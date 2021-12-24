طريقة عمل الدجاج الصيني في المنزل ٬ما يعرف باسم دجاج كانتون والذي يشتهر بإعداده في المطابخ العالمية والعربية لما له من نكهة لذيذة مع البهارات والبهارات ، ويحتوي الدجاج الصيني على قيمة غذائية عالية تفيد من يأكله خاصة عند إضافة الخضار إليه ويمكن إضافة الكاجو إلى هذا الطبق.طريقة عمل الدجاج الصيني
يعتبر طبق الدجاج الصيني من أشهر الأطباق الصينية المحضرة من الدجاج ، وله شعبية كبيرة في الدول العربية ، حيث يتم طهيه وتحضيره في وقت قصير وبطريقة سهلة وسريعة. في هذه المقالة سوف نتعلم كيفية عمل الدجاج في خطوات سهلة.طريقة تحضير الدجاج الصيني
طريقة تحضير الدجاج الصيني حيث أن هذا الطبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات الدجاج الصيني:
- يُطهى الأرز حسب التعليمات المدونة على العبوة ويُحفظ دافئًا.
- يُمزج الدجاج مع صلصة الصويا ودقيق الذرة وخمس بهارات صينية ، ثم يُحرّك المزيج حتى يتماسك بالتساوي.
- سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة وأضيفي البصل.
- يُقلب البصل على نار متوسطة لمدة ثماني دقائق ، حتى يلين ويصبح لونه بني فاتح.
- أضيفي الزنجبيل والثوم ومسحوق الكاري مع البصل لمدة دقيقتين.
- نضيف الدجاج المغطى والمرق ونتركه ينضج لمدة 15 دقيقة.
- أضيفي الأناناس والماء والكستناء والفلفل إلى الخليط.
- اتركي الدجاج الصيني يطهى لمدة 6 دقائق ، حتى ينضج الفلفل ويصبح الكاري سميكًا.
- يُسكب الأرز في طبق التقديم ، ويُسكب الدجاج الصيني فوقه.
- قدمي الدجاج الصيني دافئ وصحي وصالح.
طريقة تحضير الدجاج الصيني بالبروكلي. هذا الطبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات الدجاج الصيني بالبروكلي:
- يُطهى البروكلي بالبخار أو يُقلى حتى يصبح طريًا ، ثم يُترك جانبًا.
- سخني مقلاة على نار عالية وأضيفي إليها القليل من الزيت.
- نضيف الدجاج ونحمر من جميع الجوانب لإغلاق اللحم ، ثم نرفع الدجاج ونتركه جانباً.
- اقلي الثوم والبصل الأخضر والزنجبيل لمدة 30 ثانية في المقلاة الساخنة مع إضافة القليل من الزيت إذا لزم الأمر مع التحريك من حين لآخر.
- نضع الدجاج في المقلاة مرة أخرى ، ثم نضيف صلصة الصويا وصلصة المحار والماء الساخن ، ونتركهم حتى يغلي.
- رشي القليل من العسل وغطيه واتركيه على نار خفيفة مع التحريك من حين لآخر لمدة 10 دقائق حتى ينضج الدجاج ويقل الصلصة.
- يُضاف البروكلي ويُقلب مع الصلصة حتى ينضج تمامًا.
- يُسكب الدجاج الصيني والبروكلي في طبق التقديم ويُقدم ساخناً.
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طريقة عمل الدجاج الصيني في المنزل ٬ما يعرف باسم دجاج كانتون والذي يشتهر بإعداده في المطابخ العالمية والعربية لما له من نكهة لذيذة مع البهارات والبهارات ، ويحتوي الدجاج الصيني على قيمة غذائية عالية تفيد من يأكله خاصة عند إضافة الخضار إليه ويمكن إضافة الكاجو إلى هذا الطبق.طريقة عمل الدجاج الصيني
يعتبر طبق الدجاج الصيني من أشهر الأطباق الصينية المحضرة من الدجاج ، وله شعبية كبيرة في الدول العربية ، حيث يتم طهيه وتحضيره في وقت قصير وبطريقة سهلة وسريعة. في هذه المقالة سوف نتعلم كيفية عمل الدجاج في خطوات سهلة.طريقة تحضير الدجاج الصيني
طريقة تحضير الدجاج الصيني حيث أن هذا الطبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات الدجاج الصيني:
- يُطهى الأرز حسب التعليمات المدونة على العبوة ويُحفظ دافئًا.
- يُمزج الدجاج مع صلصة الصويا ودقيق الذرة وخمس بهارات صينية ، ثم يُحرّك المزيج حتى يتماسك بالتساوي.
- سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة وأضيفي البصل.
- يُقلب البصل على نار متوسطة لمدة ثماني دقائق ، حتى يلين ويصبح لونه بني فاتح.
- أضيفي الزنجبيل والثوم ومسحوق الكاري مع البصل لمدة دقيقتين.
- نضيف الدجاج المغطى والمرق ونتركه ينضج لمدة 15 دقيقة.
- أضيفي الأناناس والماء والكستناء والفلفل إلى الخليط.
- اتركي الدجاج الصيني يطهى لمدة 6 دقائق ، حتى ينضج الفلفل ويصبح الكاري سميكًا.
- يُسكب الأرز في طبق التقديم ، ويُسكب الدجاج الصيني فوقه.
- قدمي الدجاج الصيني دافئ وصحي وصالح.
طريقة تحضير الدجاج الصيني بالبروكلي. هذا الطبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات الدجاج الصيني بالبروكلي:
- يُطهى البروكلي بالبخار أو يُقلى حتى يصبح طريًا ، ثم يُترك جانبًا.
- سخني مقلاة على نار عالية وأضيفي إليها القليل من الزيت.
- نضيف الدجاج ونحمر من جميع الجوانب لإغلاق اللحم ، ثم نرفع الدجاج ونتركه جانباً.
- اقلي الثوم والبصل الأخضر والزنجبيل لمدة 30 ثانية في المقلاة الساخنة مع إضافة القليل من الزيت إذا لزم الأمر مع التحريك من حين لآخر.
- نضع الدجاج في المقلاة مرة أخرى ، ثم نضيف صلصة الصويا وصلصة المحار والماء الساخن ، ونتركهم حتى يغلي.
- رشي القليل من العسل وغطيه واتركيه على نار خفيفة مع التحريك من حين لآخر لمدة 10 دقائق حتى ينضج الدجاج ويقل الصلصة.
- يُضاف البروكلي ويُقلب مع الصلصة حتى ينضج تمامًا.
- يُسكب الدجاج الصيني والبروكلي في طبق التقديم ويُقدم ساخناً.
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