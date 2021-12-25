مشروب الشوكولاتة الساخن الهوت شوكلت بطريقة الكافيهات وسر الرغوة

مشروب الشوكولاتة الساخن من أكثر المشروبات المحببة جدًا لدي الجميع وبالأخص الشباب لهذا دائما نشاهد ان مشروب الشوكولاتة الساخن يتم طلبه باستمرار في الكافيهات و المطاعم وهذا بسبب طعمه المميز جدًا كما أنه من المشروبات المغذية جداً لأنها تحتوي على الحليب و الشوكولاتة وهذه المكونات تساعد على تدفئة الجسم و تخلق حالة من الاسترخاء والسعادة، كما أنه من المشروبات السريعة جدًا و السهلة و لهذا يا سيدتي حرصنا على تقديم أسرار تحضير مشروب الشوكولاته الساخن بالخطوات وأسرار الكافيهات و الرغوة التي تتواجد عليه من الوجه.

من ابسط المشروبات التي يمكن أن تقومي بتحضيرها من المنزل لأنه لا يستخدم سوي مكونات بسيطة جدًا ومتوفرة في المنازل وهي:

4 أكواب من الحليب السائل.

ربع كوب من الشوكولاتة المبشورة.

3 معالق كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

كريمة خفق.

قطع من بسكويت الأوريو.

صوص كراميل

يعد مشروب الشوكولاتة الساخنة من أسرع وأسهل المشروبات الشتوية المغذية واللذيذة جداً كما يمكنك إضافة النكهات التي تفضليها، وإليكم خطوات تحضيره وهي: