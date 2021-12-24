عندك موز ودقيق.. حضري حلي الشتاء يجنن وبدون تكلفة في دقائق والطعم خيال

عندك موز ودقيق.. حضري حلي الشتاء يجنن وبدون تكلفة يمكننا استخدام الموز في أي وصفة لنحصل على أجمل الأطعمة والوصفات لأن الموز يعطي لذة إضافية للأكلات وإليكم طريقة عمل حلوى الموز والبيض بمكونات سهلة وبسيطة والتي سيحبها أطفالك وسطلبونها منك، ويتميز الموز بالإضافة إلى طعمه اللذيذ إلا أنه يتمتع بفائدة صحية كبيرة ويمد الجسم بأهم العناصر الغذائية التي يحتاجها بالإضافة إلى أنه يحمي الجسم من خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة ويمد الجسم بالقدرة الكبيرة على مقاومة الأمراض والتغلب عليها. حضري حلي الشتاء يجنن وبدون تكلفة حضري حلي الشتاء يجنن وبدون تكلفة مكونات الحلوى كوب واحد صغير من الدقيق الأبيض.

6 موزات.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كيس فانيلا.

3 ملاعق صغير سكر.

رشة ملح.

زيت قلي.

2 بيضة. خطوات عمل الطريقة قومي بتقشير عدد الموز المتوفر لديك وقطعيها إلى قصع صغيرة دائرية.

بعد ذلك قومي بإحضار وعاء حجمه متوسط ومناسب وضعي بداخله الفانيلا والبيكنج باودر والدقيق الأبيض والسكر وكذلك رشة الملح وابدأي في تقليبهم جيدًا.

وفي وعاء آخر أضييفي البيض واخفقيه بالمضرب الكهربائي.

ضعي قطع الموز الدائرية في وعاء البيض وغطيها بشكل كامل بالبيض.

بعد أن يغطي البيض شرائح الموز قومي بوضعها داخل خليط الفانيلا والسكر الذي قمنا بخلطه مسبقًا.

ضعي طاسة قلي على النار وبداخلها بعض الزيت واتركيها حتى يسخن الزيت تمامًا (يقدح).

ابدأي في وضع شرائح الموز بالبيض داخل الطاسة وقلبيها حتى تنضج كليًا.

بعد أن ينضج الموز بالبيض أخرجيه من الطاسة وضعي عليه السكر الأبيض الناعم وابدأي في تقديمه على أطباق لأطفالك وللضيوف. أهم فوائد تناول الموز الصحية يعد الموز من أكثر الفواكه الغنية بالألياف الطبيعية والفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين B6.

عنصر قوي وغني جدًا لمضادات الأكسدة التي تساعد في علاج التهابات الجسم.

يحتوي على كمية كبيرة من النشا الذي يساعد في سد الجوع والشبع السريع لذلك فالموز يجب تناوله من أجل فقدان الوزن والحصول على وزن رشيق.

قدرته كبيرة على حرق دهون الجسم الكبيرة والتخلص من الترهلات الموجودة خاصة في منطقة البطن.

يحتوي على السكريات المفيدة للجسم ولذلك لا داع لإضافة السكر عند عمل عصير الليمون. خطوات عمل الطريقةأهم فوائد تناول الموز الصحية الوسوم

عندك موز ودقيق.. حضري حلي الشتاء يجنن وبدون تكلفة يمكننا استخدام الموز في أي وصفة لنحصل على أجمل الأطعمة والوصفات لأن الموز يعطي لذة إضافية للأكلات وإليكم طريقة عمل حلوى الموز والبيض بمكونات سهلة وبسيطة والتي سيحبها أطفالك وسطلبونها منك، ويتميز الموز بالإضافة إلى طعمه اللذيذ إلا أنه يتمتع بفائدة صحية كبيرة ويمد الجسم بأهم العناصر الغذائية التي يحتاجها بالإضافة إلى أنه يحمي الجسم من خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة ويمد الجسم بالقدرة الكبيرة على مقاومة الأمراض والتغلب عليها. حضري حلي الشتاء يجنن وبدون تكلفة حضري حلي الشتاء يجنن وبدون تكلفة مكونات الحلوى كوب واحد صغير من الدقيق الأبيض.

6 موزات.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كيس فانيلا.

3 ملاعق صغير سكر.

رشة ملح.

زيت قلي.

2 بيضة. خطوات عمل الطريقة قومي بتقشير عدد الموز المتوفر لديك وقطعيها إلى قصع صغيرة دائرية.

بعد ذلك قومي بإحضار وعاء حجمه متوسط ومناسب وضعي بداخله الفانيلا والبيكنج باودر والدقيق الأبيض والسكر وكذلك رشة الملح وابدأي في تقليبهم جيدًا.

وفي وعاء آخر أضييفي البيض واخفقيه بالمضرب الكهربائي.

ضعي قطع الموز الدائرية في وعاء البيض وغطيها بشكل كامل بالبيض.

بعد أن يغطي البيض شرائح الموز قومي بوضعها داخل خليط الفانيلا والسكر الذي قمنا بخلطه مسبقًا.

ضعي طاسة قلي على النار وبداخلها بعض الزيت واتركيها حتى يسخن الزيت تمامًا (يقدح).

ابدأي في وضع شرائح الموز بالبيض داخل الطاسة وقلبيها حتى تنضج كليًا.

بعد أن ينضج الموز بالبيض أخرجيه من الطاسة وضعي عليه السكر الأبيض الناعم وابدأي في تقديمه على أطباق لأطفالك وللضيوف. أهم فوائد تناول الموز الصحية يعد الموز من أكثر الفواكه الغنية بالألياف الطبيعية والفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين B6.

عنصر قوي وغني جدًا لمضادات الأكسدة التي تساعد في علاج التهابات الجسم.

يحتوي على كمية كبيرة من النشا الذي يساعد في سد الجوع والشبع السريع لذلك فالموز يجب تناوله من أجل فقدان الوزن والحصول على وزن رشيق.

قدرته كبيرة على حرق دهون الجسم الكبيرة والتخلص من الترهلات الموجودة خاصة في منطقة البطن.

يحتوي على السكريات المفيدة للجسم ولذلك لا داع لإضافة السكر عند عمل عصير الليمون. خطوات عمل الطريقةأهم فوائد تناول الموز الصحية

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