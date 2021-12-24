طريقة عمل داوود باشا التركية، هذا الطبق التركي اللذيذ والشهي، ولعلك عزيزي القارئ استنبطت من الاسم أنها أكلة تركية وافدة إلى بلاد العرب منذ عهد الحكم العثماني، فهي من مظاهر تأثر شعوب البلاد العربية بالثقافة التركية تماما كما تأثر الأتراك بالثقافات العربية، وتشتهر داوود باشا بوفرة اللحم بها، لكن ينبغي التنبه إلى أن طريقة عمل داوود باشا قد تختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وذلك بحسب الأذواق واختلافها، وفيما يلي من موضوعنا هذا سوف نتعرف على مقادير ومكونات الأكلة، وكيفية إعداد خليط اللحم الخاص بطبق داوود باشا وكذلك الإضافات وأيضا طريقة عمل الصلصة الخاصة بها، وذلك على النحو التالي.

المكونات والمقادير

هناك العديد من المكونات والمقادير التي نحتاجها لعمل هذا الطبق اللذيذ، ولذلك سوف نأخذ المكونات على مرحلتين كالآتي:

أولاً: مكونات كفتة داوود باشا

500 جرام من اللحم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة ملح حسب الطلب.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

2 ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون

نصف ملعقة قرفة صغيرة مطحونة.

ثانياً: مكونات صوص كفتة داوود باشا

ولكي نقوم بعمل صوص الكفتة علينا بتجهيز المقادير الآتية:

ملعقة كبيرة من النعناع الجاف المطحون

عدد 2 حبة بصل مطحون ناعم.

2 فص ثوم مهروس.

١ كوب ماء.

٣٠٠ جرام صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة فلفل أسود صغيرة.

طريقة عمل كفتة داوود باشا وخطوات التحضير

ولكي نقوم بعمل كفتة داوود باشا علينا باتباع الخطوات الآتية.

أولاً: نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود والقرفة المطحونة على اللحم المفروم ، ونخلطهما جيدا، ثم نضيف البقسماط المطحون ونخلط أيضا جيدا.

، ونخلطهما جيدا، ثم نضيف البقسماط المطحون ونخلط أيضا جيدا. ثانياً: نقوم بتشكيل اللحم إلى كرات صغيرة ومتوسطة الحجم، وفي أثناء التكوير نقوم بتسخين زيت القلي في طاسة (قدر) على النار.

ثالثاً: نضع كرات اللحم في الزيت ونقوم بتقليبها في الزيت حتى تحمر لمدة من ٥ إلى ١٠ دقائق، ثم نخرجها ونضعها لحين تجهيز باقي المقادير.

رابعاً: نضع بعد ذلك البصل في الزيت الساخن ونقلبه جيدا حتى يصبح طريا وذابلا، ثم نضع عليه الثوم ونقلب جيدا.

خامساً: نقوم بوضع كرات اللحم التي أخرجناها من قبل من الزيت في خليط البصل والثوم ومعها صلصة الطماطم ونقوم بالتقليب برفق.

سادساً: نقوم بإضافة النعناع الجاف المطحون، ثم الملح ثم الفلفل الأسود ونقلب جيدا برفق، ثم نغطي القدر لمدة ٢٥ دقيقة حتى ينضج ويكون ممتزج ببعضه.

إلى هنا نكون قد أنهينا طريقة عمل كفتة داوود باشا التركية ونستطيع الآن تقديمها للأكل مباشرة، ونتمنى نحن أسرة موقع ثقفني أن نكون قدمنا معلومة مفيدة في عالم الطهي، وبالهناء والشفاء.