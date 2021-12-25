وداعاً للمكياج بحبة بنجر أحصلي على خدود وشفايف وردية وجذابة طوال اليوم لن تصدقي جمالك

تويد الشفايف والخدود من أكثر الأشياء التي تتمني أن تحصل عليها كل الفتيات فهما يعطيان للوجه جمال مميز وجذاب ويكون له مظهر ملفت للأنظار لذلك الكل يرغب في الحصول علي ذلك، ولكن قد توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلي إسمرار الشفايف وتغير لونها وغير مشكلة الإسمرار فقد توجد مشاكل كثيرة تعاني منها الفتيات وتختص هذه المشاكل بالشفايف ومن ضمنها هي عدم شرب الماء بكمية وفيرة حيث أن يحتاج الجسم إلي كمية كبيرة من الماء يوميا وقلة شرب الماء أيضا يعمل علي تشقق الشفايف وجفافها مما يؤدي إلي وجود إسمرار بها.

وكذلك شرب السجاير تعد من العومل التي تساعد علي سواد الشفايف وظهورها بمظهر غير مرغوب فيه وهذا المظهر يجعلنا نشعر بالإحراج والخجل ولتوريد الشفايف لابد من الإمتناع عنها نهائيا، ومن أكثر العوامل التي تعمل علي ذلك عدم الإهتمام والعناية بترطيب وتنعيم الشفايف فمن الأفضل أن يتم إستخدام الفازلين والجلسرين فهذه الأشياء تساعد علي ترطيبها ومن الضروري أيضا أن نهتم بالبشرة وترطيبها بشكل جيدا.

كوب واحد صغير من الماء.

حبة واحدة من البنجر.

نصف كوب صغير من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين.

ثلاث ملاعق كبيرة من الجلسرين.

أربع حبات من الفراولة.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الكركديه.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

قومي بتجهيز وعاء كبير ونضع به كوب واحد كبير من الماء ونضيف إليها نصف كوب صغير من ماء الورد ونتركهم حتي يتم تسخينهم ثم نضع حبة واحدة من البنجر ويتم تقطيعها علي شكل مكعبات ونضيف أيضا أربع حبات من الفراولة وتكون علي شكل مكعبات صغيرة.

وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من الكركديه ويتم تقليبهم علي نار هادئة ونحضر طبق آخر ونضع به زيت جوز الهند والسكر والجلسرين والفازلين ونقوم بخلطهم مع بعض.

ثم نرفع الوعاء من النار ونضعه في الطبق الذي يوجد به خليط الفازلين ويتم تقليبهم مع بعض جيدا ونضعها في وعاء وعند إستخدامها نضع كمية منه علي الشفايف والخدود ونتركه لمدة ربع ساعة ثم قومي بغسلهم بالماء البارد.

مكونات الخلطة الطبيعية لتوريد الشفايف والخدودطريقة عمل الخلطة الطبيعية لتوريد الشفايف والخدود