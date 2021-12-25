تكات سحرية لتحضير حلوى ليالي لبنان في المنزل بأسهل طريقة ممكن عملها في احتفال رأس السنة

حلوي ليالي لبنان، هذا الطبق من الحلوى يطلق عليه الكثير من الأسماء مثل ليالي الشام، ليالي لبنان أو القشطلية أو ليالي حلب والمحلاية أيضًا، وبالرغم من كثرة الأسماء ولكن الطريقة واحدة والطعم واحد شهي، فتعتبر ليالي لبنان طبق سهل التحضير في المنزل ويكثر تحضيرها في فصل الصيف لأنها من الحلوى الباردة التي تكون خفيفة على المعدة وسوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير حلوى ليالي لبنان.

سوف نتعرف على قيمة كل 11 ملليلتر من حلوى ليالي لبنان:

288 من السعرات الحرارية.

13 جم من الدهون الكلية.

37 جم من الكربوهيدرات.

8 جم من البروتين.

1 جم فقط من الألياف الغذائية.

سوف نتعرف أولًا على المكونات، وهي:

ستة من أكواب الحليب.

كوب واحد من السميد ويشترط أن يكون ناعم.

مقدار نصف الكوب من السكر.

مقدار نصف الكوب من الفستق الحلبي.

مقدار ربع الكوب من ماء الزهر.

كمية من القشطة.

كمية من جوز الهند.

كمية من المكسرات.

كمية من القطر.

ثانيًا طريقة تحضير حلوى ليالي لبنان

نقوم بإحضار طبق لتقديم ليالي لبنان.

في إناء كبير نقوم بوضع الحليب والسميد والسكر معًا.

نقوم بوضع الإناء على النار حتى يصل إلى الغليان والاستمرار في تحريك الخليط.

نقوم بإضافة ماء الزهر إلى الخليط ونستمر في التقليب.

نقوم بوضع ثلثي الخليط في الطبق المُعد للتقديم بحيث يكون سمك الخليط تقريبًا 1 سم.

نضيف الفستق الحلبي إلى باقي خليط حلوى ليالي لبنان ثم يوزع بحرص على طبق التقديم وبشكل لطيف.

يوضع طبق التقديم داخل الثلاجة لبعض الساعات.

توزع القشطة أعلى خليط حلوى ليالي لبنان وتكون عبارة عن طبقة ذات سمك خفيف.

وضع كمية من المكسرات على وجه الحلوى.

نقوم بتقديم حلوى ليالي لبنان مع العسل أو القطر وتقدم بألف صحة.

سنتعرف أولًا على مكونات هذه الحلوى:

كوبين سميد.

كوب سكر.

إثنين لتر من الحليب.

ملعقة واحدة صغيرة من المستكة.

عبوتين من القشطة.

مقدار نصف الملعقة الصغيرة من الفانيليا السائلة.

ربع كيلو فستق مفروم.

كمية من القطر الثقيل.