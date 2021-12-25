إزالة تجاعيد الوجه نهائياً بلا رجعة بمكون واحد تخلصي من ترهلات الجلد هتصغري مهما عمرك

تجاعيد الوجه من أكثر الأشياء التي تزعج كل إمرأة حيث أنها تكون عبارة عن طيات توجد عادة حول العين وحول منطقة الفم فمن المعروف أن تظهر هذه التجاعيد عند التقدم في العمر، وليس ظهور التجاعيد يقتصر علي الوجه فقط ولكن أنها تظهر أيضا في الرقبة والذراعين واليدين ومن المحتمل أن وجود تجاعيد الوجه يكون نتيجة تعبيرات الوجه التي تم التعود عليها من قبل الأشخاص الذين يعانون منها، ولكن قد أثبت علميا أن تجاعيد الوجه تظهر في مرحلة الشيخوخة أو عند التقدم في السن بسبب إنخفاض إنتاج الدهون والزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة.

فيؤدي هذا إلي جفاف الوجه ويجعل الخطوط الرفيعة والتجاعيد أكثر وضوحا، وكذلك التعرض الدائم لأشعة الشمس قد تؤدي إلي الدخول مبكرا في مرحلة الشيخوخة وظهور التجاعيد بطريقة سريعة وكثرة التدخين يكون سبب في ظهورها أيضا، ولإزالة التجاعيد نهائيا من الوجه توجد عدة طرق منها طرق طبيعية آخري طرق طبية.

ومن ضمن الطرق هي إستخدام الكريمات أو الحقن أو الليزر أو شد البشرة فكل طريقة منهم لا يمكننا أن نستخدمها لأنهم يتسببو في تلف البشرة وأيضا يصيبها ببعض الأمراض الخطيرة، ولكن إستعمال الطرق الطبيعية هي أفضل الإستعمالات التي من خلالها نستطيع إزالة التجاعيد من الوجه بشكل ملحوظ وفي أقل وقت يمكننا الحصول علي النتيجة المطلوبة.

مكونات خلطة زيت الزيتون لإزالة التجاعيد نهائيا

إليكي مكونات الخلطة

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من لبن الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

نقوم بتحضير طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من لبن الزبادي وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون ثم نضيف إليهم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعضهم بطريقة جيدة وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي الوجه وممكن أن نضعها أيضا علي الرقبة، ثم نتركها عليهم حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا.

ويتم بعد مرور هذا الوقت غسل الوجه والرقبة بإستخدام الماء البارد ويمكن تكرار هذه الخلطة مرتين في اليوم.

ويمكننا إستخدام مكون طبيعي واحد فقط لإزالة التجاعيد بشكل نهائي والتخلص منها تماما وهذا المكون هو زيت جوز الهند ويمكن إستخدامه من خلال التدليك بلطف علي الوجه بشكل يومي، حيث يتم وضعه قبل النوم مباشرة ولابد من الإنتظام عليه وفي وقت قصير جدا سيتم إخفائها.

طريقة عمل خلطة زيت الزيتون لإزالة التجاعيد نهائيا