تكات سحرية لتحضير حلوى ليالي لبنان في المنزل بأسهل طريقة ممكن عملها في احتفال رأس السنة

حلوي ليالي لبنان، هذا الطبق من الحلوى يطلق عليه الكثير من الأسماء مثل ليالي الشام، ليالي لبنان أو القشطلية أو ليالي حلب والمحلاية أيضًا، وبالرغم من كثرة الأسماء ولكن الطريقة واحدة والطعم واحد شهي، فتعتبر ليالي لبنان طبق سهل التحضير في المنزل ويكثر تحضيرها في فصل الصيف لأنها من الحلوى الباردة التي تكون خفيفة على المعدة وسوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير حلوى ليالي لبنان.القيمة الغذائية لحلوى ليالي لبنان
سوف نتعرف على قيمة كل 11 ملليلتر من حلوى ليالي لبنان:
- 288 من السعرات الحرارية.
- 13 جم من الدهون الكلية.
- 37 جم من الكربوهيدرات.
- 8 جم من البروتين.
- 1 جم فقط من الألياف الغذائية.
سوف نتعرف أولًا على المكونات، وهي:
- ستة من أكواب الحليب.
- كوب واحد من السميد ويشترط أن يكون ناعم.
- مقدار نصف الكوب من السكر.
- مقدار نصف الكوب من الفستق الحلبي.
- مقدار ربع الكوب من ماء الزهر.
- كمية من القشطة.
- كمية من جوز الهند.
- كمية من المكسرات.
- كمية من القطر.
- نقوم بإحضار طبق لتقديم ليالي لبنان.
- في إناء كبير نقوم بوضع الحليب والسميد والسكر معًا.
- نقوم بوضع الإناء على النار حتى يصل إلى الغليان والاستمرار في تحريك الخليط.
- نقوم بإضافة ماء الزهر إلى الخليط ونستمر في التقليب.
- نقوم بوضع ثلثي الخليط في الطبق المُعد للتقديم بحيث يكون سمك الخليط تقريبًا 1 سم.
- نضيف الفستق الحلبي إلى باقي خليط حلوى ليالي لبنان ثم يوزع بحرص على طبق التقديم وبشكل لطيف.
- يوضع طبق التقديم داخل الثلاجة لبعض الساعات.
- توزع القشطة أعلى خليط حلوى ليالي لبنان وتكون عبارة عن طبقة ذات سمك خفيف.
- وضع كمية من المكسرات على وجه الحلوى.
- نقوم بتقديم حلوى ليالي لبنان مع العسل أو القطر وتقدم بألف صحة.
سنتعرف أولًا على مكونات هذه الحلوى:
- كوبين سميد.
- كوب سكر.
- إثنين لتر من الحليب.
- ملعقة واحدة صغيرة من المستكة.
- عبوتين من القشطة.
- مقدار نصف الملعقة الصغيرة من الفانيليا السائلة.
- ربع كيلو فستق مفروم.
- كمية من القطر الثقيل.
- ضعي السميد والسكر والحليب في قدر وسخنيها على النار.
- تخلط المكونات جيدًا حتى تصبح متماسكة.
- نضيف المستكة ونخلط المزيج مرة أخرى.
- نسكب المزيج في الوعاء ونترك مزيج حلوى ليالي لبنان حتى يبرد تماما.
- تمزج القشطة والفانيليا في إناء منفصل وتوضع على مزيج حلوى ليالي لبنان.
- يُضاف الفستق والقطر إلى حلوى ليالي لبنان.
الوسوم
حلوي ليالي لبنان، هذا الطبق من الحلوى يطلق عليه الكثير من الأسماء مثل ليالي الشام، ليالي لبنان أو القشطلية أو ليالي حلب والمحلاية أيضًا، وبالرغم من كثرة الأسماء ولكن الطريقة واحدة والطعم واحد شهي، فتعتبر ليالي لبنان طبق سهل التحضير في المنزل ويكثر تحضيرها في فصل الصيف لأنها من الحلوى الباردة التي تكون خفيفة على المعدة وسوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير حلوى ليالي لبنان.القيمة الغذائية لحلوى ليالي لبنان
سوف نتعرف على قيمة كل 11 ملليلتر من حلوى ليالي لبنان:
- 288 من السعرات الحرارية.
- 13 جم من الدهون الكلية.
- 37 جم من الكربوهيدرات.
- 8 جم من البروتين.
- 1 جم فقط من الألياف الغذائية.
سوف نتعرف أولًا على المكونات، وهي:
- ستة من أكواب الحليب.
- كوب واحد من السميد ويشترط أن يكون ناعم.
- مقدار نصف الكوب من السكر.
- مقدار نصف الكوب من الفستق الحلبي.
- مقدار ربع الكوب من ماء الزهر.
- كمية من القشطة.
- كمية من جوز الهند.
- كمية من المكسرات.
- كمية من القطر.
- نقوم بإحضار طبق لتقديم ليالي لبنان.
- في إناء كبير نقوم بوضع الحليب والسميد والسكر معًا.
- نقوم بوضع الإناء على النار حتى يصل إلى الغليان والاستمرار في تحريك الخليط.
- نقوم بإضافة ماء الزهر إلى الخليط ونستمر في التقليب.
- نقوم بوضع ثلثي الخليط في الطبق المُعد للتقديم بحيث يكون سمك الخليط تقريبًا 1 سم.
- نضيف الفستق الحلبي إلى باقي خليط حلوى ليالي لبنان ثم يوزع بحرص على طبق التقديم وبشكل لطيف.
- يوضع طبق التقديم داخل الثلاجة لبعض الساعات.
- توزع القشطة أعلى خليط حلوى ليالي لبنان وتكون عبارة عن طبقة ذات سمك خفيف.
- وضع كمية من المكسرات على وجه الحلوى.
- نقوم بتقديم حلوى ليالي لبنان مع العسل أو القطر وتقدم بألف صحة.
سنتعرف أولًا على مكونات هذه الحلوى:
- كوبين سميد.
- كوب سكر.
- إثنين لتر من الحليب.
- ملعقة واحدة صغيرة من المستكة.
- عبوتين من القشطة.
- مقدار نصف الملعقة الصغيرة من الفانيليا السائلة.
- ربع كيلو فستق مفروم.
- كمية من القطر الثقيل.
- ضعي السميد والسكر والحليب في قدر وسخنيها على النار.
- تخلط المكونات جيدًا حتى تصبح متماسكة.
- نضيف المستكة ونخلط المزيج مرة أخرى.
- نسكب المزيج في الوعاء ونترك مزيج حلوى ليالي لبنان حتى يبرد تماما.
- تمزج القشطة والفانيليا في إناء منفصل وتوضع على مزيج حلوى ليالي لبنان.
- يُضاف الفستق والقطر إلى حلوى ليالي لبنان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكات سحرية لتحضير حلوى ليالي لبنان في المنزل بأسهل طريقة ممكن عملها في احتفال رأس السنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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