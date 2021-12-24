كريم جليسوليد السحري لتبييض وتفتيح البشرة 10 درجات وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة

تبحث العديد من الفتيات عن طريقة لتفتيح البشرة وجعلها بيضاء ناصعة البياض بالإضافة إلى جعلها ناعمة ولامعة وجذابة، لأن البشرة تعد مصدر جاذبية أي فتاة وجعلها جميلة خالية من البقع أو الهالات السوداء وموحدة اللون، ويوجد البعض من هؤلاء الفتيات يحلمون للوصول إلى هذه النتيجة السحرية الجذابة لذلك نجد البعض منهم يقومون بإستخدام بعض الخلطات الكيميائية مثل خلط بعض الكريمات التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية التي تعمل علي تقشير الطبقة السطحية من البشرة مما يؤدي في النهاية إلى حدوث إلتهاب شديد بالبشرة مما يعرض لها حدوث حب الشباب التي تجعل الوجه يبدو بمظهر غير مقبول ويسبب للكثير من هؤلاء الفتيات إلي العديد من المواقف المحرجة التي تعمل وتتسبب في الكثير من الضيق والتعب النفسي، ويوجد هناك البعض من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز والمستحضرات التجميلية التي تعمل علي إستخدام بعض الأجهزة الخاصة بتفتيح البشرة ولكن تعتبر هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن.

خلطة كريم الجليسوليد لتفتيح البشرة

المكونات

ملعقتان إثنتان صغيرتان من كريم الجليسوليد.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا

ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون.

أولا وقبل وضع وتحضير هذه الخلطة السحرية على بشرتك، قومي بغسل بشرتك بالماء الدافئ وبالغسول المناسب لنوع بشرتك.

بعد غسل بشرتك بالغسول المناسب قومي بتنشيفها بواسطة قطعة من القطن، ثم أبدأي بتحضير مكونات خلطة كريم الجليسوليد.

بعد تحضير مكونات خلطة كريم الجليسوليد أحضري طبق كبير وضعي به ملعقتان إثنتان صغيرتان من كريم الجليسوليد مع ملعقة واحدة صغيرة من النشا وقومي بتقليب هذين المكونين جيدا ببعضهما حتى يختلط الكريم مع النشا جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون على الكريم والنشا وقومي بتقليبهم جيدا ببعضهما ثم ضعيها على بشرتك بالتساوي.

أتركي هذه الخلطة على بشرتك لمدة خمسة وثلاثون دقيقة، بعد ذلك أغسلي بشرتك بالماء البارد ثم نشفيه بقطعة من القماش القطنية وكرري هذه الخلطة يوميا للحصول على نتيجة مبهرة وجذابة.

طريقة التحضير