طريقة عمل الدجاج الصيني في المنزل ٬ما يعرف باسم دجاج كانتون والذي يشتهر بإعداده في المطابخ العالمية والعربية لما له من نكهة لذيذة مع البهارات والبهارات ، ويحتوي الدجاج الصيني على قيمة غذائية عالية تفيد من يأكله خاصة عند إضافة الخضار إليه ويمكن إضافة الكاجو إلى هذا الطبق.

طريقة عمل الدجاج الصيني

يعتبر طبق الدجاج الصيني من أشهر الأطباق الصينية المحضرة من الدجاج ، وله شعبية كبيرة في الدول العربية ، حيث يتم طهيه وتحضيره في وقت قصير وبطريقة سهلة وسريعة. في هذه المقالة سوف نتعلم كيفية عمل الدجاج في خطوات سهلة.

طريقة تحضير الدجاج الصيني

طريقة تحضير الدجاج الصيني حيث أن هذا الطبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات الدجاج الصيني:

يُطهى الأرز حسب التعليمات المدونة على العبوة ويُحفظ دافئًا.

يُمزج الدجاج مع صلصة الصويا ودقيق الذرة وخمس بهارات صينية ، ثم يُحرّك المزيج حتى يتماسك بالتساوي.

سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة وأضيفي البصل.

يُقلب البصل على نار متوسطة لمدة ثماني دقائق ، حتى يلين ويصبح لونه بني فاتح.

أضيفي الزنجبيل والثوم ومسحوق الكاري مع البصل لمدة دقيقتين.

نضيف الدجاج المغطى والمرق ونتركه ينضج لمدة 15 دقيقة.

أضيفي الأناناس والماء والكستناء والفلفل إلى الخليط.

اتركي الدجاج الصيني يطهى لمدة 6 دقائق ، حتى ينضج الفلفل ويصبح الكاري سميكًا.

يُسكب الأرز في طبق التقديم ، ويُسكب الدجاج الصيني فوقه.

قدمي الدجاج الصيني دافئ وصحي وصالح.

عمل الدجاج الصيني مع البروكلي

طريقة تحضير الدجاج الصيني بالبروكلي. هذا الطبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات الدجاج الصيني بالبروكلي: