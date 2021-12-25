يعتبر الهريس الإماراتي من الأطباق الشعبية ذات شهره عالية في الإمارات، ودول الخليج، وتقدم هذه الأكلة في التجمعات الأسرية، فيحبها الصغار والكبار، و تتكون من مجموعة مكونات تمد الجسم بالطاقة والمواد الغذائية المختلفة، حيث يمكن تحضيرها مع الدجاج أو اللحم، ويمكن إضافة المكسرات، ويمكنكم معرفة طريقة تحضيرها من خلال متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الهريس الإماراتي:

يمكن إضافة اللحم أو الدجاج إلى الهريس الإماراتي، ويوجد طرق مختلفة لتحضير هذا الطبق، ويمكنك الحصول على هذه الطرق، من خلال متابعة الآتي:

مكونات التحضير:

قمح مجروش.

بصلة مبشورة.

نص كيلو من اللحم مقطع إلى قطع صغيرة.

زيت زيتون.

كمون.

ملح.

طريقة التحضير:

قومي بوضع البصل مع زيت الزيتون في وعاء على النار، وقلبي البصل، حتى تحصلي على اللون الذهبي.

أضيفي اللحم إلى البصل، ومن بعدة الكمون، واستمري في التقليب.

استمري في تقليب اللحم، حتى يتغير لونة.

يمكنك وضع القمح المجروش، بعد تغير لون اللحم، مع إضافة القليل من الملح.

حضري ٤ أكواب من الماء الساخن، وقومي بوضعة على الخليط.

اضيفي الغطاء، واتركي الخليط حتى ينضج، على نار هادئة.

بعد نضج الخليط، قومي بهرسة جيدًا، باستخدام الهراسة، أو الملعقة.

قدمي الهريس بجانب الليمون والبصل المقلي.

طريقة تحضير الهريس الإماراتي بالدجاج:

مكونات التحضير:

٦ قطع من دجاج الفيلية.

هيل.

ورق غار.

قرفة.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

٣ كوب من الشوفان.

فلفل أسود.

سمنة.

طريقة التحضير: