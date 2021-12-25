اشهي فطائر مقلية بالجبنة في اسرع وقت بطريقة سهلة وصحية وألذ واشهي من محلات المخبوزات

الفطائر بالجبنة من اكثر المعجنات المحببة من قبل غلبية الناس والتي يحبها الاطفال بالتحديد، فهى لها طعم شهي ولذيذ كما أن لها طرق وأشكال عديدة ومن السهل جدا عملها فى المنزل، حيث ان غالبية مقاديرها بسيطة ومتوفرة فى أغلب المنازل وغير مكلفة اقصاديا، كما أن لها حشوات كثيرة منها المالح او الحلو، فتوجد منها فطائر محشية شيكولاتة، او فطائر محشية مربى او سكر بودرة، كما أن هناك فطائر محشية انواع من المكس جبنة، او اللحمة المفرومة، او الفراخ المفرومة، او السجق، وغير ذلك الكثير من الحشوات، حيث يمكن تناول هذه الفطائر فى اى وجبة من الوجبات اليومية فهي صحية ومفيدة وسريعة التحضير، والفطائر بالجبنة لها العديد من الفوائد الصحية الهامة، وتتمثل لاحتواء الفطائر علي مكونات عالية القيمة الغذائية لأنها تحتوي على زيت الزيتون وهو من أقوي وافضل الزيوت المغذية، كما تحتوي الفطائر بالجبنة على المكس جبنة واللبن البودر، وهما من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالكالسيوم والذي يعمل على تقوية العظام، وذلك بخلاف العديد من العناصر والفوائد الغذائية الأخري، مثل احتوائها على الخضار وهو الفلفل الاخضر والزيتون الاخضر، والزيتون الاسود وهو ما يزيد من القيمة الغذائية المضافة إلى الفطائر بالجبنة، وتساعد الخضروات الجسم علي التخلص من الدهون الضارة عن طريق تحويلها إلى ألياف طبيعة بالجسم، كما أنها مفيدة في تقوية جهاز المناعة وتنشيطه لمقاومة الأمراض بصورة كبيرة ومفيدة مما يساهم في بناء الجسم والعضلات بطريقة صحية، وتعتبر الفطائر بالجبنة افضل واحسن وجبة ممكن تقديمها لأطفالنا في وجبة المدرسة لانها سهلة وبسيطة في أكلها بجانب أنها تهدف إلى الاشباع، مما يساعد أبنائنا علي مواصلة اليوم الدراسي وهم بكامل طاقتهم ونشاطهم مما يزيد من نسبة التركيز في الدراسة ويفضل أن يكون بجانبها عصير فريش لتكامل الوجبة المدرسية، والفطائر بالجبنة مناسبة في وجبة الإفطار، او الغداء، او العشاء وتقدم بجانب طبق من السلطة الخضراء والبطاطس المقلية لأحلي فطائر بالجبنة.

طريقة عمل الفطائر بالجبنة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأجمل طريقة صحية لعمل الفطائر المقلية بالجبنة وهي من اذهب المعجنات وأسرتها في طريقة عملها، ويفضل عملها في البيت وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة حيث انتشرت الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا الجديد، لذلك فإننا ننصح دائما بعمل الفطائر المقلية في البيت وذلك للحفاظ على سلامة وصحة افراد الاسرة، وكما أن طريقة عمل الفطائر المقلية في الزيت تكلفتها أقل بكثير من شرائها من محلات المخبوزات أو محلات الحلويات فهي في مقدرت العديد من شرائح المجتمع الكبير، وذلك بجانب ضمان افضل طريقة صحية لأفراد الأسرة وذلك للحفاظ على سلامة وصحة اطفالنا، ولذلك فإننا نقوم بتقديم أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم فطائر.

ستة اكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

معلقتان كبيرتان من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

كوبان من الماء الدافى.

كمية من انواع مختلفة من الجبن.

زيتون اسود واخضر.

فلفل اخضر.

يتم تحضير طبق كبير وعميق ونضع فيه ستة اكواب من الدقيق، ورشة من الملح ثم نضع معلقان كبيرتان من الخميرة الفورية ونضيف معلقتان كبيرتان من السكر ثم ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر، ونخلط هذه المكونات جيدا باستخدام ملعقة لمزجهم مع بعض.

نضع ربع كوب من الزيت ثم نضيف كوب من الماء الدافى الى المكونات الجافة التى تم مزجها، ونقوم بعجن هذه المكونات باستخدام اليد ثم نضيف كوب اخر من الماء مع العجن المستمر ومن الممكن اضافة القليل من الدقيق اذا كانت العجينة تحتاج الى دقيق، ونستمر فى العجن لمدة عشرة دقائق تقريبا للحصول على عجينة طرية وناعمة.

نقوم بوضع غطاء على العجينة ونضعها فى مكان دافى ليساعدها على التخمير بشكل سريع، ونتركها لمدة ساعتين او اقل ليتم تخميرها وليذداد حجمها.

بعد التخمير يتم تقطيع العجينة الى كور متساوية الحجم ونتركها تختمر مرة اخرى، وبعد خمورها نقوم بفرد الكور لتصبح بشكل دائرى.

نحضر طبق لعمل خلطة الحشو وهى كمية من الجبنة الرومى والموتزريلا والشيدر وكمية من الزيتون الاخضر والاسود وايضا كمية من الفلفل الاخضر ونخلطهم جيدا.

بعد فرد كورة من العجين ويكون شكلها دائرية نقوم بوضع ملعقة كبيرة من خلطة الجبن على العجينة، ثم نقوم بلفها على شكل كورة ويتم غلقها جيدا حتى لا يقع منها الحشو.

وبعد حشو جميع الكور بهذا الشكل نقوم بتجهيز طاسة عميقة ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت لقلى هذه الفطائر ونضعها على نار متوسطه، وعند تسخين الزيت جيدا نقوم بوضع الفطائر فى الزيت وتقليبها بشكل مستمر حتى تاخذ اللون الذهبى من جميع النواحى وبعد انتهاء الكمية يتم تقديمها ومن الافضل تناولها وهى ساخنة.

المكوناتطريقة التحضير