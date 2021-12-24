طريقة عمل بسكويت الاكلير بأقل المكونات واسهل الطرق

إكلير من أشهر الحلويات المعروفة في فرنسا تمت صياغته بمكونات بسيطة وخفيفة مثل البيض والماء والدقيق أدت سهولة تحضيره ومكوناته سهلة للغاية وموجودة في منزلك، لذلك تبدأ ربات البيوت في طهيه لسرعة وبساطة عمله، لأنه مصنوع من الطحين والماء المغلي، ثم يتم إضافة البيض له مما يجعله هشًا وناعماً وسلسًا دون أدنى شك نظرًا لأننا أخذناه من المطبخ الفرنسي ونقلناه لنا، كما يجب الإشارة أنه يختلف في عمله بكل تأكيد من دولة إلى أخرى، ودائما ما يرغب العديد من ربات البيوت من معرفة الطريقة الصحيحة لعمل هذه الحلوى في المنزل بكل سهولة تابعوا معانا. المقادير المطلوبة لعمل بسكويت الإكلير كوب واحد من الطحين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب واحد من الماء.

أصبع زبدة واحد.

ربع كوب من السكر.

أربع بيضات.

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوبان من الكاسترد، أو الفراولة، أو الشوكولاته للحشو، حسب الرغبة.

شوكولاتة مذوبة (للتزين). طريقة عمل الإكلير في المنزل ينخل الدقيق والملح في وعاء عميق.

في قدر صغير على نار خفيفة صب كوبًا من الماء وقليلًا من الزيت، وأضف السكر إليهما واترك الخليط على النار حتى تذوب الزبدة.

ثم نضيف الدقيق إلى الوعاء حيث يوضع الخليط ويقلب جيداً داخل الوعاء حتى تختفي الكتل، ثم يُعاد المزيج إلى القدر، ويوضع على النار ويقلب باستمرار لمدة دقيقتين.

أضيفي البيض تدريجيًا إلى الخليط في كل مرة، أضيفي البيض، ثم اخفقي المزيج جيدًا ثم أضيفي صفار البيض، واخفقي جيدًا وضعيه في كيس للتزيين.

خذ صينية وادهنها بالزيت، فمن الأفضل أن تكون مستطيلة الشكل ويمكن أن تستوعب عددًا كافيًا من الناس.

اضغطي على الكيس لإزالة الخليط من الأمام ومرر أصابعك على سطح الصينية متباعدة قليلًا.

بعد الانتهاء من التزيين، ضعي صينية الخبز في منتصف الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة عشر دقائق ثم اخفضي درجة الحرارة إلى 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة أو يمكنك مشاهدة شكل الإكلير حتى يتحول السطح إلى اللون البني.

أخرجي صينية الخبز من الفرن وضعيها جانبًا حتى يبرد إكلير، ثم خذي كل قطعة وافتحيها على الجانب وأضيفي الكاسترد أو الفراولة أو الشوكولاتة حسب الرغبة.

أحضر الشوكولاتة وغطيها في الأعلى. الوسوم

إكلير من أشهر الحلويات المعروفة في فرنسا تمت صياغته بمكونات بسيطة وخفيفة مثل البيض والماء والدقيق أدت سهولة تحضيره ومكوناته سهلة للغاية وموجودة في منزلك، لذلك تبدأ ربات البيوت في طهيه لسرعة وبساطة عمله، لأنه مصنوع من الطحين والماء المغلي، ثم يتم إضافة البيض له مما يجعله هشًا وناعماً وسلسًا دون أدنى شك نظرًا لأننا أخذناه من المطبخ الفرنسي ونقلناه لنا، كما يجب الإشارة أنه يختلف في عمله بكل تأكيد من دولة إلى أخرى، ودائما ما يرغب العديد من ربات البيوت من معرفة الطريقة الصحيحة لعمل هذه الحلوى في المنزل بكل سهولة تابعوا معانا. المقادير المطلوبة لعمل بسكويت الإكلير كوب واحد من الطحين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب واحد من الماء.

أصبع زبدة واحد.

ربع كوب من السكر.

أربع بيضات.

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوبان من الكاسترد، أو الفراولة، أو الشوكولاته للحشو، حسب الرغبة.

شوكولاتة مذوبة (للتزين). طريقة عمل الإكلير في المنزل ينخل الدقيق والملح في وعاء عميق.

في قدر صغير على نار خفيفة صب كوبًا من الماء وقليلًا من الزيت، وأضف السكر إليهما واترك الخليط على النار حتى تذوب الزبدة.

ثم نضيف الدقيق إلى الوعاء حيث يوضع الخليط ويقلب جيداً داخل الوعاء حتى تختفي الكتل، ثم يُعاد المزيج إلى القدر، ويوضع على النار ويقلب باستمرار لمدة دقيقتين.

أضيفي البيض تدريجيًا إلى الخليط في كل مرة، أضيفي البيض، ثم اخفقي المزيج جيدًا ثم أضيفي صفار البيض، واخفقي جيدًا وضعيه في كيس للتزيين.

خذ صينية وادهنها بالزيت، فمن الأفضل أن تكون مستطيلة الشكل ويمكن أن تستوعب عددًا كافيًا من الناس.

اضغطي على الكيس لإزالة الخليط من الأمام ومرر أصابعك على سطح الصينية متباعدة قليلًا.

بعد الانتهاء من التزيين، ضعي صينية الخبز في منتصف الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة عشر دقائق ثم اخفضي درجة الحرارة إلى 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة أو يمكنك مشاهدة شكل الإكلير حتى يتحول السطح إلى اللون البني.

أخرجي صينية الخبز من الفرن وضعيها جانبًا حتى يبرد إكلير، ثم خذي كل قطعة وافتحيها على الجانب وأضيفي الكاسترد أو الفراولة أو الشوكولاتة حسب الرغبة.

أحضر الشوكولاتة وغطيها في الأعلى.

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