طريقة حفظ وتخزين البطاطس في الفريزر بدون ما تبوظ ويتغير لونها حتى لو بعد سنة

البطاطس من الخضروات الشهيرة المستخدمة بكثرة في جميع دول العالم وهي تحتوي على كمية كبيرة من النشويات وأيضا يوجد به بروتين وفيتامينات ولذلك فهي مفيدة لصحة الجسم ولكن يجب تناولها بطريقة صحيحة، وبسبب ذلك يلجأ البعض إلى تفريزها بكميات كبيرة ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تخزين البطاطس في الفريزر بكل سهولة فتابعونا.

في البداية يجب أن نقوم باختيار حبات البطاطس الكبيرة والصلبة كما يجب أن تكون خالية من الحفر. بعد ذلك تقشر حبات البطاطس وتقطع على شكل أصابع طولية أو مكعبات على حسب الرغبة. نغسلها جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة بها ثم نسخن الزيت في مقلاة واسعة. نضع البطاطس في الزيت الساخن حتى يصبح لونها ذهبي فاتح ونضعها في مصفاة حتى تبرد تماما. نحضر أكياس الفريزر ونرص البطاطس بداخلها ويجب إخراج الهواء منها ثم توضع في الفريزر لحين الاستخدام. عندما تخرج من الفريزر نضعها فورا في الزيت الساخن حتى تأخذ اللون المناسب ثم تقدم وهي ساخنة مع رشة من الملح وبالهنا والشفا.

نقوم بتقشير البطاطس بعد غسلها تحت الماء الجاري ثم تقطع على حسب الرغبة سواء كانت أصابع أو مكعبات صغيرة.

نضع كمية مناسبة من الماء في وعاء ونرفعه على النار حتى الغليان ثم يضاف ربع كوب من الخل ونضيف البطاطس.

نتركها تغلي على النار لمدة 5 دقائق ثم ترفع في وعاء به ماء مثلج لوقف عملية التسوية ثم نضعها جانبا حتى تبرد تماما.

نحفظها في أكياس داخل الفريزر لحين الاستخدام ثم تقلي في زيت ساخن فورا خروجها من الفريزر وبالهنا والشفا.

نختار حبات البطاطس الجيدة التي تصلح للتخزين لفترات طويلة ثم نقوم بتنظيفها باستخدام فرشاة جافة. للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة به ثم نضعها في مكان بارد ومظلم بعيدا عن أشعة الشمس والرطوبة. ثم تغطي بقطعة من القماش ذات لون داكن لمنع دخول الهواء والضوء إليها ويجب متابعة البطاطس أثناء فترة التخزين. على الأقل مرة واحدة أسبوعيا من أجل إزالة حبات البطاطس المتعفنة والتالفة.

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