بكوب سمسم اعملي كيلو طحينة خام في الخلاط أفضل واحلي من الجاهزة بقوام ثقيل

بكوب سمسم اعملي كيلو طحينة خام في الخلاط الطحينة وحدة من أشهر المقبلات التي يتم تقديمها مع الأكلات بجميع أنواعها، حيث يتم شرائها من المحلات أو يتم تحضيرها في المنزل بطريقة سلسة وسهلة، وهذا من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة التي تساعد في التحضير على مستوى جيد بمذاق فريد من نوعه، حيث يتم تقديم الطحينة هذه مع الدجاج المشوي أو الكفتة المشوية والكباب وغيرها من الأكلات المختلفة التي يتم تحضيرها ، فهي تعمل على فتح الشهية وسهولة بلع الطعام ويتم تحضيرها بمجموعة من المكونات البسيطة والسهلة التي تساعد في الحصول على مذاق للطحينة مثل الموجود في المحلات.

مكونات تحضير الطحينة في المنزل

يتم تحضير الطحينة في المنزل من خلال مجموعة مختلفة من المكونات التي تسهل عملية التحضير على مستوى عالي من الدقة والجودة وبمذاق جميل حتى يتم تقديمها في العزومات، وهذ المكونات تتمثل في التالي:

كمية من الدقيق.

كمية من السمسم المطحون.

كوب من الزيت.

نصف كوب زبادي

ربع كوب خل

كوب ماء

طريقة تحضير الطحينة

يتم تحضير مقبلات الطحينة عن طريق مجموعة من الخطوات الأساسية التي تسهل عملية التحضير لها، وتصبح بالقوام والمذاق الموجود في المحلات حيث يتم تحضير سلطة الطحينة من خلال الخطوات التالية: