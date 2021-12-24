سر نجاح الكيك.. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة سهلة التحضير مضبوطة 100% بكل أسرارها وتكاتها

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة من أكثر الطرق التي يتم طرحها داخل محركات البحث بصورة كبيرة من قبل العديد من الناس، نظرًا للمحاولات التي تتبوأ بالفشل في التوصل إلى قوام كيكة البرتقال الهشة اللذيذ، لكن من الممكن أن يتم التوصل لذلك الأمر بشكل سهل وناجح، عن طريق الخطوات والمكونات التي سنكتشفها معكم داخل هذا المقال.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

إليكم طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة اللذيذة بهذا الشكل الآتي ذكره:

المكونات

نصف كيلو من الدقيق الناعم المنخول.

كوب كبير من عصير البرتقال.

ملعقتان كبيرتان من بشر البرتقال.

كوب كبير من السكر الناعم.

2 حبة من البيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب كبير من الزيت.

في بداية الأمر نقوم بإحضار إناء عميق، وذلك لنضيف إليه البيكينج بودر والدقيق، وذلك لخلطهما جيدًا.

وعلى الجانب الأخر نقوم بإحضار إناء كبير، ونضع به البيض والفانيليا والزيت والسكر، ومن ثم نقوم بخلطهم جيدًا بواسطة استخدما المضرب الكهربائي.

وبعد أن نلاحظ أننا حصلنا على قوام كريمي بعض الشيء ولونه أصفر، فهنا تأتي خطوة إضافة هذا الخليط على الدقيق والبيكنج بودر، فيجب أن نقوم بالتقليب بشكل مستمر.

ومن ثم نقوم بسكب عصير البرتقال مع بشر البرتقال إلى الخليط، مع المزج باستمرار، حتى نتأكد من أننا حصلنا على قوام كيكة متماسك.

وبعدها نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة تصل إلى حوالي 180 درجة، ونتركه لمدة 10 دقائق.

ومن ثم نقوم بدهن صينية الكيك بالزيت، وبعدها نضع به خليط الكيك، ونضع الصينية داخل الفرن لمدة زمنية تتراوح ما بين 40 دقيقة إلى 45 دقيقة.

ويتم التأكد من نضج الكيكة من خلال وضع سكينة داخل الكيكة فإذا خرجت نظيفة، فهذا يدل على نضوجها، فيجب فتح الفرن بعد أكثر من 30 دقيقة.

كيك البرتقال الاسفنجية

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم مكونات وخطوات طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة والتي بالفعل أثبتت نجاحها مع فئة كبيرة من الناس، لكن هذا يعتمد على حسب الالتزام الكامل بالخطوات والمقادير التي كشفنا عنها في بداية هذا المقال.