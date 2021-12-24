معجزة الخل للإزالة الشعر الزائد نهائياً من الجذور بدون ألم دون رجوعة

معجزة الخل للإزالة الشعر الزائد نهائياً، من المشاكل المنتشرة لدي الكثير من السيدات والفتيات الشعر الزائد في الجسم الذي يسبب الضيق والإحراج، فيبحثون عن وصفات طبيعية تساعد في إزالة الشعر بشكل سريع فهناك الكثير من المواد الطبيعية الفعالة بدل من استخدام كريمات إزالة الشعر باهظة الثمن، والتي تسبب زيادة في نمو الشعر بالجسم عند الاستمرار في استخدامها، سوف نوضح لكم طريقة استخدام الخل للإزالة الشعر الزائد نهائياً.

معجزة الخل للإزالة الشعر الزائد نهائياً من الجذور

المكونات

نصف كوب من الخل.

نصف كوب من الملح.

طريقة التحضير

عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم، حتي تحصلي على عجينة قومي بتوزيع الخليط على البشرة، قومي بتدليك البشرة وعليك نزع الخليط بعكس اتجاه نمو الشعر، فالملح والخل يساعد بشكل كبير في تقليل نمو الشعر، كما يساعدوا في تخفيف الألم عند إزالة الشعر.

وصفات طبيعية للإزالة الشعر الزائد من الجذور

المكونات

كمية مناسبة من الخل.

شفرة حلاقة.

كريم ترطيب.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك إحضار وعاء ووضع كمية مناسبة من الخل، وعند استخدام شفرة الحلاقة يتم وضعها في الخل، ثم قومي بإزالة الشعر الزائد بوسطتها، قالها يساعد في إزالة الشعر بشكل نهائي وتقليل الألم وبعد الانتهاء من إزالة الشعر يجب استخدام كريم مرطب حتي لا يحدث أي التهابات في البشرة بسبب استخدام شفرة الحلاقة.

خلطات جبارة للإزالة الشعر الزائد نهائياً بدون ألم

المكونات

ملعقة من نشا الذرة.

بياض بيضة.

ملعقة من السكر.

طريقة التحضير والاستخدام

يجب عليك إحضار وعاء وخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بتوزيع الخليط على الجسم، يترك الخليط حتي يجف بشكل تام ثم قومي بتقشير الخليط من على البشرة، وغسل الجسم جيداً بالماء الفاتر وعليك ترطيب البشرة بمرطب طبيعي.

وصفة دقيق الشوفان والموز للإزالة الشعر الزائد

قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان، ثم أضيفي ثمرة من الموز اخلطي المكونات جيداً حتي تحصلين على عجينة، قومي بتوزيعها على المنطقة المراد إزالة الشعر منها وتركه لمدة ربع ساعة، ثم قومي بغسل جسمك بالماء البارد.