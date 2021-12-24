بدون تعب.. مكون سري لتنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ والتخلص من رائحة الزفارة نهائيا

الكرشة تعد من أنواع الأطعمة والمأكولات الشعبية الشهيرة ومن الممكن أن يتم تنظيفها بطريقة بسيطة وتلك الطرقة نتعرف عليها من خلال الآتي من الفقرات القادمة على الطريقة وكيفية الاستعمال لبعض المكونات البسيطة والتي من الممكن عن طريقها أن يتم التنظيف الجيد للكرشة وتطهيرها وتعتبر الطرق المتعددة من أهم ما يجب الاعتماد عليه للتخلص من أي روائح زفارة وتنظيف الكرشة تماما من الشوائب.

تعتبر الطريقة ممتازة لتنظيف الكرشة وإزالة أي مظاهر للشوائب حيث تعتبر الطريقة التي سنتعرف عليها.

من أهم الطرق والتي تساعد في إزالة أي مواد عالقة بالكرشة وتساعد السفن أب على إزالة كل العوالق والشوائب.

كما تجعل رائحة الكرشة أفضل ومن خلال الآتي من الفقرة نوضح كيفية استعمال السفن أب على الكرشة:

طريقة تنظيف الكرشة بالسفن أبخطوات تنظيف الكرشة باستعمال سفن أب

من الممكن أن يتم الاستعمال لمكون سفن أب في تنظيف الكرشة كما يلي في النقاط القادمة:

نقوم بإحضار وعاء ملائم ونضع فيه الكرشة.

نقوم بإحضار كمية مناسبة حوالي زجاجة من السفن ليتم وضعها على النسيج الخاص بالكرشة لتنظيفها.

بعد ترك السفن على الكرشة حوالي خمس دقائق باستخدام حد السكين يتم التخلص وبمنتهى السهولة من الشوائب التي تتواجد على الكرشة.

بعد ذلك يتم غسل الكرشة تحت الماء الجاري.

بنقع الكرشة في وعاء به ماء بارد مع الليمون وقشوره ومع القليل من الملح والخل.

بيكربونات الصوديوم يعد من بين أهم المكونات الممتازة في التنظيف للكرشة وبمنتهى السهولة.

ومن ثم يتم استعمال الماء الساخن على الكرشة وبعدها نضيف ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

مع الخل ولتنظيف بنصل السكين وستجدين سهولة في الإزالة لكل العوالق الموجودة على الكرشة.

بواسطة قرص من الأسبرين من الممكن أن نحصل على الكرشة وتكون بيضاء اللون خالية من أي رائحة غير جيدة.

ومن الممكن أن نقوم بفرك عدد قرص أسبرين مع الماء الساخن.

ويتم وضع الكرشة في الماء بالأسبرين وإزالة تامة لكل ما يتواجد على الكرشة وتنظيفها وتعقم بالملح والليمون.

تنظيف الكرشة باستعمال بيكربونات الصوديومتنظيف الكرشة بالأسبرين