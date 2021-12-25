تعد شوربة العدس من أهم الوجبات التي تقدم في فصل الشتاء، حيث تمد الجسم بالطاقة والحرارة، كما تحتوي شوربة العدس على العديد من المكونات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، مما يجعلها الخيار الأول للأمهات أثناء البرد أو فصل الشتاء عمومًا، وإذا كنتي تريدي معرفة طريقة تحضيرها يمكنك المتابعة.

شوربة العدس على الطريقة السورية:

تختلف طريقة تحضير شوربة العدس من بلد إلى أخرى، ولكن تظل هي الوجبة الأساسية لفصل الشتاء، وسوف نقدم لكم بعض الطرق التي سوف تساعدكم في تحضيرها، ومن أهم مكونات شوربة العدس ما يلي:

مكونات التحضير:

كوب ونص من العدس الأصفر.

ربع كوب من الأرز.

٢ بصلة كبيرة.

عصير ليمون.

كمون.

بابريكا.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

مرقة الدجاج.

طريقة التحضير:

قومي بغسل كل كمية العدس مع الأرز، ثم صفيهم جيدًا باستخدام المصفاة.

أضيفي وعاء به ماء على النار، ثم قومي بوضع العدس مع الرز في هذا الوعاء.

انتظري حتى يبدأ المزيج في الغليان، ثم قومي بمتابعته لإزالة الريم المتواجد على سطح المزيج.

بعد الانتهاء قومي بإضافة الملح مع الكمون، والفلفل الأسود، ومرقة الدجاج إلى الخليط.

يمكنك الأن وضع مقلاة على النار بها زيت، وإضافة إليها البصل بعد القيام ببشرة.

قلبي البصل جيدًا، حتى يصبح لونة ذهبي.

بعد ذلك قومي بوضع البصل على الخليط، واتركيه على نار هادئة لبعض الوقت.

قومي بوضع الخليط في أطباق التقديم، ثم قدمية لأفراد أسرتك.

طريقة عمل عدس الشوربة بالخضار:

مكونات التحضير:

كوب من العدس.

كوسة.

جزر.

بطاطس.

بصل مبشور.

مرقة خضار.

فلفل أسود.

كمون.

ملح.

طريقة التحضير: