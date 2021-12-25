اسرار افضل طرق عمل الزربيان السعودى واليمنى باللحم بطريقة رائعة ولذيذة وتتبيلة سرية وطعم لايقاوم

الزربيان السعودي واليمني من أشهر الأطباق اللذيذة والرائعة. وهو من الأطباق الشهية وذات طعم مميز لا يقاوم وهو من الأكلات التى تحضر دائما فى البلاد العربية وخاصة المطبخ السعودى. وتقدم هذة الاكلات فى المناسبات والعزائم والافراح. وتحتوي على القيمة الغذائية العالية. وتحضر هذة الاكلات بطرق مختلفة مثل الزربيان باللحم و الزربيان بالدجاج وسوف نقدم افضل طرق عمل الزربيان السعودى اللذيذ باللحم والدجاج فى الخطوات التالية.

طريقة عمل الزربيان السعودى واليمنى باللحم بخطوات سهلة

هناك بعض المكونات الازمة لعمل الزربيان باللحم وهى

كيلو ونصف من اللحم مقطع الى قطع حسب الرغبة.

مع كيلو من الأرز البسمتي طويل الحبة .

ثلاث حبات من البصل المشور.

ثلاث حبات من البطاطس قطع.

ست فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ثم ملعقة كبيرة من الزعفران منقوع فى كوب من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة صغيرة من القرفة والحبهان.

قرنفل اربع حبات

ايضا ملعقة صغيرة من الكمون.

خمس قرون من الفلفل الحار عند التقديم.

ثم شرائح حبتان من البصل عند التقديم

مع ملعقة كبيرة من الملح.

ايضا سبع أكواب من الماء الساخن.

كذلك ست معالق من الزيت.

المكونات والمقادير

غسل اللحم جيدا ويقطع الى قطع حسب الرغبة. ثم غسل الارز جيدا ويتقع فى الماء ربع ساعة.

ثم سلق الارز نصف سلقة فى ماء كثير ساخن حتى لا يتعجن مع بعض الزيت والملح.

وضع قدر على النار بة قليل من الزيت ثم نضع البصل المبشور والثوم المفروم مع التقليب حتى يصفر لونهما .

اضافة اللحم والبطاطس مع التقليب خمس دقائق ثم اضافة البهارات والملح والفلفل الاسود والكمون والقرفة والحبهان مع التقليب خمس دقائق.

ثم بعد ذلك اضافة الماء الساخن فوق اللحم ويترك الخليط على النار حتى النضج لمدة من ثلاثين إلى اربعين دقيقة.

عند نضج اللحمة يتم وضع الارز مع اللحمة فى مرق اللحم ثم اضافة الزعفران مع ظبط ماء التسقية.

بعد ذلك يتم تغطية القدر حتى تمام النضج للارز ثم يرفع من على النار و يفرغ القدر فى طبق التقديم.

رش المكسرات وبعض الفلفل الحار وشرائح البصل على الطبق ثم يقدم الزربيان مع السلطات.

لا تختلف طريقة عمل الزربيان اليمنى عن السعودى.

طريقة التحضير والتجهيز