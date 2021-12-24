طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ المحمرة بالبهارات والتتبيلة السرية بطعم شهي

صينية الفراخ بالبطاطس من أكثر الصواني الغنية بالبروتينات والفيتامينات التي يحتاجها الجسم لأنها تحتوي على الكثير من الخضروات والفراخ الذي يحتوي على بروتينات هامة للجسم لذلك تتعدد طرق تقديم هذه الصينية، وفي المعتاد أن عند عمل صينية بها خضروات لابد من إضافة بعد أنواع اللحوم مثل الفراخ أو اللحمة ولكن يفضل عملها بالفراخ لأن الفراخ غني أكثر بالبروتينات من اللحوم، حيث عند عمل هذه الصينية يمكن إضافة العديد من الخضروات أو المكونات الأخرى ومنها البصل والطماطم والبطاطس وهذه الخضروات والمكونات تعمل علي زيادة القيمة الغذائية وجعلها أكثر فائدة.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

المكونات

دجاجة واحدة متوسطة الحجم.

أربعة حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

أربعة حبات من الطماطم متوسطة الحجم.

أربعة حبات من البصل متوسطة في الحجم.

ملعقة واحدة ونصف صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح الأبيض.

نصف كوب من عصير الطماطم.

مكعبان إثنان من مرقة الدجاج.

ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة واحدة كبيرة من البهارات المشكلة.

خمسة ملاعق كبيرة من السمنة.

قومي أولا بتقطيع الفراخ إلى قطع متساوية ومتوسطة الحجم وقومي بغسلها جيدا بالماء ثم اتركيها منقوعة في طبق كبير مع الخل والملح والليمون.

اتركي قطع الفراخ منقوعة في هذه الخلطة لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

بعد ذلك أحضري صينية وقومي بوضعها على نار متوسطة الحرارة وضعي بها خمسة ملاعق كبيرة من السمنة ثم عليكي بتقطيع أربعة حبات من البصل متوسطة الحجم وقومي بتقليبه على نار مع نصف ملعقة صغيرة من الملح واتركيه على النار حتى ياخذ اللون الذهبي الفاتح.

بعد ذلك قومي بإضافة بتقطيع أربعة حبات من البطاطس على سكل حلقات دائرية وكذلك الطماطم وضيفي إليه ملعقة واحدة ونصف من الفلفل الأسود مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح مع نصف كوب من عصير الطماطم مع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الدجاج مع ملعقة واحدة كبيرة من البهارات المشكلة وقومي بتقليبها جيدا على النار واتركيها لمدة خمس دقائق.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بإضافة قطع الفراخ بها وتقليبها جيدا مع الخضروات وضيفي إليها كمية من الماء مع إضافة مكعبان إثنان من مرقة الدجاج واتركيها على النار لمدة ثلاثون دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بتشغيل الفرن علي حرارة عالية وتركها حتى تسخن جيدا.

بعد سخونة الفرن جيدا قومي بإدخال صينية البطاطس بالفراخ في الفرن لمدة ساعة واحدة حتى تجف وتأخذ صينية البطاطس بالفراخ اللون الأحمر الشهي.

بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتي تبرد قليلا ثم قومي بتفريغ الكمية التي ترغبين بتناولها في طبق ويصبح بذلك جاهز لتناوله مع بعض الإضافات الأخرى مثل الارز أو المكرونة لتناولها بألذ واشهي طعم.

طريقة التحضير