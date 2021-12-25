الرمان على النار فكرة عبقرية أغلي من الذهب لن تصدقي النتائج أول مرة تشوفيها اتحداكي هتقومي تعمليها حالا

الرمان من الفواكه اللذيذة التي تنتشر بشكل كبير في فصل الشتاء ‏هناك العديد من الناس الذين يحبون تناول الرمان بسبب طعمه لذيذ ورائع ويتم استخدام الرمل في العديد من الخلطات والوصفات سواء الخلطات الطبيعية التي يتم استخدامها لعلاج بعض المشاكل الصحية في الجسم، ‏أو حتى من خلال استخدامها ‏في وصفات الطعام اللذيذ وأعداد العصير المثلجة والحلويات وهناك العديد من المطاعم التي تقوم باستخدام الرمان في ‏بعض الوصفات المالحة مثل ورق العنب والمشويات وغيرها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة مختلفة يمكن من خلالها استخدام الرمان وهي طريقة إعداد الرمال على النار لعمل دبس الرمان.

‏مكونات إعداد دبس الرمان في المنزل

دبس الرمان يمكن الحصول عليه من خارج المنزل وشرائه بشكل جاهز ولكنه لا يحتاج إلى العديد من الخطوات لذلك يمكن صناعة وبسهولة داخل المنزل والاستفادة من طعمه لذيذ لانه يتم استخدامه كأحد محسنات الطعام ‏التي تعمل على إضافة الطعم لذيذ وجميل لنكهات وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاجها لإعداد دبس الرمان في المنزل وهذه المكونات هي:

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الكثير من ثمار الرمان التي نستطيع أن نقوم بإعداد ستة أكواب من عصير الرمان من خلالها.

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‏ كوب كبير من عصير الليمون الطازج

1\2‬ كوب من السكر.‬

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‏ قدر كبير حتى نقوم بإعداد عصير الرمان فيه.

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‏ علبة زجاجية نقوم فيها بتخزين دبس رمان بعد عمله.

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طريقة تحضير دبس الرمان في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد دبس الرمان في المنزل وهذه الطريقة هي:

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