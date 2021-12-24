بكوب سمسم اعملي كيلو طحينة خام في الخلاط أفضل واحلي من الجاهزة بقوام ثقيل

بكوب سمسم اعملي كيلو طحينة خام في الخلاط الطحينة وحدة من أشهر المقبلات التي يتم تقديمها مع الأكلات بجميع أنواعها، حيث يتم شرائها من المحلات أو يتم تحضيرها في المنزل بطريقة سلسة وسهلة، وهذا من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة التي تساعد في التحضير على مستوى جيد بمذاق فريد من نوعه، حيث يتم تقديم الطحينة هذه مع الدجاج المشوي أو الكفتة المشوية والكباب وغيرها من الأكلات المختلفة التي يتم تحضيرها ، فهي تعمل على فتح الشهية وسهولة بلع الطعام ويتم تحضيرها بمجموعة من المكونات البسيطة والسهلة التي تساعد في الحصول على مذاق للطحينة مثل الموجود في المحلات.مكونات تحضير الطحينة في المنزل
يتم تحضير الطحينة في المنزل من خلال مجموعة مختلفة من المكونات التي تسهل عملية التحضير على مستوى عالي من الدقة والجودة وبمذاق جميل حتى يتم تقديمها في العزومات، وهذ المكونات تتمثل في التالي:
- كمية من الدقيق.
- كمية من السمسم المطحون.
- كوب من الزيت.
- نصف كوب زبادي
- ربع كوب خل
- كوب ماء
يتم تحضير مقبلات الطحينة عن طريق مجموعة من الخطوات الأساسية التي تسهل عملية التحضير لها، وتصبح بالقوام والمذاق الموجود في المحلات حيث يتم تحضير سلطة الطحينة من خلال الخطوات التالية:
- من أجل تحضير الطحينة يتم أولا تنقية الشوائب الموجودة في السمسم ومن ثم العمل تحميصه في مقلاة
- ومن ثم يتم وضعه في المطحنة حتى يضرب تماما، ومن ثم يتم وضع كمية من الدقيق عليه.
- وبعدها يتم إضافة الزيت عليه بشكل تدريجي ويتم بعدها إضافة الملح حسب الرغبة على المكونات.
- وتشغيل المطحنة عليها حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض ومن ثم يتم إضافة الزبادي على المكونات وتخلط تماما حتى تتجانس.
- وبعدها يضاف الخل على المكونات والماء الدافئ ومن حين إلى آخر يتم تذوق الخليط حتى تحصل على المذاق الذي ترغب فيه.
- بهذه الطريقة تكون الطحينة جاهزة للاستخدام ومن ثم يتم وضعها في الثلاجة ومن ثم التقديم منها بجانب الأكلات.
- ويمكنك وضع الطحينة في حالة الرغبة بتخزينها في الفريزر من أجل الاحتفاظ بها أطول وقت ممكن
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بكوب سمسم اعملي كيلو طحينة خام في الخلاط الطحينة وحدة من أشهر المقبلات التي يتم تقديمها مع الأكلات بجميع أنواعها، حيث يتم شرائها من المحلات أو يتم تحضيرها في المنزل بطريقة سلسة وسهلة، وهذا من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة التي تساعد في التحضير على مستوى جيد بمذاق فريد من نوعه، حيث يتم تقديم الطحينة هذه مع الدجاج المشوي أو الكفتة المشوية والكباب وغيرها من الأكلات المختلفة التي يتم تحضيرها ، فهي تعمل على فتح الشهية وسهولة بلع الطعام ويتم تحضيرها بمجموعة من المكونات البسيطة والسهلة التي تساعد في الحصول على مذاق للطحينة مثل الموجود في المحلات.مكونات تحضير الطحينة في المنزل
يتم تحضير الطحينة في المنزل من خلال مجموعة مختلفة من المكونات التي تسهل عملية التحضير على مستوى عالي من الدقة والجودة وبمذاق جميل حتى يتم تقديمها في العزومات، وهذ المكونات تتمثل في التالي:
- كمية من الدقيق.
- كمية من السمسم المطحون.
- كوب من الزيت.
- نصف كوب زبادي
- ربع كوب خل
- كوب ماء
يتم تحضير مقبلات الطحينة عن طريق مجموعة من الخطوات الأساسية التي تسهل عملية التحضير لها، وتصبح بالقوام والمذاق الموجود في المحلات حيث يتم تحضير سلطة الطحينة من خلال الخطوات التالية:
- من أجل تحضير الطحينة يتم أولا تنقية الشوائب الموجودة في السمسم ومن ثم العمل تحميصه في مقلاة
- ومن ثم يتم وضعه في المطحنة حتى يضرب تماما، ومن ثم يتم وضع كمية من الدقيق عليه.
- وبعدها يتم إضافة الزيت عليه بشكل تدريجي ويتم بعدها إضافة الملح حسب الرغبة على المكونات.
- وتشغيل المطحنة عليها حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض ومن ثم يتم إضافة الزبادي على المكونات وتخلط تماما حتى تتجانس.
- وبعدها يضاف الخل على المكونات والماء الدافئ ومن حين إلى آخر يتم تذوق الخليط حتى تحصل على المذاق الذي ترغب فيه.
- بهذه الطريقة تكون الطحينة جاهزة للاستخدام ومن ثم يتم وضعها في الثلاجة ومن ثم التقديم منها بجانب الأكلات.
- ويمكنك وضع الطحينة في حالة الرغبة بتخزينها في الفريزر من أجل الاحتفاظ بها أطول وقت ممكن
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