

لتفتيح البشرة ونضارتها يمكنك أن تستخدمي الكركم كمقشر لبشرتك فهو يقوم بإزالة البقع والخلايا الميتة ببشرتك عدم انتظامك في تقشير البشرة يؤدي إلي العديد من المشاكل مثل خشونة الجلد أوظهور خطوط رفيعة وأيضا يقلل من نضارة بشرتك لذلك في هذا المقال سوف نوضح لكي كيفية استخدام الكرك مع العديد من المكونات لتهتمي ببشرتك ونضارتها وتفتيحها.

ماسك الكركم

فوائد الكركم لبشرة صحية

يعالج الحبوب والتهاب الجلد

يساعد في التخلص من الهالات السوداء

يقوي الدورة الدموية

يساعد في تفتيح البشرة وإزالة الشوائب

ماسك الكركم لتبييض البشرة

ماسك جوز الهند و الكركم لعلاج البثور السوداء

يعمل زيت جوز الهند و الكركم علي ترطيب البشرة وخلوها من البثور السوداء لذلك يجب أن تحضري كل من :

ملعقتين كركم ملعقتين زيت جوز الهند

احضري إناء صغير الحجم وضعي به الكركم وزيت جوز الهند وقومي بمزجهما جيدا لتحصلي علي ماسك واستخدمي فرشاه عند توزيع الخليط علي وجهك ثم اتركيه لمدة 10 دقائق حتي يجف وبعدها قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ يمكنك أن تكرري تلك الخطوات مرتين في الأسبوع.

ماسك النشا والكركم لنضارة بشرتك

ملعقتين نشا

ملعقتين ماء ورد

ملعقة كبيرة كركم

ضعي المكون السابق بوعاء صغير وامزجيهما جيدا حتي يكون قوام متماسك وناعم وضعي الماسك علي وجهك باستخدام فرشاة ناعمة ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة وقومي بإزالته باستخدام قطنة بماء دافئ وكرري تلك الخطوات مرتين في الأسبوع .

ماسك اللبن و الكركم لتوحيد لون البشرة

من الماسكات التي تعمل علي تفتيح بشرتك وأيضا إزاله البقع منها وتوحيد لونها وإعطاء نضارة لها هو ماسك اللبن و الكركم لذلك قومي بعمل الماسك من خلال المكونات التالية:

ملعقتين كبيرتين كركم ملعقة ونصف كركم

ضعي الخليط وامزجيهما جيدا ويمكنك وضع نقطة ليمون أو نقطة ماء ورد وضعيه علي بشرتك ولكن يراعي أن لا يمس العين واتركيه 10 دقائق ثم قومي بتنضيف بشرتك بالماء الدافئ وبعد ذلك استخدمي قطنة بها ماء ورد ومرريها علي بشرتك قومي بتكرار الخطوات السابقة مرة كل أسبوع .