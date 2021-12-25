طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم المصرية الأصيلة

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم جربها الآن بخطوات بسيطة، دائماً ترتبط شوربة العدس بفصل الشتاء، فالعدس من الأكلات التي تمدك بالطاقة والحرارة التي تساعدك على الدفء في مواجهة برد الشتاء القارص، وهو أكلة اقتصادية وموفرة، كما أن للعدس فوائد كبيرة للجسم، فهو واحد من البروتينات النباتية المفيدة، يمكن تناول العدس كوجبة رئيسية أو تناول طبق من شوربة العدس كطبق جانبي في وجبتك الرئيسية، في هذا المقال سنتعرف سوياً على كيفية تحضير وصفة شوربة عدس لذيذة مناسبة للرجيم ومرضى السكر وبنفس الطعم الرائع الذي يتم تقديمه في المطاعم.

كوب ونصف من العدس الأصفر.

2 لتر من الماء الساخن.

حبة بصل مقطع شرائح.

حبة طماطم مقطعة شرائح.

حبة جزر مقطع إلى شرائح.

حبة بطاطا “بطاطس” مقطعة إلى مكعبات.

6 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة ملح.

رشة كمون.

رشة شطة “اختياري”.

مكعب زبدة.

بصلة صغيرة مفرومة.

مقادير شوربة العدس

للتقديم

خبز مقطع ومحمص.

رشة ثوم بودرة.

رشة زعتر.

بصل أخضر.

أوراق بقدونس أخضر.

يُغسل العدس جيداً ثم يوضع في الوعاء.

يُضاف الماء الساخن ثم يُرفع على النار.

تُضاف شرائح البصل وشرائح الطماطم وشرائح الجزر ومكعبات البطاطس وفصوص الثوم ثم يوضع الملح والكمون ويُغلق الوعاء ثم تخفض النار إلى أقل درجة بعد الغليان.

يُترك الوعاء بعد الغليان لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج المكونات تماماً.

يُرفع الوعاء من النار ثم تُخفق المكونات مع بعضها بواسطة الهاند بلندر أو توضع في الخلاط.

يمكن الاكتفاء بتلك الخطوة وتقديم العدس في طبق التقديم بتلك الطريقة مع أوراق البقدونس الأخضر والبصل الأخضر.

في مقلاة يوضع البصل المفروم مع قطعة زبدة وتُقلب على النار حتى يصبح لون البصل ذهبياً.

توضع شوربة العدس في طبق التقديم مع ملعقة من البصل المقلي على الوجه للتزيين وإكساب الطبق طعماً مميزاً.

في طبق تقديم آخر تقدم مربعات الخبز المحمص مع رشة من الثوم البودر والزعتر.

يقدم إلى جانبها البصل الأخضر وأوراق البقدونس أو يمكن تقديم سلطة الجرجير أو إلى جانب الوجبة الرئيسية حسب الرغبة.

طريقة عمل شوربة العدس