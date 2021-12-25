مشروب الشوكولاتة الساخن الهوت شوكلت بطريقة الكافيهات وسر الرغوة

مشروب الشوكولاتة الساخن من أكثر المشروبات المحببة جدًا لدي الجميع وبالأخص الشباب لهذا دائما نشاهد ان مشروب الشوكولاتة الساخن يتم طلبه باستمرار في الكافيهات و المطاعم وهذا بسبب طعمه المميز جدًا كما أنه من المشروبات المغذية جداً لأنها تحتوي على الحليب و الشوكولاتة وهذه المكونات تساعد على تدفئة الجسم و تخلق حالة من الاسترخاء والسعادة، كما أنه من المشروبات السريعة جدًا و السهلة و لهذا يا سيدتي حرصنا على تقديم أسرار تحضير مشروب الشوكولاته الساخن بالخطوات وأسرار الكافيهات و الرغوة التي تتواجد عليه من الوجه.مقادير مشروب الشوكولاتة الساخن
من ابسط المشروبات التي يمكن أن تقومي بتحضيرها من المنزل لأنه لا يستخدم سوي مكونات بسيطة جدًا ومتوفرة في المنازل وهي:
- 4 أكواب من الحليب السائل.
- ربع كوب من الشوكولاتة المبشورة.
- 3 معالق كبيرة من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.
- كريمة خفق.
- قطع من بسكويت الأوريو.
- صوص كراميل
يعد مشروب الشوكولاتة الساخنة من أسرع وأسهل المشروبات الشتوية المغذية واللذيذة جداً كما يمكنك إضافة النكهات التي تفضليها، وإليكم خطوات تحضيره وهي:
- أولاً قومي بوضع أكواب الحليب في إناء على نار مرتفعة ثم نضيف عليه السكر ونقلبهم.
- نتركه على النار حتى يتم غليان الحليب.
- عندما يبدأ الحليب بالغليان قومي بإضافة ربع كوب من الشوكولاتة المبشورة مع التقليب المستمر حتى تذوب الشوكولاتة داخل الحليب.
- نضيف بعد ذلك الفانيليا ونتركه على النار لمدة 3 دقائق على الأقل لكي يثقل قوامه قليلًا.
- كما يمكنك إضافة نكهات مختلفة مثل أعواد القرفة أو حبات من المستكة والحبهان كل هذه إضافات تعطي مشروب الشوكولاته مذاق خاص.
- في كوب نقوم بإضافة ملعقة قهوة سريعة الذوبان و ونضيف 3 معالق من الحليب ونقوم بضربهم بمضرب حتى يصبح فوم.
- نسكب الشوكولاتة الساخنة في أكواب التقديم ثم نضيف على وجهها فوم القهوة الذي قمنا بتحضيرة.
- قومي بإضافة القليل من كريم الخفق و مكعب من البسكويت والمارشملو.
- كما يمكنك إضافة الصوص التي تفضلينها مثل صوص الكراميل.
- يقدم ساخن بالصحة والهنا.
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مشروب الشوكولاتة الساخن من أكثر المشروبات المحببة جدًا لدي الجميع وبالأخص الشباب لهذا دائما نشاهد ان مشروب الشوكولاتة الساخن يتم طلبه باستمرار في الكافيهات و المطاعم وهذا بسبب طعمه المميز جدًا كما أنه من المشروبات المغذية جداً لأنها تحتوي على الحليب و الشوكولاتة وهذه المكونات تساعد على تدفئة الجسم و تخلق حالة من الاسترخاء والسعادة، كما أنه من المشروبات السريعة جدًا و السهلة و لهذا يا سيدتي حرصنا على تقديم أسرار تحضير مشروب الشوكولاته الساخن بالخطوات وأسرار الكافيهات و الرغوة التي تتواجد عليه من الوجه.مقادير مشروب الشوكولاتة الساخن
من ابسط المشروبات التي يمكن أن تقومي بتحضيرها من المنزل لأنه لا يستخدم سوي مكونات بسيطة جدًا ومتوفرة في المنازل وهي:
- 4 أكواب من الحليب السائل.
- ربع كوب من الشوكولاتة المبشورة.
- 3 معالق كبيرة من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.
- كريمة خفق.
- قطع من بسكويت الأوريو.
- صوص كراميل
يعد مشروب الشوكولاتة الساخنة من أسرع وأسهل المشروبات الشتوية المغذية واللذيذة جداً كما يمكنك إضافة النكهات التي تفضليها، وإليكم خطوات تحضيره وهي:
- أولاً قومي بوضع أكواب الحليب في إناء على نار مرتفعة ثم نضيف عليه السكر ونقلبهم.
- نتركه على النار حتى يتم غليان الحليب.
- عندما يبدأ الحليب بالغليان قومي بإضافة ربع كوب من الشوكولاتة المبشورة مع التقليب المستمر حتى تذوب الشوكولاتة داخل الحليب.
- نضيف بعد ذلك الفانيليا ونتركه على النار لمدة 3 دقائق على الأقل لكي يثقل قوامه قليلًا.
- كما يمكنك إضافة نكهات مختلفة مثل أعواد القرفة أو حبات من المستكة والحبهان كل هذه إضافات تعطي مشروب الشوكولاته مذاق خاص.
- في كوب نقوم بإضافة ملعقة قهوة سريعة الذوبان و ونضيف 3 معالق من الحليب ونقوم بضربهم بمضرب حتى يصبح فوم.
- نسكب الشوكولاتة الساخنة في أكواب التقديم ثم نضيف على وجهها فوم القهوة الذي قمنا بتحضيرة.
- قومي بإضافة القليل من كريم الخفق و مكعب من البسكويت والمارشملو.
- كما يمكنك إضافة الصوص التي تفضلينها مثل صوص الكراميل.
- يقدم ساخن بالصحة والهنا.
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