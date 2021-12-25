سر تتبيلة الحاتي.. ملعقة واحدة ضعيها على الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة انسي أنها تكش أو تفك بعد الآن

ملعقة واحدة ضعيها على الكفتة المشوية، الكفتة من أسهل الوجبات والتي من الممكن القيام بالتحضير السريع لها من خلال مجموعة من المقادير البسيطة وتلك المقادير من الممكن أن تتم الاستعانة بها لعمل أشهى الوصفات من اللحم المفروم بالطعم المميز حيث تعتبر طريقة التحضير السريعة للكفتة مع المقادير الصحيحة لها من أكثر ما تبحث عنه ربات البيوت حيث أن كفتة الحاتي تعتبر من أطيب الوجبات للحم ومن الممكن أن يتم عملها بأكثر من طريقة ولكن طريقة الشوي مع تعزيز طعم اللحم بالفحم من أكثر ما يفضله الكثير من الأشخاص كما تعد طريقة الشوي في المنزل تأخذ أكثر من وسيلة ولها بدائل متعددة ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المقادير والطريقة الصحيحة للتحضير للكفتة.

ملعقة واحدة ضعيها على الكفتة المشوية

في المنزل من الممكن لنا أن نشرع في إعداد وجبة سريعة ومغذية وصحية من اللحم المفروم وتلك الطريقة تعد من الطرق الممتازة لكي يتم التعزيز لنكهة اللحم المفروم بمجوعة من المقادير البسيطة وتلك المقادير نتعرف عليها من خلال الآتي من الفقرات القادمة حيث تعتبر لتوابل المضافة على اللحم المفروم هي المنكه الأول للكفتة وأن ما يفرق في الطعم هو التتبيلة الخاصة باللحم المفروم، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المعلومات الخاصة بالمكونات الأساسية للكفتة المشوية والطريقة المتبعة لتحضير سريع للكفتة.

مكونات إعداد الكفتة المشوية

المكونات تعد من أبسط المقادير والمقدار الأساسي لعمل الكفتة المشوية هو كما يلي في النقاط القادمة:

كيلو من اللحم المفروم.

بصل مبشور.

فلفل أسود ناعم.

بقدونس مفروم.

فول صويا.

بهارات الكفتة.

نصف ملعقة من الحبهان المطحون.

رشة من جوزة الطيب.

رشة من الشطة.

الخليط بسيط ومن الممكن أن يتم تحضيره من خلال مكونات بسيطة، وتعتبر المكونات الرئيسية السابقة.

هي أساس عمل عجينة متماسكة من اللحم المفروم المعزز بالمنكهات السابقة وبعد العجن اليدوي الجيد للمكونات.

تنتج تلك الخلطة الممتازة من اللحم مع التوابل المتميزة، ومن ثم يتم التشكيل للكفتة وشويها على الفور وخلال نصف ساعة تكون جاهزة.

بعد ذلك يتم وضع الكفتة فى أطباق التقديم وتناولها بجانب الطحينة والخبز أو المخلل وذلك على حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير للكفتة المشوية

قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة طريقة عمل الكفتة المشوية وسر التتبيلة الخطيرة بتاعة الحاتي بخطوات سهلة وبسيطة لو جربتيها مرة مش هتبطلي تعمليها لاولادك وهذه الوصفة تعتبر صحية وأمان علي صحة أطفالك