أدفي من برد الشتاء وأعملي شوربة العدس على الطريقة المصرية الأصيلة بخلطة وطعم رهيب

شوربة العدس تعتبر طبق من الأطباق اللذيذة والأساسية فيوجد عدد كبير من الناس يعشقون تناولها في فصل الشتاء بالتحديد حيث أنها من الأكلات التي تعطي للإنسان الشعور بالدفء وتمنحه الشعور بالطاقة، فهي مفيدة جدا ومغذية بالنسبة للأطفال لأنها تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية وعادة يتم تناولها في وجبة الغذاء أو العشاء. مكونات شوربة العدس بالشعرية كوبان كبيران من العدس الأصفر.

ثمرتان من البطاطس.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثلاث حبات من الجزر متوسط الحجم.

ست أكواب كبيرة الحجم من الماء المغلي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة الجافة.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الشعرية.

ملعقتان كبيرتان من السمنة. طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية نقوم بتجهيز كوبان كبيران من العدس الأصفر ويتم غسله جيدا بالماء وقومي بوضع إناء عميق علي النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتي يتم غليانها، ثم نضيف إليها العدس الأصفر وثمرتان من البطاطس ويتم تقطيعهم علي شكل مكعبات صغيرة الحجم ونضع أيضا بصلة واحدة كبيرة الحجم وتكون مبشورة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة ثلاث حبات من الجزر متوسط الحجم ويتم تقطيعه علي شكل مكعبات صغيرة ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونتركهم علي النار.

وقومي جانبا بوضع طاسة علي النار وبها ملعقتان كبيرتان من السمنة ثم نضع خمس ملاعق كبيرة الحجم من الشعرية ويتم تقليبها حتي يكون لونها ذهبي غامق ونرفعها من علي النار ونتركها جانبا.

وعند تسوية العدس مع باقي الخضراوات قومي بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به شوربة العدس ولكن بعد تركهم قليلا حتي تبرد ونبدأ في خلطهم حتي يكون القوام ناعم.

ثم نضعه في الإناء مرة آخري ونتركه علي النار ونضيف إليه الشعرية وكوب كبير من الماء المغلي وملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة الجافة وملعقة واحدة صغيرة من الكمون ونتركهم حتي يتم تسوية الشعرية، ثم نقوم برفعها من علي النار ونضعها في طبق مناسب ويتام تقديمها وهي ساخنة وبها عصير ليمون. مكونات شوربة العدس بالشعريةطريقة عمل شوربة العدس بالشعرية الوسوم

شوربة العدس تعتبر طبق من الأطباق اللذيذة والأساسية فيوجد عدد كبير من الناس يعشقون تناولها في فصل الشتاء بالتحديد حيث أنها من الأكلات التي تعطي للإنسان الشعور بالدفء وتمنحه الشعور بالطاقة، فهي مفيدة جدا ومغذية بالنسبة للأطفال لأنها تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية وعادة يتم تناولها في وجبة الغذاء أو العشاء. مكونات شوربة العدس بالشعرية كوبان كبيران من العدس الأصفر.

ثمرتان من البطاطس.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثلاث حبات من الجزر متوسط الحجم.

ست أكواب كبيرة الحجم من الماء المغلي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة الجافة.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الشعرية.

ملعقتان كبيرتان من السمنة. طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية نقوم بتجهيز كوبان كبيران من العدس الأصفر ويتم غسله جيدا بالماء وقومي بوضع إناء عميق علي النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتي يتم غليانها، ثم نضيف إليها العدس الأصفر وثمرتان من البطاطس ويتم تقطيعهم علي شكل مكعبات صغيرة الحجم ونضع أيضا بصلة واحدة كبيرة الحجم وتكون مبشورة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة ثلاث حبات من الجزر متوسط الحجم ويتم تقطيعه علي شكل مكعبات صغيرة ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونتركهم علي النار.

وقومي جانبا بوضع طاسة علي النار وبها ملعقتان كبيرتان من السمنة ثم نضع خمس ملاعق كبيرة الحجم من الشعرية ويتم تقليبها حتي يكون لونها ذهبي غامق ونرفعها من علي النار ونتركها جانبا.

وعند تسوية العدس مع باقي الخضراوات قومي بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به شوربة العدس ولكن بعد تركهم قليلا حتي تبرد ونبدأ في خلطهم حتي يكون القوام ناعم.

ثم نضعه في الإناء مرة آخري ونتركه علي النار ونضيف إليه الشعرية وكوب كبير من الماء المغلي وملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة الجافة وملعقة واحدة صغيرة من الكمون ونتركهم حتي يتم تسوية الشعرية، ثم نقوم برفعها من علي النار ونضعها في طبق مناسب ويتام تقديمها وهي ساخنة وبها عصير ليمون. مكونات شوربة العدس بالشعريةطريقة عمل شوربة العدس بالشعرية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أدفي من برد الشتاء وأعملي شوربة العدس على الطريقة المصرية الأصيلة بخلطة وطعم رهيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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